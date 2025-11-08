Пермяки поделились главными страхами, связанными с работой
Главным страхом пермяков является увольнение с работы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермяки поделились своими страхами, связянными с работой. Среди главных опасений у жителей Прикамья — риск увольнения или потери работы. Об этом сообщает сервис SuperJob.
«68% пермяков заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Наиболее распространенным страхом является риск потери работы (14%). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (8%), а также закрытия или банкротства предприятия (4 %)», — говорится в исследовании SuperJob. Также 3% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго.
Отмечается, что мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий (75% против 62% среди женщин). При этом пермячек сильнее беспокоит недооцененность и маленькая зарплата (11% против 5% у мужчин. Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (4% против 1% у женщин).
