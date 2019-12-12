15 курганских мэров-должников. Рейтинг

Самые большие долги — у областного центра, который возглавляет Андрей Потапов (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципалитеты Курганской области, несмотря на помощь из федерального бюджета, по-прежнему остаются должниками за потребленные коммунальные услуги. К началу декабря общая сумма бюджетных долгов в Зауралье немного уменьшилась, однако лидеры рейтинга мэров-должников сохранили свои позиции.

Долги муниципалитетов всех уровней Курганской области (за исключением федерального), по данным АО «Энергосбытовая компания «Восток», на 1 декабря составили более 341 млн рублей. Еще месяц назад эта сумма составляла более 450 млн рублей. В районах Зауралья сообщили, что погасить часть долгов им помогла помощь области, которая, в свою очередь получила транш из федерального бюджета — на подготовку к зиме Зауралью выделили четыре миллиарда рублей. В течении декабря область получила от Минфина дополнительно 614,6 млн рублей, а затем 1,1 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета. Однако даже после этого далеко не все муниципалитеты избавились от долгов, которые копились месяцами.

Главе региона Вадиму Шумкову приходится помогать муниципалитетам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди общей суммы долгов самые большие по-прежнему у Кургана (глава Андрей Потапов). Бюджеты разных уровней в областном центре задолжали за электроэнергию, отопление и водоснабжение более 258 млн рублей (в ноябре долг превышал 300 млн рублей). Когда планируется полное погашение долгов, в пресс-службе мэрии оперативно уточнить не смогли и пообещали ответить на письменный запрос (направлен, на момент публикации ответа нет).

На втором месте по-прежнему Шадринск (глава Виктор Ермишкин), несмотря на то, что бюджетные долги за ЖКХ в городе снизились с 50 млн рублей до 32 млн рублей. Руководитель финотдела мэрии Татьяна Беляева уточнила, что в ближайшее время в муниципалитете ждут помощь от областного бюджета, которая позволит снизить задолженность.

«Большой район, большое потребление, поэтому цифры такие», — объяснил долг Шадринского района глава Владимир Осокин. На 1 декабря возглавляемый им район должен за тепло и электричество около 27 млн рублей, это третье место рейтинга.

Долги за ЖКХ могут обернуться авариями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По-прежнему большие долги у Мокроусовсого района, который 5 декабря возглавил Владимир Демешкин (четвертое место). По данным энергосбытовой компании «Восток», они составляют более 11 млн рублей. Руководитель районного финотдела Альбина Казакова уточнила, что по ее данным, долги составляют 8,3 млн рублей. «Это связано с переходящей кредиторской задолженностью, в местном бюджете недостаточно средств. Нам еще хорошо помогли из областного бюджета, но нам долги не погасить», — рассказала Казакова.

Какие перспективы у Кетовского района (пятое место) ликвидировать долг в 5,6 млн рублей, узнать не удалось. Работающий до 12 декабря врио главы Виктор Дударев оказался недоступен для звонков на мобильный телефон. Номера избранного главы района Сергея Дудина нет в распоряжении редакции.

Оптимистично оказался настроен и. о. главы Щучанского района Владимир Милица (шестая строчка). Долг в 3,5 млн рублей он назвал «текущим» и заявил, что район без труда его закроет.

Неплатежи влияют на рост тарифов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Также бюджетные долги около 1,3 млн рублей у Белозерского района (глава — Сергей Зяблов), 1,1 млн рублей — у Половинского района (руководит Армэн Хачатурян), более 608 тысяч рублей у Далматовского района (возглавил Александр Столбов). Среди должников также Частоозерский (303 тысячи рублей), Макушинский (306 тысяч рублей), Варгашинский (166 тысяч рублей), Лебяжьевский (114 тысяч рублей) и Катайский (61 тысяча рублей) районы. Остальные муниципалитеты Зауралья с долгами рассчитались.

Депутат курганской городской думы Роман Сергеечев напомнил, что задержка платежей за коммуналку чревата тем, что услуги ЖКХ будут оказывать некачественно. Он добавил, что большие долги также копятся из-за плохой платежной дисциплины населения. «Это все накапливается, если одно звено убираем, это влияет на другие моменты. Некоторые ремонты коммунальных сетей могут быть свернуты либо сроки увеличены из-за нехватки средств», — отметил депутат.

Сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова согласна с ним. Она уверена, что ситуация негативно сказывается на безопасности действующей системы ЖКХ: «Недополучая средства, ресурсоснабжающие организации начинают экономить на профилактических мероприятиях, текущих ремонтах. Дальше это как цепная реакция вызывает все последующие риски». Неплатежи в конечном итоге сказывается и на формировании тарифов, добавила Юнисова.