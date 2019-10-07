Губернатора Куйвашева после отпуска ждет война за нацпроект

Стагнация строительного рынка начнется через несколько лет, утверждают застройщики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, которого ждут из отпуска меньше, чем через неделю (10 октября), придется тушить конфликт девелоперов и администрации Екатеринбурга. Его подчиненные оказались не в состоянии вести переговоры о рынке недвижимости в Екатеринбурге, цена ошибки — реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как стало известно «URA.RU», заседание спецкомиссии по реализации нацпроекта 1 октября закончилось скандалом. Она была назначена после встречи губернатора с застройщиками 24 сентября, на которой обсуждалось увеличение объемов ввода жилья в Екатеринбурге в 2019 году и выполнение целевых показателей в дальнейшем, чтобы к концу 2024 года Свердловская область смогла увеличить годовой объем ввода жилья до 3,3 млн кв. м. Евгений Куйвашев подчеркивал, что текущие показатели — сдача 1,2 млн кв. м. за январь—август 2019 года — «недостаточные для достижения целей нацпроекта»

Михаил Волков выполнил задачу губернатора собрать застройщиков, но они не пошли на диалог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заседание, по данным источника агентства, вел председатель комиссии, министр строительства Михаил Волков, присутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, его заместитель по капстроительству Алексей Бирюлин, руководители и представители ведущих застройщиков, которые работают в столице региона.

Встреча прошла на фоне затяжного конфликта между застройщиками и администрацией города: бизнесмены недовольны сроками и порядком выдачи разрешений на строительство, темпами пополнения земельного банка в Екатеринбурге [территторий, которые будут разыграны на земельных аукционах и где можно будет начать возведение жилья], согласования ключевых строительных документов — проектов планировки территории (ППТ)

У Бирюлина — знаковый вызов на посту: показать понимание отрасли и умение договориться с ее лидерами Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Подчиненные Бирюлина [замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования] должны готовить ППТ сами, но по факту все последние годы их готовили застройщики. Они получали конструктивные замечания от чиновников, переделывали и в итоге согласовывали. Сейчас сама администрация этого не делает, а ППТ от застройщиков получают какие-то формальные отписки и нечеткие замечания, которые служат основанием для отказа. И вся загвоздка в том, что один замглавы просто боится ставить свою подпись где бы то ни было», — рассказал знакомый застройщик.

Городские чиновники оппонируют: раньше проекты планировки территории согласовывали без должной оценки, и это привело к тому, что отдельные микрорайоны не имеют необходимой социальной инфраструктуры — школ, садиков и поликлиник. «URA.RU» направило Алексею Бирюлину вопросы, но он не ответил на них.

Другая претензия застройщиков состоит в том, что «мэрия подыгрывает отдельным компаниям, создавая на рынке неравные условия». «Если так пойдет и дальше, то в перспективе двух-трех лет мы не сможем достичь того, что требует губернатор. А Высокинский уже не сможет похвалиться миллионом „квадратов“ (в этом году город планирует сдать 1,175 млн кв. м. жилья, что превышает показатель прошлого года в 1,112 млн кв. м. — прим. „URA.RU“)», — поделился скепсисом один из участников заседания комиссии

Александр Высокинский пришел на совещание, хотя никто из застройщиков не ждал его Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в комментарии «URA.RU» настаивает, что объемы подготовки документации растут, и если в прошлом году были оформлены бумаги на строительство 500 тысяч квадратных метров, то в этом — уже на два миллиона. «На последнем совещании не было никакой кусачки, мы спорили с застройщиками, как сделать лучше. Евгений Владимирович [Куйвашев] поручил нам составить совместный план действий, чтобы город сдавал предусмотренные нацпроектом объемы жилья. В этом плане каждый застройщик берет на себя обязательства по годам об объемах сдачи жилья, город — по объемам подписанной разрешительной документации, министерство строительства — по выдаче разрешений на строительство», — подчеркнул Высокинский.

Дискуссия касалась только строек Екатеринбурга, но глава города, несмотря на статус, не смог быть модератором диалога между застройщиками и чиновниками, рассказывает участник встречи. Причина оказалась даже не в том, что он мог защищать позицию администрации, а в том что сам факт появления Высокинского на совещании вызвал негодование застройщиков.

«На встрече 24 сентября, — вспоминает один из ее участников, — губернатор потребовал, чтобы глава города вместе с вице-губернатором Сергеем Швиндтом не входили в состав комиссии из-за взаимной неприязни, рискующей навредить общему делу». Собеседник в мэрии объяснил «URA.RU» появление Высокинского на заседании комиссии объяснил желанием поддержать подчиненного. «Глава — это руководитель, который поддерживает членов своей команды. Неудивительно, что он не дал разъяренным акулам рынка сожрать своего заместителя [Алексея Бирюлина]», — объяснил случившееся представитель мэрии.

Евгению Куйвашеву уже приходилось решать конфликты застройщиков, которые будут готовить объекты Универсиады и теперь предстоит помирить ведущих девелоперов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источники «URA.RU» в обладминистрации уверены, что реакция на происходящее по возвращению губернатора из отпуска последует. Достанется, считают чиновники, как руководству города, нарушившему прямое указание по появлению на рабочей группе, так и областным чиновникам, не способным решать вопросы в отсутствие главы региона.

«Губернатору придется лично остановить затянувшееся противостояние, раз что это не удалось сделать ни профильному министру, ни статусным участникам встречи. Но Куйвашеву, судя по всему, нравится роль миротворца — он раз за разом собирал руководителей крупнейших ФПГ, чтобы охладить накал страстей из-за строек Универсиады, и ищет баланс между интересами промышленников и бюджетом региона на заседании СОСПП. Хотя подобные вопросы, конечно, должны решать подчиненные, а глава субъекта — отвечать за реализацию нацпроектов в целом», — рассуждает присутствующий на совещании чиновник.