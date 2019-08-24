Уральские бизнесмены втянули в разборки силовиков. 2 опера арестованы

На этой неделе в Первоуральске арестовали двух полицейских. Как всегда, дело в деньгах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вражда двух друзей-предпринимателей переросла в столкновение представителей силовых ведомств, уже есть первые арестованные. Во взятке обвинили полицейских Марата Адиуллина и Радика Молокова, которые выступали на стороне одного из коммерсантов. Как сообщил источник «URA.RU», уголовное преследование полицейских выросло из дела о банкротстве предприятия, связанного с Первоуральским заводом металлических конструкций.

Бизнес друзей: «вместе на рыбалку ездили»

Главные герои конфликта — Алик Ибнеев, продавший завод ФОТО: с его страницы во «ВКонтакте»

Бывший завод металлоконструкций находится по адресу улица Заводская, 3 в Первоуральске. Сегодня он оценивается примерно в 80 млн рублей. До 2017 года этим земельным участком и основным оборудованием завода владел бизнесмен Алик Ибнеев (через ООО «Евразийский холдинг»), производством — Владимир Михеев (он и сегодня владелец и гендиректор ОАО «Первоуральский завод металлических конструкций»). Когда-то они вместе ездили на рыбалку — а сегодня делят завод. Евгений Черняков трудился на заводе начальником отдела продаж.

ПЗМК приносил хозяевам неплохую прибыль, но их не устраивало отсутствие железнодорожного тупика. В 2017 они решили построить новое предприятие на новой площадке, а старое продать (и цех, и участок под ним). Покупателем стал другой первоуральских бизнесмен Павел Конев (до сих пор торгующий металлопрокатом через предприятие супруги Анастасии Буряк — ООО «Первоуральские трубы»). Сумма сделки составила 22,5 млн рублей. «Тогда у них у всех, включая Конева, были хорошие отношения: вместе на рыбалку ездили», — рассказал «URA.RU» Фетисов.

И Павел Конев, купивший завод и занявший у продавца денег Скриншот: с канала «Интерра ТВ» на YouTube

Новый завод в одночасье не построишь: Конев и Ибнеев договорились, что ПЗМК остается на территории за символическую арендную плату. И тут же Конев взял у Ибнеева в долг 17 млн рублей наличными (это признают оба), которые потратил на модернизацию заводской площадки. Расписка на 17 млн — до сих пор главный аргумент в гражданских и уголовных разбирательствах бывших друзей.

К лету 2017-го отношения между бывшими партнерами испортились. А 13 октября он выгнал бывших хозяев площадки, ссылаясь на мнимые, по их мнению, нарушения договора аренды: сменил охрану, которая просто не пустила бывших владельцев на работу.

«Бригада в погонах»

Схема: Дмитрий Циулин, «URA.RU», фото — со страницы Алика Ибнеева во «ВКонтакте, скриншот — с канала «Интерра ТВ — Новости» в YouTube

Ибнеев и Михеев вернулись на завод с полицией. По словам Фетисова, полицейские встали на их сторону, потому что Ибнеев предъявил паспорта на оборудование, а также договор купли-продажи между ним и Черняковым.

Вместе с Ибнеевым на завод приехали замначальника УВД Первоуральска по оперативной работе подполковник Дмитрий Суханов, дознаватели Олеся Штатнова, Александр Беляевских и инспектор отделения исполнения административного законодательства отдела ОП №13 УМВД РФ по Екатеринбургу Алексей Шумский. Итогом почти суточной работы полицейских стало изъятие оборудования, которое передали Ибнееву на ответхранение.

Конев пожаловался на действия сотрудников полиции их начальству, но сам попал под подозрения о самоуправстве. Следственный отдел СК РФ по Первоуральску отказался возбуждать это дело, но в ходе проверки провел экспертизу, которая установила, что подпись Ибнеева под договором купли-продажи оборудования — поддельная.

Бывший цех «Первоуральского завода металлоконструкций» Фото: pzmk.ru

Бывшие партнеры продолжили выяснять отношения в судах. Ибнеев легко доказал, что Конев должен ему денег (по данным Алика, долг Павла перед ним сегодня — 13 млн рублей). Конев в ответ подал иски к ОАО «ПЗМК», требуя 4 млн 800 тысяч. Но главным его «оружием» стало уголовное дело, а подспорьем для него — та самая экспертиза о поддельной подписи.

«Конев стал угрожать мне и сотрудникам ООО „Евразийский холдинг“, что нас всех посадят, угрожал мне физической расправой, говорил, что у него есть связи в ФСБ и Следственном комитете на высшем уровне, — рассказывает Алик Ибнеев. — Угрозы его были реальны, так как брат Конева, насколько мне известно, действующий сотрудник ФСБ. Город у нас небольшой. Конева часто видел в компании с действующими сотрудниками СК».

