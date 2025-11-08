Пермяки поделились главными страхами, связанными с работой

Главным страхом пермяков является увольнение с работы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяки поделились своими страхами, связянными с работой. Среди главных опасений у жителей Прикамья — риск увольнения или потери работы. Об этом сообщает сервис SuperJob.

«68% пермяков заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Наиболее распространенным страхом является риск потери работы (14%). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (8%), а также закрытия или банкротства предприятия (4 %)», — говорится в исследовании SuperJob. Также 3% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго.