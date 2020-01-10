Екатеринбург задыхается от горящей свалки 6790 дней. А где власть?

Отходы на полигоне на Уралмаше тлеют уже несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В жилом секторе на Уралмаше с середины минувшего декабря тлеет мусорный полигон. Удушающий запах не дает покоя не только уралмашевцам, но и жителям окрестностей Екатеринбурга (поселки Садовый и Балтым). Недавно спасатели советовали горожанам не выходить на улицу и не открывать окна, а синоптики высказали опасения, что из-за смены ветра едким дымом может затянуть весь мегаполис. Сама свалка на данный момент считается незаконной и представляет собой карьер, глубина которого сопоставима с 9-этажным домом, мусор здесь регулярно горит на большой глубине. Появился несанкционированный полигон на севере города несколько лет назад, едкие бытовые отходы здесь поджигают ежегодно. Однако решить проблему ни городские, ни областные власти не могут до сих пор.

Несанкционированный полигон регулярно пополняется мусором Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

В январе 2020 года исполняется год со старта мусорной реформы в Екатеринбурге. К этому моменту власти определились с алгоритмами уборки бытового мусора, но спасовали перед горящей свалкой.

По логике мусорной реформы, подобные полигоны своими силами должен ликвидировать региональный оператор. В Екатеринбурге и в восточной зоне Свердловской области этим почти ровно год занимается ЕМУП «Спецавтобаза». Но в муниципальном предприятии «URA.RU» заявили, что не имеют отношения к тлеющему несколько дней полигону. «Незаконная свалка на улице Коммунистической — свалка отходов промышленного производства и потребления, а не твердых коммунальных отходов. К сфере деятельности регоператора объект не относится», — пояснила пресс-секретарь ЕМУП «Спецавтобаза» Елена Терещук.

Синоптики считают, что сильный ветер рассеет туман, повисший над Екатеринбургом под Рождество, а также разнесет запах гари с окраины города в центральную его часть Фото: Алексей Вахрушев

К моменту публикации этого материала пожар уже потушили, но тление продолжается. «Площадь очагов составляет 100 квадратных метров. Производится завоз снега с улиц города. Производится ежедневный мониторинг состояния воздуха, превышения ПДК вредных веществ в жилом секторе, граничащем с тлеющей свалкой, не зафиксировано», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков. При этом известно, что площадь тления ежедневно увеличивается, чего не скрывают чиновники. По словам спасателей, очаги создают угрозу распространения огня на лесной массив и расположенный неподалеку коллективный сад.

Больше всего на отравляющий воздух запах жалуются жители Уралмаша и Эльмаша, однако, по данным синоптиков, гарь из-за порывов ветра уже скоро может дойти до южного и центрального районов Екатеринбурга. «10 января ожидается юго-западный ветер, 5-10 м/с, но порывы могут доходить до 13 м/с. Усиление ветра будет способствовать рассеиванию», — пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Уральского гидрометцентра Анна Мишарина.

В попытке дать объяснение в четверг, 9 января, глава Екатеринбурга Александр Высокинский поднял проблему на расширенном аппаратном совещании, после чего состоялось такое же, но с участием служб благоустройства, комитета экологии, правоохранительных органов, МЧС и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко.

Как объяснили «URA.RU», решить проблему с горящей свалкой пока нет возможности, поскольку участок, где расположено незаконное хранилище отходов, не принадлежит городу. «Муниципалитет ограничен в формах реагирования на проблему, так как земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка, не является муниципальным. [Это] неразграниченные земли», — заявили в пресс-службе мэрии. При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к представителям органов внутренних дел с просьбой ограничить въезд грузовиков с мусором на свалку и обеспечить охрану участка, а также дал поручение проработать с МУГИСО Свердловской области вопрос о передаче земли в муниципальную собственность. Правда, позволит ли это оперативно решить проблемы, возникающие из-за незаконной свалки, говорить не приходится — алгоритм работы по ликвидации промышленных залежей отсутствует. «Мы не можем говорить о каких-либо действиях, о том, что было бы, если участок принадлежал бы муниципалитету. Когда вопрос с передачей земли будет рассмотрен, тогда и будем делать выводы», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко пояснил, что за эту землю несет ответственность Мингосимущества Свердловской области, а заниматься незаконным бизнесом на территории бывшего Шарташского кирпичного завода на улице Коммунистической могут имеющие отношение к ликвидированному предприятию люди. «Чтобы администрация могла заниматься этой свалкой, земля под ней должна перейти в распоряжение города. Этот вопрос будет рассмотрен. Рядом с Шарташским кирпичным заводом расположен карьер, где добывали сырье. Сейчас здесь образовалась свалка. Она существует не первый год, мусор сюда продолжают свозить. [Прием мусора] — это незаконный бизнес, который, полагаю, приносит кому-то неплохие деньги», — заключил Кравченко.

В самом Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области корреспонденту «URA.RU» отказали в оперативном комментарии, попросив направить в ведомство официальный запрос. Конкретного ответа не удалось получить и в региональных министерстве природных ресурсов и экологии, и министерстве энергетики и ЖКХ. Здесь также заявили, что о проблеме знают, но «ликвидация незаконных свалок с территорий муниципалитетов — обязанность органов местного самоуправления, а „Спецавтобаза“, как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, не имеет к этом участку никакого отношения».

«Уборкой» несколько месяцев вынуждена заниматься прокуратура Свердловской области. В конце октября ведомство подало иск о возложении на областные министерство природы и министерство ЖКХ, а также на администрацию Орджоникидзевского района обязанности очистить участок. «Сотрудниками Росприроднадзора были установлены несанкционированные свалки в Орджоникидзевском районе. Прокуратура направила иск в Кировский районный суд с целью устранения выявленных нарушений», — пояснили в ведомстве. Очередное судебное заседание назначено на 12 февраля.