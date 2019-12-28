Челябинские инсайды

Счастливого 2020-го года! Коллаж: соцсети

Челябинские элиты уже не думают ни о чем кроме праздника — остался торжественный прием у губернатора Алексея Текслера (кое-кто уже начал бояться, что не получит пригласительный). А вот у министра Ивана Куцевляка Новый год связан с новой работой — последние дни бумаги на подпись носят уже не ему. Мэр Челябинска Наталья Котова испортила своим подчиненным предпраздничное настроение. И это еще не все: порция слухов о деле экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, другой бывший градоначальник Владимир Елистратов вернулся, новые расклады на выборах в Заксобрание и другие инсайды.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер разрушил неприятную традицию Дубровского…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 30 декабря проведет новогодний прием для членов правительства и глав муниципалитетов. При предыдущих руководителях области сложилась практика, когда можно было угадать, кому глава региона послал «черную метку». Если кто-то не получил пригласительный — это означало предупреждение от главы региона. И в 2020 году рассчитывать на продолжение карьеры не стоит. Обычно это касалось глав. Инсайдеры говорят, что на этот раз «черных меток» не будет. От самых «токсичных» руководителей муниципалитетов уже и без того избавились. Приглашения получили все.

…и отказался от роскоши

Прием пройдет без особых излишеств — в режиме фуршета с шампанским. Еще пару лет назад власти отказались от дорогих банкетов за пределами резиденции, когда такой запрет был «спущен» из Москвы. Но, как уверяют инсайдеры, губернатор Текслер и сам проявляет аскетичность в таких вопросах. Достаточно вспомнить, что он отказался от фуршета после своей инаугурации и отправился инспектировать Челябинск. Кстати, наутро после предновогоднего фуршета Текслер отправится в Магнитогорск.

Куцевляк сдаст пост Лугачевой под звон курантов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр экономического развития Иван Куцевляк перестанет быть руководителем ведомства с 1 января, под звон новогодних куранатов. Его переход на должность руководителя экспертно-аналитического управления, в составе аппарата губернатора, анонсировали в середине декабря. При этом сообщили, что министром станет его первый зам Наталья Лугачева. Некоторые это поняли как уже состоявшуюся смену кадров, и уже через пару дней стали писать бумаги на имя Лугачевой, как министра. И очень удивились, узнав, что Куцевляк все еще министр. Инсайдеры говорят, что перевод отложили до Нового года, чтобы не вносить сумятицы в бюджетный процесс. Куцевляку надо подписать целый ряд бумаг.

А Лугачева ждет нового заместителя

После ухода Куцевляка и повышения Лугачевой в министерстве освободится ставка замминстра. По словам инсайдеров эту должность после праздников займет председатель комитета экологии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Минченко. К слову, двоюродный брат известного политолога Евгения Минченко. Андрей Минченко будет курировать вопросы туризма. Как раз после нового года в минэкономразвития перейдут сотрудники «Центра развития туризма», дочерней структуры министерства культуры. Саму структуру ликвидируют, а в минэкономразвития создадут новое управление.

Тефтелеву предложил свой дом давний соратник

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«50 на 50», — примерно так оценивали местные элиты шансы экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, гадая, изменит ли на стадии апелляции областной суд меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Но суд оставил Тефтелева за решеткой. Самым интересным было то, кто был готов представить свой коттедж в СНТ «Вишневый» под Челябинском бывшему градоначальнику для отбывания домашнего ареста. На суде прозвучало имя предпринимателя Михаила Морковина.

С ним Тефтелев знаком с тех времен, когда был министром промышленности региона. «Дружат семьями», — утверждает инсайдер. А еще Морковин одно время был учредителем газеты «Челябинский обзор», когда-то личного медиактива Тефтелева. Правда, потом собственники газеты менялись, а теперь она уже ни имеет к экс-мэру никакого отношения.

Взятку записывали на видео…

Инсайдеры рассказывают, что взятку, которую теперь депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук дал Евгению Тефтелеву, когда тот был мэром областного центра, зафиксировала скрыта видеокамера. Причем запись со звуком. В кулуарах судачат, что был заснят момент как Селещук, а дело было еще в 2018 году, заходит к Тефтелеву с черной папкой, оттуда достают деньги. После чего вызывают начальника управления капстроительства мэрии Евгения Пашкова, и тот получает свою долю с контракта на строительством одного из соцобъектов в Курчатовском районе. Чиновники удивляются тому, что экс-мэр ничего не боялся и брал «налом». При этом никто не может понять, почему ход делу дали только сейчас.

