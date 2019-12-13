Пермские инсайды

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Губернатор Прикамья Максим Решетников теряет политические очки и шансы на возвращение в Москву. По слухам, виновата в этом оказалась прокуратура и его личный политический консультант Леонид Давыдов. Пока пермские министры и депутаты пытаются сохраниться и ищут возможности отвести от себя внимание силовиков, в регионе — новый «пожар». В Кунгуре назревает передел власти: учились местные элиты из группы «Три медведя».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Обыски в структурах правительства могут привести в аппарат главного федерального инспектора

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сообщается, что прошедшие обыски, прошедшие в вотчине вице-премьера краевого правительства Антона Клепикова, могут привести силовиков в аппарат главного федерального инспектора по Пермскому краю. «Сначала ФСБ провели мероприятия в организациях, связанных с Пермской ярмаркой, а сейчас еще и в Центре спортивной подготовки. При этом не стоит забывать, что супруга руководителя ЦСП Петра Перминова Елена работает в аппарате ГФИ», — говорит инсайдер. Перминова работает у главного федерального инспектора в Пермском крае Сергея Половникова в должности советника и как раз отвечает за социальный блок.

Губернатор Прикамья разочаровался в своем политконсультанте

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что губернатор Прикамья Максим Решетников крайне недоволен работой своего внештатного политического консультанта Леонида Давыдова. «Интерес к Решетникову на федеральном уровне падает, как и его рейтинг каждый месяц. Глава региона решил, что причина этих бед — Давыдов, который плохо занимается его пиаром», — пояснил инсайдер.

Именно этим источник объясняет появление в «Коммерсанте» интервью Давыдова, где тот кокетливо опровергает слухи, что он не является «серым кардиналом» Прикамья.

Но, по правде говоря, считает источник, истинная причина забвения Решетникова в Москве в другом: он там никому не нужен.

Прокуратура ставит главе Прикамья Максиму Решетникову палки в колеса

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура портит губернатору Пермского края Максиму Решетникову отчетность перед Москвой. Последний торопит мэрию с передачей на краевой уровень земли и объектов на месте бывшего муниципального автопарка. Речь идет о земельном участке площадью почти 6 га и стоимостью свыше 100 млн рублей. На его месте разместится индустриальный парк. Спешка связана с тем, что Решетникову необходимо отчитываться по показателям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», говорит инсайдер. «Освоение денег по нацпроектам в Пермском крае итак плачевное. Решетников уже распорядился выделить деньги под индустриальный парк, но прокуратура не дала чиновникам запустить процесс по передаче объектов недвижимости. Теперь, скорее всего, губернатору придется самому разруливать эту ситуацию», — сказал инсайдер.

Только три пермских министра спят спокойно

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

После прокурорских проверок в Перми только три краевых министра не переживают за свою дальнейшую судьбу и карьеру, говорит инсайдер. «Министр терразвития Александр Борисов, вице-премьер Ольга Антипина и министр по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков не боятся, что к ним придут силовики или то, что их отправит в отставку глава региона», — утверждает инсайдер.

Сообщается, что связано это в первую очередь с тем, что эти люди фактически сами не распределяют бюджетные средства, исключены из возможных коррупционных схем и не имеют нареканий по текущей работе. «Антипина — за закупки не отвечает, пусть в ее руках и находится бюджет региона, но она лишь технический исполнитель. Борисов — тоже, там все на уровне межбюджетных трансфертов идет, а у Рычкова и полномочий фактически никаких нет», — говорит источник.

Министр культуры подстраховался от проверок силовиков

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Назначение Дениса Платонова куратором крупных строек к юбилею Перми говорит о том, что министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский решил подстраховать себя. Злые языки утверждают, что Торчинский тем самым снимает с себя ответственность за расходование денег, выделенных на строительство сцены для театра оперы и балета и художественной галереи. «Миллиардные траты, само собой, привлекут внимание силовиков и могут вызвать вопросы, как это уже произошло в случае со строительством зоопарка. Очевидно, министр культуры это прекрасно понимает», — уверен инсайдер.

Но по слухам, Платонов имеет запятнанную репутацию. Три года назад бывший налоговик якобы был замешан в коррупционном скандале. По слухам, он имел тесные связи с «коммунальным королем» в Перми Александром Морозовым, которого мог прикрывать в налоговой. Последнего обвиняли в хищении коммунальных платежей на сумму несколько миллиардов рублей.

Депутаты краевого парламента испугались обысков

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что решение депутатов краевого парламента попросить прокуратуру региона проверить законность и обоснованность действий со стороны силовиков — это не более чем попытка защитить себя. «Депутатов напугали оперативные мероприятия в кабинете их коллеги Виктора Плюснина. Они опасаются, что силовики в следующий раз также неожиданно могут прийти к ним и поэтому стараются использовать все ресурсы, чтобы как-то себя обезопасить. Вот и устроили „выпад“ в адрес регионального управления ФСБ», — говорит инсайдер. Утверждается, что это может привести к обратному эффекту и только подзадорит правоохранителей действовать активнее.

