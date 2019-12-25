Десять губернаторов получили премии за оригинальность

Главам регионов подали сигнал о том, каких проектов от них ждет Кремль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернаторы получили от Кремля сигнал о том, какие общественные проекты им стоит применять для успеха на выборах, а какие — для сохранения позиций между электоральными циклами. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), близкий к Администрации президента РФ, провел вручение первой премии «Лучшие региональные практики», обладателями которой стали десять губернаторов. Тот факт, что главы шести из них были избраны только в этом году, говорит о том, что у Кремля есть четкое понимание, какие темы эффективны.

За прошедший год специалисты института изучили 700 региональных программ, сообщила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина. Из этого числа эксперты отобрали 30, а затем определили десять победителей. В списке номинаций преобладают те, которые касаются важных социальных проблем: помощь молодежи и пожилым людям, здравоохранение, поддержка семей, вовлечение граждан в решение вопросов.

ЭИСИ впервые вручил губернаторам эту премию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В номинации «Образец для подражания» приз завоевала Москва с проектом «Московское долголетие», в котором пенсионеров вовлекают в культурные, оздоровительные и другие мероприятия. В номинации «Регион возможностей» победила Сахалинская область за повышение транспортной доступности. В номинации «Вау-эффект» (давалась за проект с самым высоким одобрением граждан) стал проект Мурманской области, которая обеспечила население региона доступной рыбой.

За лучшую коммуникативную практику эксперты отметили Челябинскую область и лично губернатора Алексея Текслера за его Instagram-проект #разворотТекслера, в котором он рассказывает о том, как в рабочих поездках заезжает в места, не предусмотренные программой. А лучшей практикой в управлении регионом стал проект властей Башкортостана «Тематические часы». Глава республики Радий Хабиров начал проводить совещания в формате тематических часов, на которых рассматриваются жалобы и обращения граждан.

Алексея Текслера отметили за его знаменитый «разворот» в рабочих поездках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лучшей практикой помощи людям старшего поколения эксперты назвали опыт Московской области, где по инициативе властей появились мобильные бригад помощи пенсионерам. За лучшее вовлечение граждан в управление регионом наградили Ярославскую область — там для населения запустили проект «Решаем вместе». Лучшую практику поддержки семей, по мнению ЭИСИ предложила Ленинградская область, где власти выделяет семьям компенсацию в 9,5 тысячи рублей, если они не получили место в детском саду.

Из десяти регионов-победителей в шесть этой осенью пришли новые руководители. По итогам выборов 8 сентября главами регионов стали Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Радий Хабиров (Башкортостан), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Денис Паслер (Оренбургская область). Отмеченные ЭИСИ практики этих губернаторов помогли им в том числе одержать победу на выборах.

У Сергея Собянина (Москва) в сентябре прошли выборы в региональный парламент.

Остальные проекты — Андрея Воробьева (Московская область), Дмитрия Миронова (Ярославская область) и Александра Дрозденко (Ленинградская область) — признаны выдающимися, несмотря на отсутствие в их территориях губернаторских выборов.

Сергей Кириенко посоветовал главам регионов обмениваться опытом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на церемонии, заявил, что премия призвана наглядно показать главам российских регионов, какие практики работают эффективно: «Если у одного региона что-то получается лучше, то они не прячут это друг от друга, а выкладывают в открытое пространство, охотно делясь находками, решениями, которые сработали. Особенно важно это для вновь приходящих врио руководителей регионов».

Представитель одной из областей-номинантов в беседе с «URA.RU» сообщил: в его регионе понимают, что с помощью премии Кремль подает сигналы властям «на местах». По его словам, руководство региона изучит список победивших практик и, вероятно, примет в работу некоторые из них.

Губернаторам нужно знать, какие практики коллег эффективны, считает Александр Осипов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» губернаторы, присутствовавшие на мероприятии, также заявили о готовности перенять чужой опыт. «Сейчас идет правильный тренд очень плотного губернаторского взаимодействия. Мы смотрим друг за другом и стараемся максимально быстро внедрять практики у себя», — поделился глава Мурманской области Андрей Чибис. По его мнению, с помощью премии Кремль действительно обращает внимание регионов на пути решения проблем: «Дело не в указаниях, а в подсветке практик».

Глава Забайкалья Александр Осипов считает, что для губернаторского корпуса важно знать, какие практики коллег признаются эффективными. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов признал, что главы регулярно «пытаются подсматривать», какие проекты реализуют власти в других регионах, и с помощью премии обмен опытом будет происходить быстрее.