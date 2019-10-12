Что значит дело экс-губернатора Дубровского для всей страны

Вслед за предшественником Михаилом Юревичем, фигурантом уголовного дела стал экс-губернатор Борис Дубровский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Уголовное дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского значимо в масштабах всей страны. И причина не только в размере суммы, похищенной из бюджета — 20 млрд рублей (почти 17% от бюджета региона).

Почему об уголовном деле Дубровского заявил адвокат Юревича?

Об уголовном деле в отношении бывшего главы Челябинской области Бориса Дубровского заявил накануне ТАСС московский адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы челябинского экс-губернатора Михаила Юревича.

Игорь Трунов (на фото) первым объявил о новом уголовном деле — в отношении Борис Дубровского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Трунов рассказал «URA.RU», что вместе с группой коллег занимается расследованием фактов коррупции в дорожной сфере Челябинской области. Они действуют параллельно с силовиками. Четвертое следственное управление СКР (по УрФО) расследует четыре уголовных дела в отношении Юревича (о клевете, хищении в медицине, дорожных «откатах» и хранении оружия), а МВД — еще одно дело о хищении денег на строительство и ремонт дорог.

«Во время нашего расследования, нам стало известно о возбуждении уголовного дела о хищении денег, выделявшихся бюджетом на ремонт и строительство дорог в отношении Дубровского. Я являюсь адвокатом Юревича. Интересы Дубровского не представляю», — подчеркнул Трунов.

Почему сумма ущерба выросла в разы — до 20 млрд рублей?

Изначально Федеральная антимонопольная служба, обвиняя в сговоре Дубровского, миндорстрой области и АО «Южуралмост», заявляла о незаконных контрактах на 2,4 млрд рублей. Однако, по данным Трунова, сумма похищенного составила 20 млрд рублей. Адвокат объяснил это тем, что новое уголовное дело куда масштабнее предыдущих. «Речь идет об организованном преступном сообществе. Причем, оно действовало со времен [первого челябинского] губернатора Петра Сумина, работало при Юревиче и Дубровском. Поэтому сумма хищений — просто космическая», — объяснил адвокат.

Дубровского теперь арестуют?

Борис Дубровский (в центре) улетел в Швейцарию в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело возбуждено в отношении Дубровского, но обвинения ему не предъявлены. Поэтому нет оснований для его ареста. По данным инсайдеров, следствие должно в ближайшее время выйти в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте Дубровского. После удовлетворения этого прошения, экс-губернатора объявят в федеральный розыск, его поиском займется Интерпол — по данным источников агентства, Дубровский находится в своем доме в Швейцарии.

Что значит дело Дубровского для страны?

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что до сих пор — последние лет десять — подобные истории из системных политиков затрагивали лишь персон уровня вице-губернаторов, министров и ниже. «Глав регионов, если те уходили в отставку, сохраняя преемственность власти, не трогали. Поэтому произошедшее — сигнал губернаторам: им придется вести себя аккуратнее и осторожнее. Еще один неприятный сигнал получили группы влияния внутри регионов, связанные с действующими главами субъектов — теперь „прокол“ губернаторов влечет за собой неприятные вопросы уже и к ним», — говорит эксперт.

Коснется ли дело Дубровского его команды?

Новый челябинский губернатор Алексей Текслер зачистил в своем правительстве большинство руководителей из команды Дубровского. Такие отставки продолжатся в любом случае, говорит политолог Алексей Ширинкин. Но у каждого из бывших руководителей области индивидуальная ответственность. Например, мэр Троицка Александр Виноградов, магнитогорец, которого считали близким к прежним властям. «Виноградов неплохо показал себя на своем посту. Поэтому он сохранил свою должность. В целом вся область у нас — чьи-то люди. Не увольнять же теперь всех подряд», — отмечает эксперт.

Эксперты считают, что Алексей Текслер должен не допустить раскола элит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Людьми Дубровского также считались председатель облизбиркома Сергей Обертас, министр имущества Алексей Бобраков, министр спорта Леонид Одер и еще несколько чиновников, однако они интегрировались в новую команду.

Нужно ли Текслеру вычистить в своей команде всех, кто ассоциируется с Юревичем и Дубровским?

«Текслер не должен, услышав что-то в телевизоре, рефлекторно кидаться увольнять всех вокруг себя. Губернатор должен исходить из того, как люди выполняют поставленные им задачи — и никак иначе», — считает профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Политолог Дмитрий Абзалов соглашается: «Зачистка остатков прежней команды — самое опасное, что сегодня может сделать Текслер. Это не будет политическим решением, а действиями, драйвером которых выступят силовики.

Силовики усилятся, а челябинский губернатор получит дезорганизацию управленческих структур и оппозицию местных групп влияния, которые проявятся на стадии выборов в областной парламент», — резюмировал он.

Как коррупционные скандалы с предшественниками отразятся на Текслере?

Абзалов уверен, что главная задача для Текслера — обеспечить видимые результаты в экономике. «Это главный фактор защиты, без которого не сработают даже мощные аппаратные связи в Москве.

Ситуация в стране такова, что губернатору, обеспечивающему экономический рост и повышение уровня жизни, простят многое», — объяснил политолог.

Как тогда Текслер должен реагировать на произошедшее?

Уголовные дела челябинских губернаторов должны стать уроком другим губернаторам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политолог Олег Матвейчев уверен, что действующий челябинский губернатор — как и главы всех регионов России — прекрасно знают, чем чреваты превышение должностных полномочий, коррупция и прочие преступления. «Пока все напоминает инцидент с [экс-министром обороны Анатолием] Сердюковым и [экс-сотрудницы ведомства Евгении] Васильевой, которых тоже во всеуслышание обвинили в миллиардных хищениях, после дело развалилось, и новый министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что контракты заключались правильно и законно. Наказали тогда следователей за устроенный пиар, который окончился ничем. Невозможно представить, как Дубровский мог положить себе в карман или просто вывести сумму, эквивалентную значительной части бюджета Челябинской области», — удивляется собеседник.

Дмитрий Абзалов заявляет, что «с таким уникальным наследством благодаря предшественникам», Текслеру придется решить сразу несколько задач. «Нужно не допустить раскола региональных элит и контригры с их стороны, то есть обеспечить эффективную и адекватную внутреннюю политику. Плюс существенно нарастить информационный блок», — добавил он.

Как скажется дело Дубровского на Рашникове?

Эксперты считают, что дело Бориса Дубровского глобально не отразится на позициях Виктора Рашникова (слева) Фото: Илья Московец © URA.RU

Борис Дубровский перед назначением губернатором работал гендиректором ММК Виктора Рашникова. Инсайдеры уверяют, что в последние годы у них ухудшились отношения, из-за чего шансы на переизбрание у экс-главы региона были минимальными. Доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин считает, что несмотря на это с точки зрения обывателей уголовное дело Дубровского является негативным фактором для Рашникова.

«В общественном мнении может сложиться неприятная ситуация для Рашникова, которая ухудшает его восприятие простыми россиянами. Люди, знающие ситуацию изнутри, понимают, что Дубровский был самостоятельной фигурой, обязанной Рашникову карьерой, но работавшему независимо и в своей логике. Рашникову в его нынешнем статусе не стоит переживать из-за таких вещей. Он самодостаточная фигура, чтобы быть подверженным таким ударам», — добавил собеседник.