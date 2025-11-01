Тюменский экс-депутат, отправленный за решетку, оспаривает приговор

Бывшего депутата Урамаева приговорили к трем годам колонии за мошенничество Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший депутат думы Тобольского округа (Тюменская область) Ринат Урамаев, на три года отправленный в колонию, намерен добиться пересмотра приговора. В сентябре он и трое подельников были осуждены за мошенничество — как установил суд, соучастники завышали данные об объемах поставки топлива в отдаленные территории района, причинив бюджету ущерб в 3,7 миллиона рублей.

«Приговор обжалован», — ответил URA.RU адвокат экс-депутата. От развернутых комментариев он воздержался.

Дизельное топливо, за хищение которого осудили политика, предназначалось для электрогенераторов в отдаленных территориях тобольского «Заболотья», без которых у местных жителей не будет света. Суд установил, что недопоставленно было более 30 тонн дизеля.

