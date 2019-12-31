Новогодняя ночь 2020: как выбрать между ТВ и Интернетом

В «Голубом огоньке» на «Первом» в новогоднюю ночь традиционно будет петь Филипп Киркоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ночь с 31 декабря на 1 января будет полем нового сражения за россиян между телеканалами и интернет-площадками. ТВ, проигравшее битву за контроль над новостями, не хочет сдавать позиции лидеров в теме «Огоньков», над которыми давно потешаются в Интернете. А интернет-гиганты не хотят сохранения статус-кво.

В этом году «Первый канал» покажет шоу «Новогодняя ночь на Первом», снятое не в павильонах, а на улицах предновогодней Москвы. Зрители увидят канатную дорогу в Лужниках, ярмарку на Манежной, инновационный парк Сколково и еще более 30 площадок. Так уже было несколько лет назад, и над телекомпанией шутили, что вместо шоу, зрителям показывают большой рекламный ролик изменений в столице.

Константин Эрнст жаловался, что на «Первом» не хватает креативщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Команда гендиректора «Первого» Константина Эрнста не стала повторять свой прошлогодний эксперимент и определять состав участников через интернет-голосование (Эрнста упрекали и в несовременности, в том, что его «Огоньки» не интересны аудитории, а значит «Первый канал», как медиарупор неэффктивен. В ответ он через «Одноклассники» устроил всероссийский опрос, и показал, что список финалистов схож с тем, что обычно показывают в новогоднюю ночь, а значит с пониманием трендов у 58-летнего менеджера все хорошо).

Состав исполнителей нового шоу традиционен: Полина Гагарина, София Ротару, Елка, Витас и танцор Сергей Полунин, Егор Крид, Светлана Лобода, Филипп Киркоров. Перед «Новогодней ночью» россиянам покажут несколько классических советских фильмов, в том числе «Иван Васильевич меняет профессию» и «Карнавальная ночь», однако обойдется без «Иронии судьбы».

Главный (и самый популярный) телеканал страны — «Россия 1» — покажет «Новогодний парад звезд». Вести его будут Андрей Малахов и Алла Михеева. Сразу же после обращения президента РФ Владимира Путина начнется «Голубой огонек», причем там будут выступать те же артисты, что и в «Новогодней ночи на Первом». Телекритик Андрей Василенко считает, что главная проблема новогодних шоу — в самоповторах. При этом аудитория уже давно требует от телеканалов новых оригинальных продуктов.

«Ощущение, что они делаются для галочки. Их создатели идут по пути наименьшего сопротивления. Здесь дело даже не в рейтингах, которые могли бы вырасти за счет оригинальных подходов, а в стратегии. Нужно ли делать что-то новое и интересное или и так сойдет?» — отметил эксперт в беседе с «URA.RU».

По мнению Василенко, ответственно за эту ситуацию руководство каналов, поскольку именно начальство отказывается приглашать на съемки креативных людей. В начале 2000-х ситуация была иной, признает собеседник агентства. По его мнению, шоу на федеральных телеканалах были разнообразнее и гораздо интереснее. Сегодняшний кризис, считает эксперт, может быть связан с дефицитом кадров. «Константин Львович [Эрнст] сам недавно говорил, что не хватает креативщиков. Но они есть, просто не попадают на „Первый канал“», — заключил Василенко.

Кинокритик Антон Долин считает, что часть россиян желает видеть на экранах более серьезные программы, чем «Голубой огонек», — к примеру, популярные фильмы или сериалы. «Не понимаю, зачем существуют такие шоу, кто их смотрит? Я, вот, не слышал ни одной песни Филиппа Киркорова и не знаю, как выглядит Полина Гагарина. А вот если бы показали новый классный фильм или сериал, который я очень жду, — тогда я бы включил телевизор», — пояснил собеседник «URA.RU».

Кинокритик Антон Долин считает, россияне хотят смотреть более серьезные программы, чем «Голубой огонек» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новогодняя сетка ТНТ будет более разнообразной. Начнется все с ностальгии: зрителям покажут лучшие выпуски шоу «Comedy Club», а также напомнят, как телеканал встречал праздник в прошлом. Сразу после — шоу «Где логика?» «Comedy Woman», «Импровизация», «Студия Союз» и «Однажды в России». После этого начнется программа «Comedy Club Караоке-Star», которая прервется на несколько минут ради обращения президента.

«У ТНТ шансов больше — он так или иначе сохраняет формат при постоянном развитии. Это в принципе единственный телеканал, который стабильно, прибыльно и точно попадает в запросы целевой аудитории», — уточнил Василенко.

Телеканал «Пятница!» будет работать в другом формате. Он покажет российские комедии — ремейк «Джентльменов удачи», а также «Горько!» с Сергеем Светлаковым в главной роли. Встретить Новый год на «Пятнице!» предлагается под хиты прошедших лет — «Дискотека 90-х» начнется 31 декабря и продлится до 1 января. А с 4 января канал покажет ставший легендарным сериал «Шерлок».

«Здорово, конечно, что „Пятница!“ покажет популярные фильмы, но я редко включаю современные каналы на Новый год. Формат телеканала не может пока стать для меня альтернативой — вряд ли я включу „Дискотеку 90-х“ или „Горько!“» — поделилась в разговоре с «URA.RU» телеведущая Джулия Игнатова.

Снова новогодняя ночь становится полем битвы грандов телевидения с интернети-платформами. Соцсеть «Одноклассники» совместно с телеканалом ТВ-3 выпустит собственное праздничное шоу «Настоящий Новый год» уже второй год подряд. Ведущие Владимир Маркони и Евгений Рыбов встретятся со звездами, чтобы поговорить на новогодние темы — они узнают, что лежит под елкой у артиста Александра Реввы и о чем мечтает певица Manizha. Также в проекте появятся исполнительницы Елка, Zivert, Мари Краймбрери, Юлианна Караулова, актриса Яна Троянова, а также группы BrainStorm, «Альянс» и многие другие. Шоу начнется в 22:00 по московскому времени.

«Интернет продолжает и будет продолжать отбирать у телевидения аудиторию. И это еще один удар, ведь какая разница, с какого монитора смотреть [контент] — с телевизора или с ноутбука?»

— задался вопросом в разговоре с «URA.RU» телевизионный критик Александр Кондрашов. Также он признался, что из-за своей работы в новогоднюю ночь будет следить за новогодними передачами, но все же желает провести праздник без телевизора в компании близких и друзей.