Курганские инсайды

«Один дома-2»: новые смыслы Коллаж: соцсети

Курганским властям праздники только снятся: грядут мусорные бунты, СМИ перессорились из-за правительственных денег, кандидаты в сенаторы требуют решения вопроса уже сейчас. Но у губернатора Вадима Шумкова, отправляющего подчиненных отдыхать, другая логика. Также в инсайдах: причина пересмотра дела бизнес-вумен с «курганской рублевки», отставка главврача, новая подруга Куташи и еще много важного.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Подчиненные благодарны Шумкову

Чиновники курганского правительства рады, что губернатор Вадим Шумков не заставил их работать в новогодние праздники. Такая идея приходила в голову бывшему губернатору Алексею Кокорину в первые годы его руководства Зауральем. Но из-за страха потерять контроль над областью этот сценарий не был воплощен. Но сейчас, говорят инсайдеры, важнее выдохнуть чиновникам. «С такими темпами работы, еще и без праздников, точно бы бунт начался. Хоть немного отдохнем», — ворчат сплетники.

Муратов договорился о сенаторстве

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники уверены, что активность промышленника Сергея Муратова в помощи родному региону проявляется не зря. По их мнению, большие вложения он делает, чтобы заработать себе должность сенатора. «По лицу видно, что он уже обо всем договорился с губернатором, так и сияет. Так что бессменный курганский сенатор Сергей Лисовский, похоже, наконец потеряет кресло», — говорят злые языки.

Мусорный посол от Курганской области съездил в Москву

Слухачи поговаривают, что власти пытаются любыми способами узаконить семь свалок, которые оказались вне Перечня разрешенных объектов. С января, несмотря на мусорную реформу, туда продолжат свозить отходы. Для улаживания проблемы в Минприроды департамент природных ресурсов делегировал начальника отдела обращения с отходами Анатолия Булатова. Говорят, провел он в кабинетах министерства три дня, но приехал ни с чем. Минприроды настаивает, что использовать свалки в том виде и там, где они есть — опасно для населения. При этом областные власти продолжают заявлять, что мусорная реформа стартует с 1 января.

Инсайдеры тем временем прогнозируют акции протеста. «Народ взбунтуется. Людям придется платить немалые деньги за вывоз мусора, при этом складировать его продолжат на незаконных свалках, в лесах и в черте города», — уверен источник.

Куташи и Кокорина подружились

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухмейкеры давно удивляются непотопляемости директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной, несмотря на ворох проблем в медицине. По одной из версий, этому способствует ее хорошие отношения с замом губернатора — руководителем аппарата губернатора Оксаной Куташи. «Кокорина однажды здорово помогла Куташи с какими-то медицинскими вопросами», — объясняют дружбу слухачи.

Курганские СМИ воюют за бюджетные деньги

На уровень судебных разбирательств выходит битва курганских средств массовой информации за государственные контракты правительства на освещение деятельности. Слухачи говорят, яростнее всех за средства областного бюджета бьется директор телекомпании «Область 45» Татьяна Хильчук. Судебные иски поданы на ГТРК (директор Иван Белых), Kurgan.ru (директор Михаил Белоусов) и «Инфо 24» (руководитель Артем Кириенко). Втянутыми в конфликт оказались и федеральные надзорные структуры. «Достичь досудебного урегулирования конфликта сторонам не удается. Часто звучит мат, что очень неприятно слышать. В ход идут и аргументы о тесном общении с руководителем информационного департамента в правительстве Анастасией Гусаровой», — уточнил источник.

Саблин станет политтехнологом?

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уволившемуся из правительства бывшему начальнику управления внутренней политики Владимиру Саблину сплетники придумали новое занятие. «У него большие связи, огромный опыт, он может попробовать себя как политтехнолог на предстоящих выборах. Заодно и денег подзаработает», — говорят слухачи. Прислушается ли к их совету Саблин, пока неизвестно.

Зауралье теряет часть федерального финансирования

Курганская область рискует не получить федеральные деньги на строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в 2020 году. Это связано с сорванными сроками строительства двух ФОКов в 2019 году. «Из двух объектов ни один не смогли достроить в срок. Кто захочет связываться с такими?» — усмехаются сплетники. Они обратили внимание, что власти, озвучивая планы на 2020 год, не говорят о ФОКах ничего конкретного, хотя ранее обещали построить такие спортобъекты в Шумихе и в Заозерном районе Кургана. «Еще не понятно, как выйдет со строительством детских садов. Здесь тоже есть большие отставания от графика. Как бы и в этом проекте не остаться без денег», — рассуждают в регионе.

Антроповой помог бывший муж

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Курганские сплетники обсуждают внезапный пересмотр дела глав «курганской Рублевки» и предпринимательницы Милы Антроповой, которые были осуждены на реальные сроки за земельные махинации. Поговаривают, что в деле помог бывший муж Антроповой Вячеслав Антропов, который является председателем суда в Тюменской области. По слухам, именно благодаря ему осужденные окажутся на свободе.

Еще один главный врач может уйти с поста

Слухачи заговорили, что пост может покинуть главврач кардиодиспансера Вадим Мелешенко. Инсайдеры уверены, что старая команда, руководившая больницами более 10 лет, не угодила новому руководству области. Под вопросом находится и должность главврача областной больницы Сергея Мысливцева. «Посмотрев финансы и расходы губернатор вызывал на ковер руководителей и говорил, мол, вот это вы делали за 20 млн рублей, а теперь тоже самое надо сделать за 10 млн рублей. Тех, кто не справляется, просят на выход», — рассказал инсайдер. Он припомнил, что своих должностей уже лишились главврач госпиталя для ветеранов Александр Серков. Областные власти обвиняли его в финансовых нарушениях, но до уголовного дело так и не дошло. Аналогичная ситуация с врачами центральных районных больниц, которых также вынудили уйти.

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