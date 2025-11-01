Тюменец завоевал четыре «золота» на всероссийских соревнованиях по плаванию

Соревнования прошли в Калининграде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский спортсмен Алексей Почетный стал четырехкратным победителем всероссийских соревнований по плаванию среди юношей и девушек 11-13 лет в Калининграде. Об этом сообщает департамент спорта Тюменской области.

«Тюменский пловец Алексей Почетный завоевал сразу четыре золотых медали. На его счету первые места в плавании на дистанции 200 метров на спине и комплексным плаванием», — отмечено в ведомстве.

Участники соревновались в традиционных заплывах на дистанциях 50, 100 и 200 метров всеми стилями, а также на 200 и 400 метрах комплексным плаванием. Кроме того, организаторы провели суперфинальные заплывы на выбывание: по восемь лучших юношей и девушек.

