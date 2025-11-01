Тюменец завоевал четыре «золота» на всероссийских соревнованиях по плаванию
Соревнования прошли в Калининграде
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тюменский спортсмен Алексей Почетный стал четырехкратным победителем всероссийских соревнований по плаванию среди юношей и девушек 11-13 лет в Калининграде. Об этом сообщает департамент спорта Тюменской области.
«Тюменский пловец Алексей Почетный завоевал сразу четыре золотых медали. На его счету первые места в плавании на дистанции 200 метров на спине и комплексным плаванием», — отмечено в ведомстве.
Участники соревновались в традиционных заплывах на дистанциях 50, 100 и 200 метров всеми стилями, а также на 200 и 400 метрах комплексным плаванием. Кроме того, организаторы провели суперфинальные заплывы на выбывание: по восемь лучших юношей и девушек.
Ранее тюменка Алена Осинцева одержала победу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Тюменка в составе чемпионского квартета показала результат 59,99 секунды.
