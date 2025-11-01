Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Тюменский экс-депутат, отправленный за решетку, оспаривает приговор

Отправленный в колонию тобольский экс-депутат Урамаев оспаривает решение суда
01 ноября 2025 в 14:04
Бывшего депутата Урамаева приговорили к трем годам колонии за мошенничество

Бывшего депутата Урамаева приговорили к трем годам колонии за мошенничество

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший депутат думы Тобольского округа (Тюменская область) Ринат Урамаев, на три года отправленный в колонию, намерен добиться пересмотра приговора. В сентябре он и трое подельников были осуждены за мошенничество — как установил суд, соучастники завышали данные об объемах поставки топлива в отдаленные территории района, причинив бюджету ущерб в 3,7 миллиона рублей.

«Приговор обжалован», — ответил URA.RU адвокат экс-депутата. От развернутых комментариев он воздержался.

Дизельное топливо, за хищение которого осудили политика, предназначалось для электрогенераторов в отдаленных территориях тобольского «Заболотья», без которых у местных жителей не будет света. Суд установил, что недопоставленно было более 30 тонн дизеля.

Сам депутат заявлял, что не признает своей вины и считает, что она не доказана. Суд над народным избранником состоялся в середине сентября 2025 года. Как ранее сообщало URA.RU, перед судом Рината Урамаева поместили в СИЗО из-за  угроз главе районной администрации.

