Премьер Медведев обещал Кургану проблемы. Регион удивил: «Все хорошо»

Отсроченная год назад мусорная реформа снова буксует в Курганской области Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Власти Курганской области отрицают проблему с мусорной реформой, которую накануне озвучил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер упомянул Зауралье в негативном свете на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию. Председатель правительства сказал, что хочет услышать объяснения от губернаторов. Помимо главы Зауралья Вадима Шумкова к ответу могут призвать главу руководителей Камчатки, Краснодарского, Хабаровского краев, Владимирской, Саратовской, Ульяновской и Еврейской автономной областей.

10 декабря пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова заявила корреспонденту «URA.RU», опровергнув данные премьера: «У нас все хорошо с мусорной реформой. Все конкурсы отыграны, в реформу мы войдем».

Премьер Дмитрий Медведев недоволен подготовкой Зауралья к мусорной реформе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако данные СБИС говорят об обратном. Региональный оператор «Чистый город» разместил несколько аукционов на возку мусора. Из них три (на 132,8 млн рублей, на 66 млн и 52,7 млн рублей) — не завершены. Результаты станут известны 11 декабря. Крайняя дата подведения итогов аукциона по абонентскому обслуживанию населения, от которого также зависит тариф, 19 декабря. При этом уже на следующий день — 20 декабря — департамент регулирования цен и тарифов обещает назвать тариф для населения. «Интересно, региональный оператор за ночь рассчитает тариф, обоснует его в департаменте и департамент за день успеет утвердить тариф?» — сомневается один из участников рынка перевозки мусора.

По остальным процедурам контракт на перевозку заключен по максимальным ценам с единственным поставщиком — ООО «Компания «Экосистема» из Екатеринбурга. Больше никто на аукционы не заявился.

«Десятки курганских компаний, где трудоустроены сотни людей, уйдут с рынка. Бизнес — разорен, люди — без работы, бюджет — без налогов», — уверен директор курганской мусоросортировочной компании ООО «Сток» Игорь Путин.

«Когда-то губернатор говорил: зачем заманивать бизнес, если есть местный, который надо развивать. А на деле получается местный бизнес уничтожают», — рассказал «URA.RU» предприниматель из сферы перевозки мусора Эдуард Шашков.

В компании, которая будет возить курганский мусор на полигоны и обслуживает Свердловскую область, трудоустроено 97 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

По итогам торгов стоимость перевозки мусора не сократилась, что подразумевает аукцион. То есть тариф для жителей Курганской области будет посчитан по максимальным ценам — именно она указывается в начальной максимальной цене контракта. «По закону крупный лот по городу Кургану должен быть разделен на три. Это бы позволило составить конкуренцию, снизить стоимость. Мы подавали жалобу в УФАС. Там признали, что да, мусора в Кургане образуется более 50%, но аукцион не отменили», — поделился Шашков.

Возмущение бизнесменов вызывает и нарушение Территориальной схемы. В приказе №586 департамента природных ресурсов Курганской области говорится, что семь мусорных полигонов не могут использоваться.

«Этим приказом департамент лишил регион возможности использовать полигоны. Территориальную схему нужно менять. Хотя при получении разрешения в Минприроды их можно было бы применять в качестве мест накопления до 2023 года», — рассказал источник.

Жители Катайска в Курганской области готовы выйти акцию протеста против мусорной реформы Фото: Игорь Меркулов

Инсайдер уверен, что этот приказ не позволит департаменту регулирования цен и тарифов утвердить стоимость вывоза мусора для населения. «Как регулятор будет утверждать тариф, имея на руках запрет по семи объектам. Главное в формировании цены — потоки и объемы (мусора, — прим. ред.). Если смотреть по закону, то надо говорить о невозможности реализации реформы сейчас», — уверен источник. Действующей схемой недовольны жители Катайска. Они готовы перекрыть трассу, чтобы не пускать мусоровозы. Инициативная группа планирует митинг на 21 декабря.

Получить комментарии о запуске реформы у руководителя департамента природных ресурсов Андрея Саркисова «URA.RU» не удалось. В учреждение направлен запрос. Пообщаться с гендиректором ООО «Компания «Экосистема» Тарасом Феденко о готовности победителя торгов вывозить курганский мусор с нового года также не получилось. «Все руководители сейчас на встречах. Позвоните завтра», — уточнили в приемной екатеринбургской компании. Руководителя регионального оператора «Чистый город» Владимира Пестрикова на месте не оказалось. «Он в командировке», — уточнили в приемной. Запрос, направленный в компанию в начале декабря, остался без ответа.