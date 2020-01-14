В курганской облдуме создадут антигубернаторскую фракцию

В Зауралье активность могут проявить молодые кандидаты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Главное событие 2020 года в Зауралье — выборы в региональную думу. По количеству заинтересованных групп влияния, заряженных кандидатов, проблемных для «Единой России» округов эта кампания не имеет аналогов в Курганской области. Социолог Сергей Ширяев, который не раз работал на местных выборах, детально спрогнозировал, как пройдет кампания: будет очень интересно.

— Ждать ли от выборов облдуму неожиданностей?

— 2020 год является во многом знаковым. В 2021 году нам предстоит выбрать Государственную думу, поэтому выборы-2020 станут пробой сил и для оппозиции, и для власти, которая пытается на фоне экономических сложностей подобрать победную стратегию. Не обойдет стороной эта тенденция и Курганскую область.

С одной стороны, оппозиция, по всей видимости, будет вести себя гораздо более активнее, чем на выборах в городскую думу [Кургана] и попытается сформировать плацдарм для дальнейшего победного шествия в Госдуму. С другой стороны, федеральный центр будет держать эти выборы под пристальным вниманием, стимулируя активность кандидатов от власти и чиновников, ответственных за результаты. В этой связи от этих выборов действительно можно ждать неожиданностей.

— Появятся новые лица?

Сергей Ширяев (второй справа) не раз помогал кандидатам на выборах в Зауралье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Во-первых, будет интересен подбор кандидатов от власти. Смена элит с приходом нового губернатора, как правило, касается не только исполнительной, но и законодательной власти. Поэтому некоторым «постоянным» кандидатам укажут на дверь. В то же время, в Курганской области не так много авторитетных хозяйственников или общественников, которые смогут без особых проблем выиграть выборы. Так что вероятен компромисс: в списки от власти попадут как действующие депутаты, так и новые лица. Потенциально возможно, что ряд обиженных кандидатов попытают депутатское счастье, став самовыдвиженцами, однако качественно собрать подписи будет очень не просто.

Во-вторых, ждем от оппозиции новых идей и командной игры. Эксперты каждые выборы прогнозируют высокие результаты в Кургане для КПРФ и ЛДПР. Однако пока внешне благоприятные условия для этих партий серьезных дивидендов не принесли. Здесь сказывается недостаток финансирования, кадровые проблемы, да и отсутствие свежих идей. По моему мнению, именно на этих выборах кандидаты удивят.

— Списки «Единой России» во многих регионах возглавляют губернаторы, но в Зауралье отменяют общерегиональную группу, так называемых «паровозов»?

— На мой взгляд, отмена региональной группы — это сильный ход со стороны власти. Фактически блокируется возможность за год до думских выборов начать пиарить потенциальных кандидатов в федеральный парламент.

Более того, появление подобных оппозиционеров, вроде [депутата Госдумы от КПРФ, представляющего Курганскую и Тюменскую область] Павла Дорохина, которые возглавили бы список, сопровождалось бы дополнительными бюджетами, а, значит, возросшей активностью всей оппозиции. Теперь подобный сценарий маловероятен.

Но решив одну проблему, «партия власти» создала новую. Теперь на каждой территории нужно искать двух сильных кандидатов, способных победить на одномандатном округе и потянуть партию вверх. По моим подсчетам, таких сильных кандидатов можно выставить лишь на трети округов. Поэтому предстоит думать, что делать с остальными территориями.

— Но, отказавшись от «паровозов», «Единая Россия» не сможет использовать высокий рейтинг губернатора Шумкова.

Вадиму Шумкову придется заниматься выборами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

— Прошлая кампания в думу строилась через действующего губернатора, который после выборов имел приличный рейтинг. Благодаря этому проблемы «Единой России» были не так заметны. Сейчас подобной конфигурации не будет, придется строить кампанию по-новому. Будет ли это единая команда или каждому кандидату дадут карт-бланш и он пойдет на выборы со своей идеей, увидим уже летом 2020 года.