…поэтому Селещук сразу сдался

Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Рассказывают, что депутат Сергей Селещук, как только его привезли на допрос в следственное управление, увидев запись, тут же попросил бумагу. И стал писать явку с повинной и показания на Тефтелева и Пашкова. Он успел это сделать прежде, чем Тефтелева и Пашкова привезут из Магнитогорска и провели очные ставки. За что теперь избежит уголовного наказания. Кстати, сдавать мандат депутата он пока не будет, но как исключенный из «Единой России» больше не принимает участие в партийных мероприятиях.

Ревизоров заинтересовал ресторан Барышева

В материалах Контрольно-счетной палаты региона, передавшей итоги ревизии мэрии Челябинска силовым структурам, есть немало интересных фактов, которым могут быть любопытны людям в погонах, в части деятельности проявило МАУ «Горсад имени Пушкина». В отношении МАУ уже расследуется уголовное дело, которое, скорее всего дополнится новыми эпизодами. Так, ООО «Инфо-медиа», учредителем которой является депутат Госдумы Андрей Барышев, получила на очень льготных условиях площади в здании на Кировке, пешеходной зоне Челябинска. На «Горсад имени Пушкина», на возложена ответственность за поддержание порядка на Кировке и оформлен баланс на муниципальные помещения. Сейчас в здании действует бар «Бомбардир». Фирмы, близкие к Барышеву, получали и другие, «вкусные», бонусы от МАУ.

Елистратов вернулся

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что экс-мэр Владимир Елистратов, руководивший Челябинском после Тефтелева, вернулся домой. Он так долго был за пределами России, что некоторые всерьез стали полагать, что Елистратов предпочитает держать подальше от города. Тем более, что к нему могут возникнуть вопросы у силовиков, как к бывшему заместителю Тефтелева по имуществу. Но, говорят, что Елистратов подумал и решил, лучше быть в Челябинске и если потребуется он спокойно ответит на все вопросы.

Мэр Челябинска отменила отпуска до лета

Мэр Челябинска Наталья Котова запретила своим заместителям, начальникам большинства управлений и главам районов уходить в отпуск до проведения саммитов ШОС и БРИКС. Точнее всем, кто так или иначе участвует в подготовке к саммитам. Иными словами, никто не будет отдыхать до двадцатых чисел июля, пока не завершатся последние мероприятия культуры и спорта, закрепленные за южноуральской столицей. Уход в отпуск до окончания мероприятий будет расцениваться как саботаж. А для ответственных за благоустройство и дорожное строительство период без отпусков протянется до полной сдачи всех объектов.

Коммунальный омбудсмен нацелился на Копейск

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Заксобрания, провозгласивший себя коммунальным омбудсменом, хотя такой должности в официальных реестрах нет, Анатолий Вершинин, не будет баллотироваться в новый состав ЗСО. Он сосредоточится на семейном бизнесе в Копейске. Для этого вместе с братом поведет пул кандидатов на выборах в горсобрание. «Фактически и он уходит из большой политики», — утверждает инсайдер. Вершинин сейчас единственный представитель «Молодой гвардии „Единой России“» в Законодательном собрании. Его уход, при условии что «МГЕР» не будет выдвигать своих кандидатов в новый состав, подтверждает, что некогда влиятельный клан теряет позиции.

Мотовилов готов баллотироваться на юге

На фоне новостей о серьезном обновлении Заксобрания Челябинской области нового созыва, многие народные избранники пытаются вести переговоры о сохранении мандатов. Ради этого даже готовы поменять округа. Инсайдеры называют Александра Мотовилова одним из самых активных таких депутатов. Были слухи, что он готов был баллотироваться в Центральном округе, затем говорили по Чебаркульский округ. Сейчас инсайдеры рассказывают, что Мотовилов просится выдвинуться в Южном округе. В него входит райцентр Варна, где расположено его родовое гнездо, там он построил церковь. Говорят, что Мотовилова включат в конкурсную комиссию по выборам главы Карталинского района, также входящего в Южный округ. Это косвенно подтверждает намерение депутата баллотироваться именно здесь.

