08 января 2020
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Власти Екатеринбурга объяснили, почему тлеет задушившая город свалка

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная свалка на Уралмаше появилась около двух лет назадФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Мэрия Екатеринбурга ограничена в решении проблемы с горящей свалкой на Уралмаше, из-за которой жителям района ранее рекомендовали не выходить на улицу. Как объяснили «URA.RU» в городской администрации, это связано с тем, что участок, на котором расположено незаконное хранилище отходов, не принадлежит городу.

«Муниципалитет ограничен в формах реагирования на проблему, так как земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка, не является муниципальным. [Это] неразграниченные земли», — заявили в пресс-службе мэрии. Утром глава Екатеринбурга Александр Высокинский поднял проблему на расширенном аппаратном совещании.

«[Мэром] поставлена задача всем городским службам подключиться к решению вопроса со свалкой», — сообщили в мэрии. Также известно, что на вторую половину дня намечено совещание с участием служб благоустройства, комитета экологии, правоохранительных органов, МЧС и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко.

Как писало «URA.RU», в середине декабря на несанкционированной свалке на севере Екатеринбурга случился пожар, вскоре его потушили, а спустя несколько дней началось тление. На месте происшествия до сих пор работают специалисты МЧС. Накануне ведомство рекомендовало горожанам «без особой надобности не выходить на улицу».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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