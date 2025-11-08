Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермяки поделились главными страхами, связанными с работой

SuperJob: чаще всего пермяки боятся увольнения
08 ноября 2025 в 10:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Главным страхом пермяков является увольнение с работы

Главным страхом пермяков является увольнение с работы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяки поделились своими страхами, связянными с работой. Среди главных опасений у жителей Прикамья — риск увольнения или потери работы. Об этом сообщает сервис SuperJob.

«68% пермяков заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой. Наиболее распространенным страхом является риск потери работы (14%). За ним следует страх недооцененности и маленькой зарплаты (8%), а также закрытия или банкротства предприятия (4 %)», — говорится в исследовании SuperJob. Также 3% респондентов беспокоятся, что не справятся с обязанностями, опасаются конфликтов с руководством или перспективы остаться на текущем месте работы надолго.

Отмечается, что мужчины чаще заявляют об отсутствии каких-либо фобий (75% против 62% среди женщин). При этом пермячек сильнее беспокоит недооцененность и маленькая зарплата (11% против 5% у мужчин. Мужчины же немного чаще упоминают риск невыплаты заработка (4% против 1% у женщин).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал