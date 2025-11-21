В Свердловской области пройдет крупный турнир по настольному теннису

Турнир соберет более 800 участников из 32 регионов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мемориал А. И. Захарова по настольному теннису пройдет в Свердловской области с 22 ноября. Турнир соберет более 800 участников из 32 регионов России, а также спортсменов из Беларуси, Казахстана и Узбекистана, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

«Мемориал Александра Захарова год от года растет и по масштабу, и по географии участников...Турнир постоянно развивается, открывает новые категории и по праву считается одним из ключевых событий российского календаря настольного тенниса», — сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В этом году впервые состоится турнир «Кубок Александра Захарова. Адаптивный спорт», который пройдет при поддержке центра адаптивного спорта «Родник». Также в рамках мероприятия будут организованы соревнования среди женских пар — участниц ветеранской категории. Турнир охватит три спортивных зала с 18 игровыми площадками, где будет разыграно 95 комплектов медалей в 28 категориях. На 18 игровых площадках будет разыграно 95 комплектов медалей в 28 категориях.