— Губернатор будет держаться в стороне?

— Вадиму Шумкову не может быть все равно. Во-первых, за результат спросят кураторы региона. Во-вторых, законодательный орган — эта важная часть функционирования всей властной машины в регионе. Уже многократно мы видели, как конфликт законодательной и исполнительной властей приводил к массовым отставкам в регионе. Поэтому наличие управляемого парламента в интересах губернатора, который, безусловно, не обделит вниманием эти выборы. Участие возможно самое разное. Вероятно, Вадим Шумков поддержит список кандидатов, который потом пойдет от партии «Единая Россия».

Я думаю, что в каком-то виде появится «команда Шумкова», но только в случае, если положение у большинства кандидатов от власти будет сложное.

— Была озвучена инициатива по перенарезке округов. Что она даст?

— Пассивные и протестные округа города Кургана, вероятно, попытаются объединить с близлежащими селами, сделав «лепестковую» нарезку. С одной стороны, это несколько повысит явку, ведь села традиционно голосуют активнее города. С другой, поддержка власти на селе выше. Это даст небольшой бонус кандидатам от «партии власти».

Голосование в сельской местности легче предсказать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Какие группы влияния будут пытаться получить места в областной думе?

— Потенциальный интерес к появлению своих представителей в областной Думе могут проявить структуры Росатома, энергетики, представители местного сельского хозяйства и промышленности. На отдельных округах свои креатуры могут выдвинуть банкиры, перевозчики, железнодорожники. Ряд экспертов считают, что [областной депутат, промышленник] Сергей Муратов выдвинет не только свою кандидатуру, но и «забронирует» для своих кандидатов еще несколько округов. Но эта уверенность строится на гипотезе, что Муратову во что бы то ни стало нужно кресло сенатора, хотя промышленник неоднократно опровергал этот тезис.

Много говорят о появлении некой группы «экс-губернатора Богомолова» и даже команды реваншистов, входивших в пул Алексея Кокорина. Но я думаю, что это не более, чем слухи.

— Будут ли молодые и активные стремиться во власть?

— По опыту общения со многими политиками и бизнесменами у меня сформировалось мнение, что есть четыре основных мотива пойти в Думу. Часть молодых и активных идут в Думу, полагая, что это позволит им реально изменить ситуацию в регионе. Если они туда попадают, то часто разочаровываются. У депутатов не так много ресурсов, а принятие тех или иных законов приводят к изменениям не мгновенно, а спустя годы. Конечно, есть активные ресурсные депутаты, которые решают проблемы людей за свой счет, но они делали тоже самое и не будучи депутатами.

Для других избрание депутатом является карьерным лифтом. Это как способ самореализоваться или повысить свою самооценку. Все меньше становится тех, кто идет в Думу с целью развить свой бизнес. Объективно инструментов у депутата для лоббизма своего предприятия почти нет. Гораздо чаще на выборы идут авторитетные и узнаваемые кандидаты по просьбе партии или исполнительной власти.

В целом, я думаю, что на праймериз заявится достаточно много молодых политиков. Но партийное руководство вряд ли будет рисковать и выставлять на округах молодых и малоизвестных, хоть и очень активных политиков. Поэтому большинство молодежи не пройдет сито предварительного голосования.

— Цену мандата в облдуму называют в районе трех миллионов рублей — это адекватная оценка?

Некоторым кандидатам место в парламенте не купить ни за какие деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Эту сумму я слышал и на прошлых выборах, и на позапрошлых. Это некий стереотип. Здесь все индивидуально. Например, на прошлых выборах [областной депутат, гендиректор ООО «Велес»] Дмитрий Ильтяков только три миллиона вложил в реконструкцию площадок в детских садах, проведение высокоскоростного интернета в школу и решение еще некоторых проблем в местной системе образования. И еще столько же — в ремонты дворовых площадок и реализацию других социальных мероприятий. Он проводил свою кампанию, через решение конкретных проблем на округе и закономерно выиграл с лучшим по городу результатом.

