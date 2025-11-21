В Тюмени с молотка пустят люксовое авто местного бизнесмена

Бизнесмен зарегистрировал авто в 2023 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на аукцион за долги отправили люксовую иномарку Bentley Continental, принадлежащую бизнесмену Михаилу Хоменко — учредителю компании, которой принадлежит «Глав клуб». Информация представлена на сайте по проведению торгов.

«Лот: транспортное средство, легковой купе Bentley Continental GT , 2012 года выпуска. Начальная цена: 5 112 700 рублей. Реализация имущества должника — индивидуального предпринимателя Хоменко Михаила Михайловича», — говорится в документах аукциона.

Взыскание долга проводится по делу, возбужденному налоговой службой. Сумма долга составляет чуть более 1.5 млн рублей.

