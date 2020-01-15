Вексельберг претендует на екатеринбургский «Водоканал»

Виктор Вексельберг заявил претензии на стратегический актив Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Екатеринбурга и Свердловской области возобновили обсуждение вопроса о передаче в концессию крупнейшего муниципального предприятия — МУП «Водоканал». Вопреки ожиданиям элиты, главным претендентом на заключение договора стало АО «Российские коммунальные системы» (РКС). Основным акционером последнего является ГК «Ренова».

На работу в «Водоканале» уже вышел человек «Реновы» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» информированный источник, первая неофициальная информация о переговорах представителей структуры Виктора Вексельберга с властью по данному вопросу появилась в декабре 2019 года. Именно тогда на «Водоканал» был трудоустроен заместителем директора ранее работавший в структурах «Реновы» управленец — Алексей Белоусов — сегодня он работает с финансовыми документами компании. Практически одновременно МУП покинул считавшийся «серым кардиналом» «Водоканала» бывший замдиректора Владимир Коромыслов.

Как сообщил «URA.RU» министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, подготовка необходимых для проведения конкурса на право концессии документов, проведение конкурса и заключение договора с победителем — исключительная компетенция администрации города. Региональное правительство лишь согласует их. «На сегодняшний день проект конкурсной документации из администрации города к нам не поступал, поэтому, говорить не о чем», — подчеркнул руководитель ведомства.

Николай Смирнов пока не видел проекта конкурсной документации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако другой представитель свердловской власти пояснил, что переговоры ведутся на уровне администрации региона, а на организацию и проведение конкурса уйдет порядка года. Он также подтвердил, что наибольшие шансы на победу в нем именно у АО «Российские коммунальные системы».

В «РКС» подтвердили, что компания заинтересована в работе в муниципалитете. «„Российские коммунальные системы“ по-прежнему рассматривают Екатеринбург в качестве перспективного направления с высоким потенциалом для развития водоканала. Если городские власти действительно вернутся к обсуждению необходимости привлечения инвестиций в коммунальную сферу города, то „РКС“ готов участвовать в открытом конкурсе и предлагать городу эффективную и комплексную программу модернизации сетей и объектов водоснабжения. Но без принципиального решения администрации о переходе на концессию любые самостоятельные попытки концессионера начать работу в регионе, в том числе заключить концессию по частной инициативе, будут безуспешными. Поэтому первый шаг всегда за администрацией города», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Косвенным свидетельством успешности идущих переговоров с «РКС» стал поток критики в адрес «Водоканала», появившийся в начале 2020 года на сайте «Уралинформбюро», подконтрольного упомянутому выше бизнесмену. В одном из материалов цитировалось расследование оппозиционного депутата Андрея Пирожкова о допущенной руководством МУПа «огромной растрате».

Дмитрий Сергин поверит в передачу «Водоканала» в руки «Реновы» когда увидит кадровые решения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» член комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству Дмитрий Сергин, муниципальный парламент не сможет воспрепятствовать заключению концессионного договора с «Реновой» — администрация Екатеринбурга не обязана представлять его проект на рассмотрение думцам и не будет спрашивать их мнения о победителе конкурса. «Сценарий с передачей „Водоканала“ в руки „Ренове“ выглядит, на мой взгляд, логичным. Но для того, чтобы он действительно начал реализовываться, необходим ряд серьезных решений. В том числе — кадровых», — подчеркнул Сергин.

Получить комментарий главы Екатеринбурга Александра Высокинского не удалось. Пресс-секретарь «Водоканала» Ольга Булатова находится на больничном, руководство «Водоканала» на звонки не отвечало.

В последний раз вопрос о передаче МУП «Водоканал» в концессию обсуждался в феврале 2018 года. Занимавший тогда пост министра экономики Александр Ковальчик сообщал, что желание принять в нем участие высказывали руководители «Росводоканала», «Российских коммунальных систем» и «Уральской водной компании». Однако подготовка к конкурсу так и не началась.

После прошедших в сентябре 2018 года выборов в думу Екатеринбурга контроль над МУП «Водоканал» стал политическим вопросом. Группа депутатов неоднократно устраивала политические кризисы, вынуждая мэра Александра Высокинского передать предприятие в ведение поддержавшего их на выборах авторитетного бизнесмена. Но мэр так и не выполнил их условия.