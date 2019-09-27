Югорские чиновники побили рекорд по суматохе перед полпредом

Совещание полпреда в ХМАО продлилось почти пять часов Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

В Ханты-Мансийске давно не было такого ажиотажа среди чиновников, как 27 сентября, во время ревизии полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Дорогу до первого объекта в программе полпреда (ветхий многоквартирный дом) можно было отследить по нарядам ГИБДД, которые с самого утра дежурили на каждом перекрестке по маршруту чиновника. А у самого дома (Калинина, 77) задолго до приезда полпреда стояли вице-губернатор ХМАО, курирующий строительство, Андрей Зобницев и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Цуканов приехал в компании губернатора Натальи Комаровой, а также главного федерального инспектора в Югре Андрея Руцинского. Осмотрев дом снаружи, Цуканов зашел внутрь, где своими глазами увидел условия проживания хозяев единственной нерасселенной квартиры в доме. Для постройки 1964 года югорская «деревяшка» сохранилась неплохо, однако полы в подъезде прогнили и стены слегка наклонились. Сама квартира, где проживает последняя нерасселенная семья выглядит удовлетворительно — в квартире был сделан ремонт, есть центральное отопление, новые деревянные палы. Снаружи квартира даже обшита сайдингом, но все остальные жильцы дома уже давно съехали. Общаясь с Комаровой полпред неоднократно интересовался количеством детей, проживающих в аварийном жилье, отмечая, что семьи с детьми не должны жить в подобных условиях.

Именно с этого ветхого многоквартирного дома Цуканов начал свою ревизию Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Сразу после этого делегация отправилась на место строительства объекта к будущей шахматной олимпиаде, которая должна пройти в Ханты-Мансийске в 2020 году. Наблюдателям показалось, что прогулка у объекта не вызвала большого интереса полпреда.

После беглого осмотра стройплощадки, где в будущем должен быть построен универсальный спортивный комплекс, предназначенный для региональных и международных соревнований, делегация чиновников отправилась в школу №4 Ханты-Мансийска, где их уже ждал вице-губернатор Юрий Южаков, а также директора департаментов спорта и образования Сергей Артамонов и Алексей Дренин. В ходе ревизии Цуканов посетил рабочие классы, спортивный зал, бассейн, школьную столовую, а также кабинет психолога. В ходе всей прогулки Цуканов лично общался с школьниками и персоналом школе.

«Дети, вам нравится учиться? Тепло ли вам в школе? А дома у вас тепло?» — задавал вопросы школьникам полпред. Только одна из первоклассниц подняла руку и сообщила, что у нее дома холодно.

Губернатор Комарова переспросила адрес дома, в котором живет девочка. Цуканов с улыбкой пообещал ребенку проконтролировать ситуацию и дал указание градоначальнику Ряшину.

Из-за жалобы первоклассницы мэр Ханты-Мансийска получил персональное задание Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Пока Цуканов во главе колоны вместе с Комаровой и Ряшином продвигался по школьным кабинетам, за ними собралась целая толпа чиновников (вице-губернаторов, директоров правительственных департаментов, а также их заместителей и советников). Это стало причиной сильных заторов в узких школьных дверях. Чиновники наступали друг другу на ноги, но вежливо пропускали вперед тех, кто выше по должности. Так, например Дренин и Артамонов уступали дорогу своему куратору Юрию Южакову, а Зобницев, напротив, шел, пропуская вперед всех журналистов.

Стоит отметить, если в начале школьной ревизии в настроении чиновников чувствовалась сильная напряженность, то под конец они стали более расслаблены. Настроение поднялось и у Цуканова. По улыбке было видно, что он остался доволен условиями, созданными для учеников.

Особенное внимание полпреда было направлено на систему школьного питания в югорских школах Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Сразу после ревизии школы полпред отошел от согласованного маршрута и решил прогуляться в парке Лосева. Тем временем в югорском правительстве уже собрались директора всех правительственных департаментов, остальные вице-губернаторы, а также мэры крупных югорских муниципалитетов. Бурное обсуждение среди чиновников вызвал внешний вид главы Сургута Вадима Шувалова, который недавно вернулся из отпуска загорелым и в приподнятом настроении. А вот мэр Нефтеюганска, Сергей Дегтярев, напротив, выглядел уставшим. Табличка с его именем была в первом ряду напротив губернатора и полпреда, но он почему-то решил пересесть на пятый ряд.

