Губернаторы отдают свои соцсети гиганту Рунета

Mail.ru получит в управление все соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сразу несколько российских регионов передали управление своими официальными представительствами в самых популярных российских соцсетях — «Вконтакте» и «Одноклассники» — компании Mail.ru Group. Об этом «URA.RU» сообщил источник в аппарате губернатора одного из приволжских регионов и подтвердили чиновники в других субъектах Федерации.

В УрФО в эксперименте, который был запущен еще в прошлом году, участвуют только Свердловская область и ЯНАО. В эксперимент также попали Ярославская и Смоленская области (ЦФО), Вологодская область, Карелия и Республика Коми (СЗФО), Астраханская область (ЮФО), Пензенская и Самарская области, а также Татарстан (ПФО), Томская область (СФО), Республика Бурятия (ДФО). При этом в проекте, по данным «URA.RU», пока нет ни одного региона Северо-Кавказского федерального округа.

Паблики регионов, участвующих в проекте, определить просто Фото: скриншот соцсети «Вконтакте»

Обе социальные сети — «ВКонтакте» и «Одноклассники» — принадлежат Mail.ru Group. Собственниками самой группы являются компания «МФ технологии» (ею владеют USM Holdings Алишера Усманова, «Ростех», «Газпромбанк» и «Мегафон»), южноафриканский медиахолдинг Naspers и китайская телекоммуникационная компания Tencent.

Определить, что официальный паблик того или иного региона участвует в проекте, можно по нескольким признакам. Все эти страницы верифицированы (подтверждена их принадлежность органам власти), фотографии в «шапках» страниц сделаны в едином стиле, как и аватарки с названием региона чуть ниже. Разнятся только силуэты территорий и маленькие фотографии губернаторов.

Внутри ленты периодически попадаются похожие посты: например, все страницы 11 января выложили пост про Международный день «Спасибо!» Картинку для поста, по данным «URA.RU», нарисовали дизайнеры Mail.ru — она забрендирована значками «Вконтакте» и «Одноклассников».

При этом если средний пост (во «Вконтакте» это видно) в любой региональной группе набирает в среднем несколько тысяч просмотров, то у постов, которые в этой же ленте поддерживает Mail.ru — цифра просмотров в разы выше.

Все эти улучшения — бонусы, которые Mail.ru отдает вошедшим в проект регионам. Компания проводит тренинги для чиновников, создает инфографику и контент, а также бесплатное таргетированное продвижение определенных постов (до 10 в месяц) для читателей в конкретном регионе. Такой контент в своей ленте вы увидите принудительно, даже если не подписывались на группу — с пометкой «интересные новости» или «то, что вы могли пропустить».

В «Одноклассниках» участники проекта также определяются моментально Фото: скриншот страницы соцсети «Одноклассники»

Переговорщики, рассказал собеседник агентства, приехали в регион с презентацией своих возможностей. «Визиту гостей предшествовал звонок „сверху“ — рекомендовали выслушать и посотрудничать. Без давления, но вполне убедительно», — рассказал представитель одного из регионов, включенных в проект. «Несколько недель было отведено на практический эксперимент, который удовлетворил обе стороны. После этого новым владельцам группы были переданы все необходимые ключи», — описал процедуру чиновник. Теперь у пабликов новый владелец (федеральный представитель нового управляющего пабликом), но прежние администраторы — представители региональных администраций.

«Никаких юридических договоренностей с Mail.ru у нас нет, а потому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вашу информацию», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе Смоленской области. В Пермском крае и Челябинской области, которые в программу не входят, чиновники заверили, что даже не слышали о проекте. В администрации Пензенской области за 13 января «не могли найти ответственного, кто знал бы о чем речь».

«Такой таргет и контент не принесли какого-то радикального изменения в числе подписчиков», — признался представитель региона, участвующего в проекте Mail.Ru. Он же при этом заявил, что участие региона в проекте поддерживает: «Бесплатное промо для страницы, которая в принципе быть слишком популярной не может — это же просто клад. А кроме того, безопасность, чтобы никакой уволившийся клерк, на которого была записана эта страница, не мог ее по собственному желанию взять и удалить — своего рода цифровая гигиена и упорядоченность».

По похожим постам, брендированным картинкам и большим цифрам просмотров можно понять, что пост продвигает Mail.ru Фото: скриншот страницы соцсети «Вконтакте»

Его коллега из другого федерального округа (также участник проекта) при этом не сомневается, что у эксперимента есть политическая перспектива. «Не удивимся, если в какой-то момент, ближе к выборам, нам начнут давать конкретный контент для публикации — интересный уже скорее на нам, а главным бенефициарам проекта. Условно, появится пост про то, какая хорошая игра World of Tanks (один из ее разработчиков Вячеслав Макаров планирует создать „Партию прямой демократии“ для участия в выборах депутатов федерального и региональных парламентов — прим. „URA.RU“)».

Пример покорения главами регионов пространства соцсетей уже был продемонстрирован двумя годами ранее. Губернатор Тюменской области Александр Моор в сентябре 2018 года зарегистрировался в «Одноклассниках». В ноябре того же года его послание думе набрало в соцсети 35 тысяч просмотров, а вот уже в декабре, прямой эфир с участием главы региона привлек почти в семь раз больше зрителей и дал результат в 200 с лишним тысяч просмотров.

Правда, Тюменская область пока в эксперименте Mail.ru не участвует — страница региона в «Одноклассниках» оформлена в собственном стиле и насчитывает более 136 тысяч участников. «Те, кто не захотел участвовать, сказали, мол, мы своими силами справимся. На первых порах проект запущен для тех регионов, которые просто не умеют вести соцсети и не понимают, о чем они», — кратко знает суть неудавшихся переговоров инсайдер.

В пресс-службе Mail.ru Group подробности проекта также раскрывать не стали: «Мы не забираем ни у кого права на сообщества, они нам не принадлежат, ни о каких „рекомендациях сверху“ по ведению подобных групп нам не известно. При этом мы как площадка заинтересованы в продвижении актуального и эксклюзивного контента и активно сотрудничаем с авторами и блогерами».

Политологи считают, что эксперимент имеет шансы сработать, если буду заложены правильные параметры эффективности. «Непосредственная, прямая коммуникация через интернет и соцсети, которая позволяет работать с группами пользователей — это было на поверхности. Все мы слышали про Кембридж Аналитикс и влияние на выборы [президента США Дональда] Трампа. Но было бы ошибкой полагать, что если у вас есть техническое решение, то вы завладеваете умами. Вычислить универсальный месседж пока не удавалось никому и потому эту работу нужно вести тонко и профессионально. И критерием эффективности здесь будет не лайк или комментарий, а физическое действие пользователя: например, он не пойдет на митинг или станет платить налоги и за ЖКХ вовремя. Если же здесь попытаются действовать технократически, то это будут впустую потраченные деньги, а может быть и дополнительный вред для власти», — объяснил директор Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Марат Баширов.