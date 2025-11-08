В причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркинском районе Челябинской области в аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ двенадцатой модели. Он не справился с управлением. Прав у мужчины никогда не было. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«8 ноября 2025 года около 05:00 часов на четвертом километре автодороги „Первомайский — Коркино“ мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21124, при неустановленных обстоятельствах, совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии машина получила серьезные повреждения. Судя по кадрам с места аварии, не исключено, что она несколько раз кувыркнулась.

В Госавтоинспекции сообщили, что у водителя не было водительского удостоверения. Он его никогда не получал. Также водитель «двенашки» не был пристегнут ремнем безопасности. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, а также эксперты следственно-оперативной группы полиции.