Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию имеет рекордные рейтинги поддержки жителей страны. Исследование ВЦИОМ 16 января показало высокий интерес россиян к посланию президента и преобладание позитивных оценок от услышанного. Так, 82% из 1600 опрошенных россиян сказали, что слышали о послании, а 32% хорошо знают его содержание. Число тех, кто положительно оценил речь президента, оказалось выше, чем годом ранее (49% против 42% в 2019 году). «Мы видим, что это было нерядовое послание», — отметил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров. При этом рейтинг Владимира Путина вырос сразу после послания — 16 января о том, что одобряют действия президента, заявило 67% россиян. Накануне этот показатель составлял 64%.
«Послание получило высокий резонанс, это один из самых больших показателей с 2004 года, — отметил Валерий Федоров. — Оценки качества и содержания доклада высокие, эмоциональное и рациональное восприятие положительное». Он добавил, что россияне заметили, что послание отличалось от предыдущих — прежде всего фокусом на происходящее внутри страны и направленностью на будущее. Фокус-группы показали, что наиболее горячий отклик нашли инициативы, связанные с социальной сферой.
«Ожидаемо на первом месте семья, дети и здоровье», — подчеркнул директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он отметил, что направленность послания коррелирует с ключевыми запросами среднестатистического россиянина. «Судя по тому, что мы увидели, граждан в первую очередь интересуют проблемы демографии и социальные инициативы», — отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Основные эмоции [россиян от послания] — это надежда, уважение и гордость», — подчеркнула руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, опираясь на данные соцопросов. При этом она отметила, что президент использовал простые слова и апеллировал к понятным общечеловеческим чувствам. «Воспринимается очень персонально», — отметила она.
Соколова отметила, что всплески положительных эмоций в фокус-группах также зафиксирован после того, как был озвучен тезис о выравнивании уровня жизни населения в разных регионах страны. Она добавила, что это отвечает на запрос россиян о социальной справедливости. «Это обращение лидера нации к стране и миру», — еще раз подчеркнул статус Алексей Чеснаков.