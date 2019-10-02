После назначения нового начальника УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева активизировались участники громких дел на Урале. Один из них — бывший глава полиции Первоуральска Олег Грехов, возглавлявший ранее Бюро специальных технических мероприятий (БСМТ, или попросту «отдел прослушки») регионального ГУ МВД, обвиненный в получении взятки. В распоряжении «URA.RU» оказалась жалоба Грехова генпрокурору Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину на действия сотрудников ФСБ и следственного комитета, которые, по его словам, требовали от него показаний на экс-главу свердловской полиции Михаила Бородина и губернатора области Евгения Куйвашева.
Полковник полиции Олег Грехов обвиняется во взятке в крупном размере: по версии следствия, в 2012 году он, будучи начальником «отдела прослушки», через своего заместителя Артема Письменного получил от некоего Кораблева взятку в размере 300 тысяч рублей за передачу сводок ПТП (прослушивания телефонных переговоров) главы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.
«Все произошедшее стало для меня полной неожиданностью, так как я не общался с Кораблевым, — говорится в жалобе. — В 2016 мой бывший заместитель … был осужден за совершение данного преступления, так как действительно передал такую информацию Кораблеву. Данный приговор вступил в силу после обжалования его в Верховном суде».
По мнению Грехова, несмотря на то, что-то дело было расследовано и закрыто, в 2018 году силовики попытались повторно вменить все то же самое ему с единственной целью — заставить его оговорить руководителей региона.
Грехова задержали 7 ноября 2018 года возле его дома по улице Бульвар Юности в Первоуральске. «Утром, примерно в 7.20 я пошел на службу и когда сел в прибывший за мной автомобиль, дорогу ему перекрыл микроавтобус „Фольксваген“, — пишет полицейский в жалобе. — Из него вышли несколько человек в гражданской одежде… Я вышел из машины и даже не успел спросить „В чем дело?“ Первый из стоящих четырех мужчин ударил меня кулаков в грудь».
После этого дома и в рабочем кабинете Грехова в полиции прошли обыски. Затем все собрались на парковке, чтобы ехать в Екатеринбург. «К нам подошел сотрудник УФСБ Распопов А.А. и заявил, что «Грехова они забирают, так как надо с ним поработать. <…> Распопов А.А. потребовал, чтобы я дал показания на губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В., начальника ГУ МВД России по Свердловской области Бородина М.А., — пишет Грехов. — Он сказал мне: «Рассказывай, как таскал сводки ПТП Ройзмана губернатору вместе с Бородиным»».
По словам экс-полицейского, по пути в Екатеринбург его принуждали дать показания, сообщали, что Кораблев его уже «сдал» и терять нечего. «Распопов оскорбительным тоном требовал „давай сдавай своих людей, будешь кайфовать на ‚домашке‘, как Романюк, — сообщает Грехов. — … пообещал в случае оговоров облегченные условия содержания и снижение срока наказания. Он заявил, что ‚в суде мы все решаем‘. Я сказал, что информацией не обладаю, на что Распопов заявил:
«у нас есть варианты, мы все подготовим, нужно только озвучить». Я отказался кого-либо оговаривать… Распопов заявил, что раз не хочешь сотрудничать, то будешь «сидеть долго», мы тебя «закатаем»».
Разговор в аналогичном духе, по словам Грехова, велся и в Октябрьском отделе следственного комитета. «И.о. начальника Халилов А.И. также предложил мне варианты оговора руководителей области, на что получил мой отказ», — рассказывает полицейский. По его словам, он не раз жаловался на давление и попытки выбить из него показания, в частности, заявлял об этом начальнику второго отдела по расследованию особо важных дел свердловского Следственного комитета Алексею Шмакову.
«Шмаков до настоящего момента никак не отреагировал на мое заявление, им не был составлен рапорт для направления по последственности… таким образом события оказания давления на меня… намеренно укрыты Шмаковым, — говорится в жалобе. — Более того, во время следственных действий Шмаков А.А. неоднократно предлагал мне признать, что распространение сводок ПТП Ройзмана мной осуществлялось по требованию руководства. Как он мне заявил: „Я считаю, что деньги Грехову были не нужны, он просто выполнял преступный приказ руководства“».
Также Грехов рассказывает об «скоординированной информационной атаке» в дни задержания. В СМИ «была вброшена информация о якобы моих связях с лицами из окружения серийного убийцы Карпова (экс-прокурор — прим. ред.), готовившего убийство Ройзмана и моей возможной причастности к этому, «факты» о строительстве коттеджа в лесу и т. д., — сообщает полицейский. — Сам Ройзман дважды дал интервью на радиостанции «Эхо Москвы» и одной из конференций Навального о том, что Грехов О.В., начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин якобы передавали сводки переговоров Ройзмана губернатору Куйвашеву.
Сразу стала понятна связь и скоординированность между преступными требованиями Распопова А.А., Шмакова А.А. и Халилова А.И. и одновременными заявлениями Ройзмана».
Через день после задержания, 9 ноября 2018 Октябрьский суд постановил взять полковника под стражу, однако уже 21 ноября областной суд отпустил его на свободу, переведя на домашний арест, а в январе 2019 и вовсе заменил его на «запрет определенных действий». Сегодня Грехов отстранен от должности начальника ОМВД Первоуральска, но продолжает работать в полиции. Во время телефонного от журналиста «URA.RU» он подтвердил факт подачи жалобы и что события, описанные в ней, действительно имели место, но от дальнейших комментариев отказался, ссылаясь на приказ МВД.
На вопросы «URA.RU» ответила Ольга Кезик, адвокат Грехова. «Мой подзащитный действительно направил такую жалобу, и не только главе СК и Генеральному прокурору, но и военному прокурору, так как к истории причастные сотрудники ФСБ, — заявила агентству Кезик. — Вместе с его жалобами направлены и мои жалобы. Я требую проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении Грехова и установить контроль за ним».
Позиция Грехова и информация о том, что он подал жалобу главе СКР и генпрокурору РФ, уже активно обсуждается в сообществе адвокатов. Есть и скептичные мнения. «В Свердловской области назначен новый начальник управления ФСБ Алексей Зиноевьев — 2 октября состоялось его представление коллективу, — заявил агентству екатеринбургский адвокат Александр Петрыкин.
— Не исключено, что с помощью жалобы, поданной в эти дни, Грехов пытается вернуть себя в повестку, привлечь внимание нового начальника УФСБ к своему делу в надежде, что оно будет пересмотрено».
«URA.RU» направило запросы о комментарии в свердловский Следственный комитет и в Управления ФСБ по Свердловской области. «В случае, если жалоба от заявителя поступит непосредственно в управление Следственного комитета по Свердловской области, ее рассмотрят в установленном порядке и дадут ответ заявителю», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления СКР. Как отметил представитель ведомства Александр Шульга, обращение может быть направлено как лично, так и через интернет-приемную. В Департаменте информационной политики Свердловской области от комментария воздержались. Ответ из свердловского УФСБ к моменту публикации не поступил.