С небольшим опозданием, связанным с незапланированной прогулкой в парке, в зал поднялись Цуканов и Комарова. Открывая совещание по реализации нацпроектов, Цуканов озвучил свои первые впечатления от ревизии. «Хорошая школа, хорошая содержательная часть, питание, образовательный процесс — есть, чему поучиться другим регионам. Хорошее впечатление произвел парк и детская площадка в лесопарковой зоне. Это скорее уникальная особенность, чем обыденность. Город произвел положительное впечатление, можно похвалить и поблагодарить и губернатора, и мэра города. Но есть и проблемы, о которых мы сегодня поговорим», — заявил полпред.

Обладатель «крапового берета» Андрей Зобницев первым отчитывался перед Цукановым ФОТО: Центр социальных медиа Югры

Дальше все руководители правительственных департаментов начали зачитывать доклады о реализации нацпроектов в регионе. Примечательно, что первым выступил Зобницев. Как сообщает источник агентства в правительстве ХМАО, докладчики долго не могли определиться, кто первым будет отчитываться перед полпредом. «Изначально планировалось, что это сделает вице-губернатор Всеволод Кольцов, который обладает большим опытом и харизмой. Однако из-за отпуска Кольцова эта ноша упала на плечи Зобницева. Не зря он обладатель „крапового берета“ и настоящий боец», — пошутил источник.

В целом доклады чиновников удовлетворили полпреда, однако не обошлось без критики. Так, были отмечены низкие темпы ввода жилья в регионе (в настоящий момент введено только 30% от плана на год). При этом были названы муниципалитеты, которые несколько лет подряд портят региональную статистику — это Сургут, Когалым и Пыть-Ях. Вскользь затронули вопросы строительства полигонов ТБО.

Также представители федеральных ведомств, которые приняли участие в совещании в режиме видеоконфернцсвязи, чтобы проконтролировать исполнение нацпроектов в ХМАО, отметили низкие темпы реконструкции югорских дорог. Тут тоже отличились отдельные муниципалитеты (в первую очередь, улица Маяковского в Сургуте). Югорским чиновникам Цуканов дал совет: «Пора признаться и перенести сроки ввода объекта на будущий год».

Кроме чиновников за совещанием Цуканова пристально следили главы силовых ведомств ФОТО: Центр социальных медиа Югры

В числе серьезных проблем региона полпред назвал высокую смертность от онкологических заболеваний. «На протяжении последних лет среди населения регистрируется рост онкологических заболеваний. По состоянию на 1 августа 2019 года, регионом не достигнуты целевые значения нацпроекта „Здравоохранение“ по снижению смертности от новообразований, в том числе злокачественных, и болезней системы кровообращения», — заявил Цуканов.

На протяжении пятичасового (!) совещания Комарова и Цуканов периодически перешептывались и улыбались. Сложилось впечатление, что югорские власти довольны итогами ревизии. Однако, как сообщает инсайдер в правительстве, полные итоги будут подведены 29 сентября, в воскресенье. «Как только проводили Цуканова, Комарова дала указание собрать всех замов и директоров департаментов на закрытом совещании для полного „разбора полетов“, который запланирован на воскресенье. Суббота дана на подготовку», — резюмировал инсайдер.

Полпред Цуканов не упустил возможность зайти в квартиру последних обитателей дома по адресу Калинина 77 Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Подъезд аварийного дома выглядит особенно устрашающе Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Ревизия школы заняла у полпреда чуть более часа Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев единственный из чиновников решил пересесть с первых рядов на задние ФОТО: Центр социальных медиа Югры

Глава Сургута Вадим Шувалов выглядел загоревшим и отдохнувшим ФОТО: Центр социальных медиа Югры