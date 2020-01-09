Власти Екатеринбурга объяснили, почему тлеет задушившая город свалка

Мэрия Екатеринбурга ограничена в решении проблемы с горящей свалкой на Уралмаше, из-за которой жителям района ранее рекомендовали не выходить на улицу. Как объяснили «URA.RU» в городской администрации, это связано с тем, что участок, на котором расположено незаконное хранилище отходов, не принадлежит городу.
«Муниципалитет ограничен в формах реагирования на проблему, так как земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка, не является муниципальным. [Это] неразграниченные земли», — заявили в пресс-службе мэрии. Утром глава Екатеринбурга Александр Высокинский поднял проблему на расширенном аппаратном совещании.
«[Мэром] поставлена задача всем городским службам подключиться к решению вопроса со свалкой», — сообщили в мэрии. Также известно, что на вторую половину дня намечено совещание с участием служб благоустройства, комитета экологии, правоохранительных органов, МЧС и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко.
Как писало «URA.RU», в середине декабря на несанкционированной свалке на севере Екатеринбурга случился пожар, вскоре его потушили, а спустя несколько дней началось тление. На месте происшествия до сих пор работают специалисты МЧС. Накануне ведомство рекомендовало горожанам «без особой надобности не выходить на улицу».