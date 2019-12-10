Премьер Медведев обещал Кургану проблемы. Регион удивил: «Все хорошо»

Власти Курганской области отрицают проблему с мусорной реформой, которую накануне озвучил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер упомянул Зауралье в негативном свете на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию. Председатель правительства сказал, что хочет услышать объяснения от губернаторов. Помимо главы Зауралья Вадима Шумкова к ответу могут призвать главу руководителей Камчатки, Краснодарского, Хабаровского краев, Владимирской, Саратовской, Ульяновской и Еврейской автономной областей.
10 декабря пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова заявила корреспонденту «URA.RU», опровергнув данные премьера: «У нас все хорошо с мусорной реформой. Все конкурсы отыграны, в реформу мы войдем».
Однако данные СБИС говорят об обратном. Региональный оператор «Чистый город» разместил несколько аукционов на возку мусора. Из них три (на 132,8 млн рублей, на 66 млн и 52,7 млн рублей) — не завершены. Результаты станут известны 11 декабря. Крайняя дата подведения итогов аукциона по абонентскому обслуживанию населения, от которого также зависит тариф, 19 декабря. При этом уже на следующий день — 20 декабря — департамент регулирования цен и тарифов обещает назвать тариф для населения. «Интересно, региональный оператор за ночь рассчитает тариф, обоснует его в департаменте и департамент за день успеет утвердить тариф?» — сомневается один из участников рынка перевозки мусора.
По остальным процедурам контракт на перевозку заключен по максимальным ценам с единственным поставщиком — ООО «Компания «Экосистема» из Екатеринбурга. Больше никто на аукционы не заявился.
«Десятки курганских компаний, где трудоустроены сотни людей, уйдут с рынка. Бизнес — разорен, люди — без работы, бюджет — без налогов», — уверен директор курганской мусоросортировочной компании ООО «Сток» Игорь Путин.
«Когда-то губернатор говорил: зачем заманивать бизнес, если есть местный, который надо развивать. А на деле получается местный бизнес уничтожают», — рассказал «URA.RU» предприниматель из сферы перевозки мусора Эдуард Шашков.
По итогам торгов стоимость перевозки мусора не сократилась, что подразумевает аукцион. То есть тариф для жителей Курганской области будет посчитан по максимальным ценам — именно она указывается в начальной максимальной цене контракта. «По закону крупный лот по городу Кургану должен быть разделен на три. Это бы позволило составить конкуренцию, снизить стоимость. Мы подавали жалобу в УФАС. Там признали, что да, мусора в Кургане образуется более 50%, но аукцион не отменили», — поделился Шашков.
Возмущение бизнесменов вызывает и нарушение Территориальной схемы. В приказе №586 департамента природных ресурсов Курганской области говорится, что семь мусорных полигонов не могут использоваться.
«Этим приказом департамент лишил регион возможности использовать полигоны. Территориальную схему нужно менять. Хотя при получении разрешения в Минприроды их можно было бы применять в качестве мест накопления до 2023 года», — рассказал источник.
Инсайдер уверен, что этот приказ не позволит департаменту регулирования цен и тарифов утвердить стоимость вывоза мусора для населения. «Как регулятор будет утверждать тариф, имея на руках запрет по семи объектам. Главное в формировании цены — потоки и объемы (мусора, — прим. ред.). Если смотреть по закону, то надо говорить о невозможности реализации реформы сейчас», — уверен источник. Действующей схемой недовольны жители Катайска. Они готовы перекрыть трассу, чтобы не пускать мусоровозы. Инициативная группа планирует митинг на 21 декабря.
Получить комментарии о запуске реформы у руководителя департамента природных ресурсов Андрея Саркисова «URA.RU» не удалось. В учреждение направлен запрос. Пообщаться с гендиректором ООО «Компания «Экосистема» Тарасом Феденко о готовности победителя торгов вывозить курганский мусор с нового года также не получилось. «Все руководители сейчас на встречах. Позвоните завтра», — уточнили в приемной екатеринбургской компании. Руководителя регионального оператора «Чистый город» Владимира Пестрикова на месте не оказалось. «Он в командировке», — уточнили в приемной. Запрос, направленный в компанию в начале декабря, остался без ответа.