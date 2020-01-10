Владимир Коромыслов был «серым кардиналом» МУП «Водоканал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из екатеринбургского МУП «Водоканал» уволился заместитель директора предприятия Владимир Коромыслов.

Как сообщил «URA.RU» представитель предприятия, Коромыслов покинул пост еще в середине декабря прошлого года. Решение было принято кулуарно, поэтому оно не получило широкую огласку. По словам собеседника агентства, сразу после увольнения Коромыслова его кабинет был опечатан представителями службы безопасности «Водоканала». Рабочее помещение не доступно для посещений по сей день.

Владимира Коромыслова принято считать представителем команды первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика. До 2015 года он работал на должности директора по производству МУП «Водоканал». В 2019 году Коромыслов вернулся на предприятие в качестве заместителя директора. В течение нескольких месяцев он исполнял обязанности руководителя «Водоканала».

В августе 2019 года «URA.RU» опубликовало расследование о финансовых схемах МУП «Водоканал». В нем говорилось, что Владимир Коромыслов контролировал деятельность зарегистрированного на Сейшельских островах предприятия Silverway group LTD. Офшорная фирма была частью схемы по поставке МУП «Водоканал» зарубежного оборудования по завышенным ценам.

Получить комментарий представителей предприятия не удалось. Руководитель пресс-службы «Водоканала» находится на больничном, руководство МУП не отвечало на звонки.