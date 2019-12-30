Жители Зауралья переплатят за мусор 200 миллионов рублей

Курганская область последней на Урале запустила мусорную реформу. В итоге зауральцы оплатят передел рынка возки отходов Фото: Игорь Меркулов

статья из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Зауралье с опозданием на год начинается мусорная реформа. Региональный оператор мусорной реформы «Чистый город» провел все необходимые конкурсы, и ему согласовали тариф — 88 рублей с человека для жителей Кургана, и 79 рублей в районах области. Губернатор Вадим Шумков обещание сдержал — это почти самый низкий платеж в УрФО (в Челябинской области меньше), но реальная цена за мусор для жителей Курганской области окажется заметно выше, чем говорят власти.

В открытом доступе есть несколько показательных цифр. Изначально регоператор «Чистый город» планировал израсходовать на возку мусора 560 млн рублей. Однако в рамках допсоглашения с правительством Курганской области компания сможет потратить на эти цели 750 млн рублей. Эти средства появились благодаря отмене НДС для мусорного оператора. При этом увеличен только объем финансирования транспортировки отходов, а остальных статей расходов рост не коснулся.

Кургану прогнозируют режим ЧС из-за мусорной реформы в том виде, в каком ее реализовали власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Например, по лоту №7, это Звериноголовский, Притобольный, Половинский районы, стоимость перевозки отходов составляет 1143 рубля за тонну. Если сравнить с конкурсом, который отыгрывал „Рифей“ (прежний региональный оператор, с которым власти расторгли договор — ред.) — было 836 рублей за тонну, то есть рост почти на 30%. И все это войдет в тариф. Нельзя исключать, что „лишние“ деньги могут уйти на откаты нужным людям, пролоббировавшим такое увеличение затрат на перевозку мусора. Хотя по замыслу федеральных властей отмена НДС должна была привести к снижению тарифа», — говорит инсайдер, знакомый с ситуацией.

Также в отличие от «Рифея», который хотел построить полигон, мусоросортировочные станции и завод, у «Чистого города» нет инвестиционной программы.

«По факту в Курганской области нет полигонов, масштабной сортировки, переработки мусора, то есть главного, зачем нужна мусорная реформа», — говорит собеседник. Он добавляет, что из-за отсутствия новых объектов не будут созданы дополнительные рабочие места, в казну не поступят налоги.

«Это невыполнение поручения президента, поскольку такая работа противоречит целям нацпроекта „Экология“ и требованиям территориальной схемы обращения с ТКО», — отмечает источник, знакомый с ситуацией. По его мнению, всю разницу в деньгах благодаря отмене НДС можно было бы направить не на увеличение расходов на возку мусора, а вложить в новые объекты.

Регоператор «Чистый город» заменит контейнеры — это может спровоцировать мусорный коллапс в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники рынка считают, что в Зауралье мусорная реформа превратилась в передел рынка возчиков. Единственным перевозчиком по итогам торгов регоператора стала компания «Экосистема», которую принято считать аффилированной с «Чистым городом». Официально связей нет, однако «Экосистема» зарегистрирована в одном здании с «Транссервисом», связанным с «Чистым городом» через учредителя Дмитрия Елизарова.

«Никто не против мусорной реформы, чтобы централизовать управление, сделать его более прозрачным, применять новые технологии. Все за. И дело не в том, что „Чистый город“ „Экосистему“ привел. Они просто не смогут работать в той конфигурации, которая заложена в терсхеме. И либо регоператор откажется от работы, либо в очень скором времени мы увидим коллапс, банкротство и тому подобное», — комментирует ситуацию эколог Сергей Завьялов.

«Тариф поднимают в несколько раз, но никакой инвестиционной составляющей в нем нет. Возможно, они рассчитывают, что все немного пообывкнут, а со следующего года добавят инвестиционную составляющую», — отмечает второй секретарь обкома КПРФ Яков Сидоров, добавляя, что пока происходящее сложно назвать реформой.

На момент публикации материала получить комментарий гендиректора «Чистого города» Владимира Пестрикова не удалось — в его приемной не ответили на звонки. До приемной областного департамента природных ресурсов (курирует мусорную реформу в Зауралье) и «Экосистемы» дозвониться также не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Курганской области новый год может начаться с мусорного коллапса из-за замены контейнеров, и возможен сценарий, при котором власти могут объявить режим ЧС. Ситуация с мусорной реформой в Зауралье критиковалась и на федеральном уровне. В частности, премьер-министр Дмитрий Медведев требовал объяснений из-за срыва нацпроекта.