А [другой депутат, замруководителя Центра Илизарова] Елена Воронович победила с минимальными затратами — за счет авторитета на территории, обаяния и личных встреч. Поэтому каждый округ индивидуален. Затраты зависят от узнаваемости и авторитета кандидата, наличия серьезного конкурента, общей активности оппонентов и еще десятка факторов. Есть кандидаты, которые своей работой на округе пройдут в думу почти без затрат, а есть такие, которые и за пять миллионов вряд ли выиграют. В нынешних условиях деньги — далеко не стопроцентный гарант победы. И эти выборы подобный тезис, уверен, подтвердят.

— В каких округах можно ждать наиболее острых конфликтов?

— Я думаю, объем скандалов и конфликтов на этих выборах будет очень высокий. И здесь скажется запутанность и сложность электоральной ситуации в Курганской области.

Много говорилось о латентном недовольстве элит новым стилем руководства региона и новой командой. Выборы в областную Думу — это способ из кулуарных разговоров между недовольными перейти к реальной борьбе. Цель — создать депутатскую группу потенциальных противников губернатора.

Причем не важно, будут ли эти противники входить во фракцию «ЕР» или они пройдут в парламент под разными флагами. Поэтому на этапе согласования списков кандидатов, праймериз и даже при выдвижении будут интриги и скандалы.

Есть традиционно сложные территории. Сейчас к конфликтным округам запада Курганской области, добавятся шадринские территории. Неясно, насколько там удалось договориться с элитами. Ситуацию осложняют перестановки в политическом блоке. Если [бывший начальник управления внутренней политики] Владимир Саблин долгое время управлял этим процессами, то как это получится у нового руководства, нам еще только предстоит увидеть.

— В Кургане тоже непростой участок — там рейтинг «Единой России» традиционно ниже.

— Ожидается борьба на большинстве городских округов. Насколько я знаю, часть избранных депутатов городской думы хотят пройти «путь Фролова» [Дмитрия, председателя облдумы, пришедшего в региональный парламент из муниципального] и побороться за облдумский мандат. Это, конечно, вызывает негатив у руководства города, но это вряд ли остановит амбициозных депутатов.

Дмитрий Фролов может получить работу за пределами области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вообще, я думаю, что эти выборы выдвинут на первый план сразу несколько предвыборных технологий. Одна из них — война юристов. Сейчас дешевле снять оппонента, чем биться с ним в ходе избирательной кампании. Выборы в городе показали, что многие кандидаты-оппозиционеры, которые в принципе ничего не делали в ходе выборов, получили весьма неплохие проценты. Трендом стали «случайное» голосование или поддержка бренда, а не фамилии. Поэтому снятие с выборов неосторожных кандидатов примет массовый характер. Так что спокойных округов, где выборы пройдут по канонам, будет не много.

— Какая судьба ждет нынешнего спикера Дмитрия Фролова?

— Я уверен, что Дмитрий Владимирович пойдет на выборы и побьется за продление своего мандата. Более того, не удивлюсь, если в случае его победы, он будет одним из кандидатов на пост спикера парламента. За время его работы парламент не сорвал работу, не было выраженных конфликтов, кворум собирался, а законы принимались без существенных проволочек и задержек. То есть, в целом, он справился.

Конечно, имеется вероятность, что новая команда захочет своего спикера, но для этого еще нужно обеспечить лояльное большинство среди депутатов. Существует, конечно, вариант, что действующий спикер откажется от выборов. Но в этом случае он без труда трудоустроится на высокую чиновничью должность в другом регионе страны. Насколько я знаю, ему уже неоднократно предлагали различные перспективные варианты продолжения карьеры.