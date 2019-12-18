Герой России возглавил влиятельную свердловскую структуру

В Свердловской областной федерации бокса сменилось руководство. Как стало известно «URA.RU», спортивную организацию возглавил председатель патриотической организации «Подвиг», Герой России Сергей Евланов.
Решение о назначении Сергея Евланова главой областной федерации было принято на заседании набсовета организации 17 декабря. Кадровые решения были приняты в связи с высокой занятостью прежнего руководителя правления по основному виду деятельности. Как рассказал «URA.RU» Евланов, первая задача, которую он видит перед собой на новой должности, это воспитание патриотически настроенных боксеров.
«В связи с тем, что происходит на мировой арене, очень важно воспитывать такое подрастающее поколение, которое будет служить народу и государству. Необходимо, чтобы молодежь развивалась и физически, и духовно, чтобы молодые спортсмены уважали Родину. Наша страна уникальна — в ней живут сотни разных народностей, и мы несем ответственность за ее будущее», — сказал собеседник «URA.RU».
Ожидается, что новый руководитель свердловской федерации 20 декабря откроет областной чемпионат по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек. Турнир пройдет в Богдановиче и продлится до 22 декабря.
Звание Героя Россия Сергей Евланов получил в 1993 за мужество, проявленное в сражении на таджикско-афганской границе. Бой продолжался более 7 часов, Евланов прикрывал отход оставшихся в живых пограничников. Евланову удалось уничтожить гранатой пулеметный расчет противника, при этом он сам получил ранение.