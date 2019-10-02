История 2012 года до сих пор аукается ее героям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После назначения нового начальника УФСБ по Свердловской области Алексея Зиновьева активизировались участники громких дел на Урале. Один из них — бывший глава полиции Первоуральска Олег Грехов, возглавлявший ранее Бюро специальных технических мероприятий (БСМТ, или попросту «отдел прослушки») регионального ГУ МВД, обвиненный в получении взятки. В распоряжении «URA.RU» оказалась жалоба Грехова генпрокурору Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину на действия сотрудников ФСБ и следственного комитета, которые, по его словам, требовали от него показаний на экс-главу свердловской полиции Михаила Бородина и губернатора области Евгения Куйвашева.

Полковник Грехов возглавлял «отдел прослушки» свердловского ГУ МВД Фото: с сайта 66.мвд.рф

Полковник полиции Олег Грехов обвиняется во взятке в крупном размере: по версии следствия, в 2012 году он, будучи начальником «отдела прослушки», через своего заместителя Артема Письменного получил от некоего Кораблева взятку в размере 300 тысяч рублей за передачу сводок ПТП (прослушивания телефонных переговоров) главы фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.

«Все произошедшее стало для меня полной неожиданностью, так как я не общался с Кораблевым, — говорится в жалобе. — В 2016 мой бывший заместитель … был осужден за совершение данного преступления, так как действительно передал такую информацию Кораблеву. Данный приговор вступил в силу после обжалования его в Верховном суде».

По мнению Грехова, несмотря на то, что-то дело было расследовано и закрыто, в 2018 году силовики попытались повторно вменить все то же самое ему с единственной целью — заставить его оговорить руководителей региона.

Грехова задержали 7 ноября 2018 года возле его дома по улице Бульвар Юности в Первоуральске. «Утром, примерно в 7.20 я пошел на службу и когда сел в прибывший за мной автомобиль, дорогу ему перекрыл микроавтобус „Фольксваген“, — пишет полицейский в жалобе. — Из него вышли несколько человек в гражданской одежде… Я вышел из машины и даже не успел спросить „В чем дело?“ Первый из стоящих четырех мужчин ударил меня кулаков в грудь».

После этого дома и в рабочем кабинете Грехова в полиции прошли обыски. Затем все собрались на парковке, чтобы ехать в Екатеринбург. «К нам подошел сотрудник УФСБ Распопов А.А. и заявил, что «Грехова они забирают, так как надо с ним поработать. <…> Распопов А.А. потребовал, чтобы я дал показания на губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В., начальника ГУ МВД России по Свердловской области Бородина М.А., — пишет Грехов. — Он сказал мне: «Рассказывай, как таскал сводки ПТП Ройзмана губернатору вместе с Бородиным»».

По словам экс-полицейского, по пути в Екатеринбург его принуждали дать показания, сообщали, что Кораблев его уже «сдал» и терять нечего. «Распопов оскорбительным тоном требовал „давай сдавай своих людей, будешь кайфовать на ‚домашке‘, как Романюк, — сообщает Грехов. — … пообещал в случае оговоров облегченные условия содержания и снижение срока наказания. Он заявил, что ‚в суде мы все решаем‘. Я сказал, что информацией не обладаю, на что Распопов заявил:

«у нас есть варианты, мы все подготовим, нужно только озвучить». Я отказался кого-либо оговаривать… Распопов заявил, что раз не хочешь сотрудничать, то будешь «сидеть долго», мы тебя «закатаем»».

Разговор в аналогичном духе, по словам Грехова, велся и в Октябрьском отделе следственного комитета. «И.о. начальника Халилов А.И. также предложил мне варианты оговора руководителей области, на что получил мой отказ», — рассказывает полицейский. По его словам, он не раз жаловался на давление и попытки выбить из него показания, в частности, заявлял об этом начальнику второго отдела по расследованию особо важных дел свердловского Следственного комитета Алексею Шмакову.

Ройзман не раз заявлял, что губернатор Куйвашев (на фото) начинал день с прочтения распечаток его (Ройзмана) телефонных разговоров. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Шмаков до настоящего момента никак не отреагировал на мое заявление, им не был составлен рапорт для направления по последственности… таким образом события оказания давления на меня… намеренно укрыты Шмаковым, — говорится в жалобе. — Более того, во время следственных действий Шмаков А.А. неоднократно предлагал мне признать, что распространение сводок ПТП Ройзмана мной осуществлялось по требованию руководства. Как он мне заявил: „Я считаю, что деньги Грехову были не нужны, он просто выполнял преступный приказ руководства“».

Также Грехов рассказывает об «скоординированной информационной атаке» в дни задержания. В СМИ «была вброшена информация о якобы моих связях с лицами из окружения серийного убийцы Карпова (экс-прокурор — прим. ред.), готовившего убийство Ройзмана и моей возможной причастности к этому, «факты» о строительстве коттеджа в лесу и т. д., — сообщает полицейский. — Сам Ройзман дважды дал интервью на радиостанции «Эхо Москвы» и одной из конференций Навального о том, что Грехов О.В., начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин якобы передавали сводки переговоров Ройзмана губернатору Куйвашеву.

Сразу стала понятна связь и скоординированность между преступными требованиями Распопова А.А., Шмакова А.А. и Халилова А.И. и одновременными заявлениями Ройзмана».

Через день после задержания, 9 ноября 2018 Октябрьский суд постановил взять полковника под стражу, однако уже 21 ноября областной суд отпустил его на свободу, переведя на домашний арест, а в январе 2019 и вовсе заменил его на «запрет определенных действий». Сегодня Грехов отстранен от должности начальника ОМВД Первоуральска, но продолжает работать в полиции. Во время телефонного от журналиста «URA.RU» он подтвердил факт подачи жалобы и что события, описанные в ней, действительно имели место, но от дальнейших комментариев отказался, ссылаясь на приказ МВД.

На вопросы «URA.RU» ответила Ольга Кезик, адвокат Грехова. «Мой подзащитный действительно направил такую жалобу, и не только главе СК и Генеральному прокурору, но и военному прокурору, так как к истории причастные сотрудники ФСБ, — заявила агентству Кезик. — Вместе с его жалобами направлены и мои жалобы. Я требую проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении Грехова и установить контроль за ним».

Позиция Грехова и информация о том, что он подал жалобу главе СКР и генпрокурору РФ, уже активно обсуждается в сообществе адвокатов. Есть и скептичные мнения. «В Свердловской области назначен новый начальник управления ФСБ Алексей Зиноевьев — 2 октября состоялось его представление коллективу, — заявил агентству екатеринбургский адвокат Александр Петрыкин.

— Не исключено, что с помощью жалобы, поданной в эти дни, Грехов пытается вернуть себя в повестку, привлечь внимание нового начальника УФСБ к своему делу в надежде, что оно будет пересмотрено».

«URA.RU» направило запросы о комментарии в свердловский Следственный комитет и в Управления ФСБ по Свердловской области. «В случае, если жалоба от заявителя поступит непосредственно в управление Следственного комитета по Свердловской области, ее рассмотрят в установленном порядке и дадут ответ заявителю», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления СКР. Как отметил представитель ведомства Александр Шульга, обращение может быть направлено как лично, так и через интернет-приемную. В Департаменте информационной политики Свердловской области от комментария воздержались. Ответ из свердловского УФСБ к моменту публикации не поступил.

Фрагмент жалобы Грехова главе СКР Александру Бастрыкину Фото: «URA.RU»

Фото: «URA.RU»