Тюменский экс-депутат, отправленный за решетку, оспаривает приговор
Бывшего депутата Урамаева приговорили к трем годам колонии за мошенничество
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Бывший депутат думы Тобольского округа (Тюменская область) Ринат Урамаев, на три года отправленный в колонию, намерен добиться пересмотра приговора. В сентябре он и трое подельников были осуждены за мошенничество — как установил суд, соучастники завышали данные об объемах поставки топлива в отдаленные территории района, причинив бюджету ущерб в 3,7 миллиона рублей.
«Приговор обжалован», — ответил URA.RU адвокат экс-депутата. От развернутых комментариев он воздержался.
Дизельное топливо, за хищение которого осудили политика, предназначалось для электрогенераторов в отдаленных территориях тобольского «Заболотья», без которых у местных жителей не будет света. Суд установил, что недопоставленно было более 30 тонн дизеля.
Сам депутат заявлял, что не признает своей вины и считает, что она не доказана. Суд над народным избранником состоялся в середине сентября 2025 года. Как ранее сообщало URA.RU, перед судом Рината Урамаева поместили в СИЗО из-за угроз главе районной администрации.