В феврале Конев и Ибнеев последний раз в жизни попытались договориться мирно («URA.RU» публикует аудиозапись (см. видео) и расшифровку разговора). Его суть: Конев требует от Ибнеева вернуть ему изъятое оборудование и предлагает Ибнееву «забыть» про долг в 13 млн — в ответ обещает не писать заявление в СК заявление по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Сообщения по WhatsApp от Павла Конева с угрозами Фото: Алик Ибнеев

— В Вашем договоре, который не прошел экспертизу, там черняковская подпись, — приводит аргументы Конев. — И типа твоя. Соответственно, дело против вас обоих. Но я тебе зла не желаю. По большому счету я его даже и Чернякову не желаю. Я предлагаю нам как-то договориться, потому что у меня сейчас все козыри. Я хочу за это что-то получить.

— 13 миллионов?

— Ну, это мое предложение. Зато мы с тобой подписываем все возможные пакты о том, что никто более никаких претензий друг к другу не имеет… И больше тебя никто не позовет, не пригласит ни на допрос, ни на опрос. Про тебя просто все забывают».

Ибнеев отказался от сделки, и описанный Коневым сценарий начал реализовываться: 13 августа сотрудники отдела «М» УФСБ задержали Чернякова, а в офисе «Евразийского холдинга» прошел обыск. «Когда я приехал домой, Конев передал мне через нашего общего знакомого Дмитрия Джигало, что все произошло так, как он говорил, — рассказывает бизнемен. — Если я не напишу расписку о том, что якобы мне Конев все вернул, я буду следующий».

Друг Ибнеева Евгений Черняков оказался задержан и арестован Фото: соцсети

15 августа, по словам Ибнеева, к нему в автосервисе подошли сотрудники ФСБ Распопов и Самойлов и предложили проехать в Екатеринбург в следственный комитет. «Меня привели в кабинет начальника отдела Шмакова Алексея Александровича, — рассказал Ибнеев. В ходе допроса я узнал, что мой друг Черняков обвиняется по части 5 статьи 291 УК РФ (взятка в особо крупном размере). По версии следствия, та самая спорная сделка между ОАО „ПЗМК“ и ООО „Первоуральские трубы“ истолкована как деньги, предназначавшиеся для взятки».

После этого Ибнеев подал жалобу генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и главному военному прокурору Валерию Петрову (поскольку в истории задействованы сотрудники ФСБ). Копия документа есть в распоряжении «URA.RU».

Экс-майору полийции Марату Адиуллину 22 августа избрали меру пресечения в суде Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Грехов виноват во всех грехах»

Впрочем, самое интересное в этой истории — под кого «копают» ФСБ и СК. «Шмаков мне сказал, что их не интересуют обстоятельства дела Чернякова и сейчас на допросе я должен буду дать показания о том, что к делу имеет отношение [бывший начальник ОМВД по Первоуральску] полковник полиции [Олег] Грехов», — пишет в жалобе Ибнеев. По его словам, он видел экс-руководителя полиции Первоуральска лишь пару раз в жизни. «Те факты, что от меня требовали сказать сотрудники следственного комитета на допросе, мне не известны, — говорит он. — Таким образом, сотрудники ФСБ и СК требовали от меня, чтобы я оговорил Чернякова и Грехова».

«В Первоуральске, мне кажется, только глухонемого не попросили оговорить Грехова. Но нельзя же на ровном месте придумать, что он виноват во всех грехах», —

заявила «URA.RU» Ольга Кезик, адвокат Ибнеева. По ее мнению, это связано с тем, что уголовное дело экс-руководителя полиции «буксует»: по одному эпизоду разваливается, а по второму «даже обвинение не предъявлено», хотя следствие длится уже год.

В Первоуральске всем предлагают дать показания на Олега Грекова Фото: с сайта 66.мвд.рф

Алик Ибнеев в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил факт подачи жалобы в Генпрокуратуру и СК РФ.

Павел Конев отказался обсуждать с журналистом агентства свою задолженности перед ООО «Евразийский холдинг» и лично Ибнеевым, но охотно прокомментировал обвинения в сговоре с силовиками. «Это неправда! — заявил он. — Я не состою в сговоре ни с одним представителем правоохранительных органов». На вопрос, есть ли у него брат, являющийся сотрудником ФСБ, Конев отвечать отказался.

22 августа суд рассмотрел меру пресечения для экс-майора полиции Адиуллина, задержанного по делу руководителя ПЗМК Чернякова. Судья оставил бывшего полицейского на свободе. «Подозреваемому назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили «URA.RU» в Ленинском суде Екатеринбурга.

Фрагмент жалобы Ибнеева генпрокурору и главе СК Скриншот: «URA.RU»