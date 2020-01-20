Пресс-секретарь Путина ответил на 15 вопросов о реформе власти

В федеральной власти — масштабные изменения, пресс-секретарь президента РФ дал им пояснения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Изменение конституции РФ в 2020 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 января провел первый разговор с журналистами после того, как глава государства Владимир Путин выступил с самым громким посланием Федеральному собранию за последние годы. Представитель Кремля дал ответы на 15 вопросов о готовящейся реформе Конституции и изменениях во власти, в том числе, от «URA.RU».

«Коммерсант ФМ»: «Владимир Путин неоднократно говорил, что Конституция — залог стабильности. Что сейчас произошло в стране, что заставило президента поменять свою позицию? Не считают ли в Кремле, что изменения в основном законе, наоборот, могут дестабилизировать ситуацию в стране?»

Дмитрий Песков: предложенные изменения не касаются основополагающих статей Конституции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дмитрий Песков: «Первое. Путин сам разъяснил это во время обращения к Федеральному Собранию. Там дается совершенно четкое пояснение, и я не вижу необходимости повторяться. Второе. Речь идет об изменениях, которые не касаются основополагающих статей Конституции и не имеют к ним отношения».

«Коммерсант ФМ»: «Есть ли какие-то задачи или проекты, которые не могут быть реализованы без изменения Конституции?»

— Предлагаю вам соответствующую часть послания еще раз прочитать. Там все четко изложено.

«Коммерсант ФМ»: «Президент высказал позицию, что нужно некое всероссийское голосование. Сегодня РБК написал, что оно может пройти уже 12 апреля. Многие эксперты высказывают мнение, что лучше провести референдум, так как механизм плебисцита в России не урегулирован на законодательном уровне. Есть ли у Кремля понимание, как именно будет организовано голосование и в какие сроки?»

Кремль еще работает над форматом общероссийского голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Есть понимание, что это должно быть именно голосование. Причем это голосование, в целом, является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к фундаментальным статьям основного закона. Но президент посчитал необходимым свериться с точкой зрении народа. Форма и время голосования будут оформлены уже в ходе работы специально созданной комиссии. Пока нет окончательного решения на счет того, будет [голосование] нормализовано в виде отдельного закона или в виде одной из статей закона об этих изменениях».

«Коммерсант ФМ»: «Итоги голосования могут повлиять на поправки [в Конституцию]?»

— Почему, я разве об этом сказал? Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал».

«URA.RU»: «Не могли бы подробнее раскрыть причину изменений в Генпрокуратуре? [Глава ведомства] Юрий Чайка сам захотел сменить работу или ему предложили? Что это за работа? Какие заслуги [кандидата на должность Чайки, замглавы Следственного комитета] Игоря Краснова ценит президент?»

— Это решение президента. Президент внес кандидатуру — это его право, которое он его реализовал. Большего я здесь не могу объяснить. Что касается кандидатуры Краснова, то с его биографическими данными вы можете ознакомиться на ресурсах Следственного комитета в том объеме, в котором они доступны.

«URA.RU»: «На фоне готовящихся поправок в Конституцию появилась неподтвержденная информация о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в декабре этого года. Хотелось бы узнать позицию Кремля по этому поводу — высока ли вероятность, что выборы действительно перенесут?»

— Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать источники.

РИА «Новости»: «У нового премьер-министра есть недельный срок, чтобы доложить президенту структуру кабмина, как он ее видит. Такой доклад уже состоялся или еще планируется?»

— Если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек.

РИА «Новости»: «Когда это возможно, сегодня или завтра?»

Дмитрий Медведев впервые побывал на заседании Совбеза в новом статусе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— В течение конституционного срока.

«Интерфакс»: «Речь идет о том, чтобы представить структуру нового правительства или персоналии тоже?»

— И то, и другое, а как вы думаете.

«Интерфакс»: «Просто [бывший премьер-министр] один раз представлял и то, и другое, а в другой раз…».

— Возможны разные варианты, как посчитают целесообразным президент и председатель правительства. Срок еще есть.

«Эхо Москвы»: «[Бывший премьер-министр, зампредседателя Совбеза] Дмитрий Медведев был на [оперативном] заседании [с постоянным членами] Совета безопасности? Или его не было?»

— Медведев был.

«Эхо Москвы»: «А Совет безопасности сегодня — это орган государственной власти? Или это общественный орган? Как его стоит воспринимать?»

Юрий Чайка переходит на новое место работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Нет, это не общественный орган. Постоянные члены Совета безопасности формализуются и назначаются указами главы государства.

«Эхо Москвы»: «По сути, Совбез — это государственный орган власти?»

— Он всегда таким был.

«Эхо Москвы»: «Как формировался состав комиссии, которая будет разрабатывать поправки в Конституцию?»

— Мне трудно ответить на ваш вопрос. Естественно, из разных срезов общества, представители разных профессий, социальных групп и разных специализаций.

BBC: «Как известно, между Следственным комитетом и прокуратурой существовало определенное противостояние. С учетом того, что заместитель главы СК возглавит Генпрокуратуру можно ли ожидать, что на следствие и прокурорский надзор смогут влиять со стороны СК?»

— Рассуждать о разных противостояниях — это, наверное, удел политологов и аналитиков. Мы оставляем подобные вопросы без комментариев.