На округ Чебыкина есть претендент

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Владимир Чебыкин не будет баллотироваться в новый состав ЗСО. Но это уже ни для кого не секрет. Интересно то, что на его округ в Металлургическом районе нацелился депутат гордумы Челябинска от «Справедливой России» Владимир Корнев. Инсайдеры говорят, что у Корнева «наполеоновские планы». В 2021 году он собирается выдвинуться в Госдуму по Металлургическому округу, по которому избрался в 2016 году Владимир Бурматов. Вот только денег у Корнева на выборы такого уровня нет. Ни на то, чтобы баллотироваться в ЗСО, ни, тем более, в Госдуму.

Сотрудник мэрии увлекся компроматом

В последние дни в аккаунтах, где выкладываются самые «чернушные» материалы, появились тексты, компрометирующие вице-губернатора Сергея Шаля. И совпало это как раз с началом процесса передачи муниципального транспорта Челябинска, Копейска и Сосновского района на уровень области. Говорят, что предприниматели, в чьей собственности находятся маршрутки, в том числе незаконные, всячески противятся процессу. А курирует транспортный вопрос Шаль. В кулуарах говорят, что за вбросом компромата может стоять советник мэра Челябинска Петр Дементьев.

В митрополии перевели дух…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В метрополии оправились от шока, вызванного тем, что епископа Пармена хотя и сняли с Троицкой епархии и перевели в Челябинскую епархию, сделал фактически вторым лицом после митрополита Григория. Всем памятен конфликт между двумя священнослужителями, когда Пармен пытался вскрыть могилу высокочтимой Евдокии Чудиновской (Дунюшки), а отец Григорий выступал против эксгумации. «Сначала все поняли назначение Пармена викарием, как его усиление, — говорят инсайдеры. — Потом подумали, и стало понятно, что если митрополит никак не мог влиять на Пармена, то теперь он стал его непосредственным руководителем. Хотя отношения будет выстроить непросто».

…и провели ревизию наследства Пармена

Кстати, митрополия провела ревизию Троицкой епархии, которой раньше руководил Пармен. Мероприятие было непубличным, итоги не афишируют, результаты представят руководству РПЦ. Говорят, что обнаружено много нарушений, в том числе с имуществом епархии и, якобы, с финансами. Какие именно последуют выводы в отношении Пармена, неизвестно. А митрополит Григорий, к которому Троицкая епархия временно перешла в прямое подчинение, должен в короткий срок навести порядок.

Карюков пошел по пути Жилина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер собрания депутатов Златоуста Александр Карюков активно продвигает процесс восстановления парка в районе ДК Победы. Предлагает вложить бюджетные средства в это дело. Идея, казалась бы, благая. Но тут выяснилось, что земля вокруг бывшего парка принадлежит армянской диаспоре. Той самой, что получала бонусы от экс-мэра Вячеслава Жилина. Жилин, кстати, в свое время отдал представителям диаспоры землю вокруг строящегося биатлонного стадиона имени Ишмуратовой. Чтобы там кафе, куда бы заглядывали горожане по дороге на стадион. Примерно такую же «фишку» решил провернуть Карюков, раздавший участки у бывшего парка своим друзьям из диаспоры. В перспективе — люди идут в воссозданный парк и по дороге заглядывают в точки общепита.

Депутаты бьются за пиар в Златоусте

В сентябре 2020 года будут выбирать новый состав горсобрания Златоуста. Выборы фактически начались. Так, по инициативе мэра Максима Пекарского сделали бесплатный проезд для школьников на будущий год. Хотя депутаты предлагали делать это только на время новогодних каникул. Но после сессии, где приняли предложение мэра, практически каждый депутат стал давать интервью и писать посты о том, что это именно «протащил» через собрание бесплатный проезд для школьников на год. Муниципальные СМИ спокойно писали об инициативе Пекарского. Некоторые депутаты всерьез обиделись на мэра — ему-то, мол, не надо избираться, уступил бы возможность им пропиариться.

Мэр Коркино насмешил коллег

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После обысков в мэрии Коркино, местные элиты и представители областных структур стали звонить мэру Дмитрию Гатову, который может стать фигурантом уголовного дела, если расклад окажется ни в его пользу. Звонившие с удивлением стали слышать из смартфонов мелодию из любимой народной комедии «Джентльмены удачи». Именно эту музыку установил на свой телефон Гатов. Инсайдеры рассказывают, что у звонивших возникала ассоциация: «Украл, выпил, в тюрьму!» Областные чиновники от души веселились. А местные вспоминали о том, что Гатов якобы мог быть когда-то причастен к торговле цементом, исчезнувшим с завода Первомайского поселения.

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