В Кунгуре намечаются захват власти «новой элитой» города

Первым поста замглавы администрации Кунгура вот-вот может лишиться Андрей Дремин. Он не устраивает «новую элиту Кунгура», состоящую из авторитетных депутатов местной думы и предпринимателей. «Эти депутатов стали называть „Три медведя“ — производная от названия одного из местных баров», — говорит инсайдер. Планируется, что новым замом станет руководитель местной фракции «Единая Россия» Олег Лихачев, который фактически станет руководить городом и контролировать финансовые потоки «Трех медведей». Сообщается, что силовики на уровне края уже сделали соответствующие выводы: «Эта шпана подняла голову из-за фактического безвластия в городе. Они действуют при поддержке депутата краевого парламента Алексея Золотарева и пытаются подмять всю власть в городе под себя», — сообщает инсайдер.

Мэр Кунгура хочет сохраниться и подключает ресурс бывшего вице-премьера Кокшарова

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что мэр Кунгура Сергей Гордеев очень обеспокоен предстоящим назначением Олега Лихачева. Для противостояния «новой элите» он подключил ресурс бывшего вице-премьера Прикамья Романа Кокшарова. «Гордеев хочет выторговать назначение на должность председателя местной контрольно-счетной палаты супруги Кокшарова Светланы. Так он надеется хоть как-то удержать контроль над финансовыми потоками города», — говорит инсайдер.

Депутат Золотарев метит в кресло спикера

Действующий депутат регионального парламента Алексей Золотарев рассказывает знакомым, что может занять место председателя заксобрания Пермского края при переизбрании в 2021 году, — сообщают инсайдеры. «Он так занимается самопиаром среди местных, говоря, что у него все схвачено и уже есть договоренности с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым», — говорит источник. По его мнению, так он хочет заручиться поддержкой «новой элиты Кунгура» на предстоящих выборах и одновременно решить свои вопросы, связанные с возглавляемыми им организациями. «Говорят, что налоговики уже нашли ряд нарушений, а в компаниях Золотарева параллельно пытаются уничтожить компрометирующие документы», — утверждает источник.

В пермское правительство стали ходить авторитеты

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Поговаривают, что глава министерства территориального развития Андрей Борисов стал приглашать к себе на консультации местных кунгурских авторитетов. В частности, речь идет о переговорах в кабинете правительства на ул. Куйбышева, 14 с со смотрящим за Кунгуром Алексеем Иванцовым по кличке «Рыба». «Секретарь Борисова, когда его увидела в приемной, то спросила, не ошибся ли он местом и дверью. Перед ней стоял здоровый мужчина с огромным числом татуировок, но, как оказалось, он пришел по адресу», — говорит инсайдер. Сообщается, что при этом на переговоры не вызывают из людей из противоположной группировки, а «Рыба» по возвращении в Кунгур стал гордиться своей знакомством с министром и тем самым зарабатывает себе очки в глазах местных.

Глава Кунгурской думы сломал ребра и разочаровался в местной медицине

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сообщается, что 6 декабря на открытии ледовой спортивной площадки в Кунгуре председатель местной думы Андрей Подосенов слега перебрал согревающих напитков и решил покататься на коньках. «Он упал и сломал два ребра, одно из которых зажало легкое. Скорая ехала полчаса и все это время народный избранник не стеснялся в выражениях, а после досталось и бригаде», — говорит инсайдер.

Правда, утверждает он, на этом злоключения Подосенова не закончились — он остался недоволен условиями в городской больнице и потребовал для себя особого отношения. «Его перевели в реанимацию, но и там ему не понравилось. Он поставил на уши все руководство больницы», — сообщает источник. После этого, как говорят, спикеру вызвали вертолет и отправили в Пермь, где он наконец успокоился и отключился от происходящих процессов в Кунгуре.

Опальный мэр прикроет краевого депутата

Главе Добрянки Константину Лызову, переизбранному в качестве главы городского округа при поддержке краевой власти, дано важное задание. По слухам, Лызов должен «прикрыть» депутата законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, которым заинтересовались силовики. Плюснин попал в поле зрения правоохранительных органов из-за хищений при строительстве сиротского дома в Добрянке. Известно, что к строительству были причастны компании, подконтрольные Плюснину и его родственникам. Все это происходило на глазах Лызова, говорит инсайдер. Если мэр не справится, то и отвечать за свои проколы будет вместе с Плюсниным.

Против назначения Лызова главой Добрянского округа выступали жители соседнего поселка Полазна. Они не могут простить местной власти объединение двух муниципалитетов. Ранее ультиматум мэру Добрянки поставили и представители ряда политических партий, недовольные проводимой им политикой.

Бывший депутат Окунев начал предвыборную борьбу

Слухачи утверждают, что экс-депутат парламента Пермского края Константин Окунев начал негласную борьбу за кресло в законодательном собрании. Бизнесмен избрал проверенную тактику — привлечение электората через протесты и митинги. Именно Окунев по данным инсайдеров, является куратором митинга «За сохранение завода им Дзержинского» в Перми. Однако, чтобы «не светиться», организаторами мероприятия официально назначены бывшие работники предприятия и местные активисты. Окунев же будет внимательно наблюдать за происходящим со стороны, и, если его тактика сработает, бывший депутат готов и дальше поднимать под свои знамена протестный электорат.

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