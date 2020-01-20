Генпрокурора Юрия Чайку отправляют в отставку. Известен преемник

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Сайт президента России, путин владимир
Владимир Путин предложил назначить замглавы СК Игоря Краснова генпрокуроромФото: Сайт Президента России
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Перестановки в силовых ведомствах

Генпрокурор РФ Юрий Чайка покинул свой пост. Вместо него президент России Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова.

«Путин внес кандидатуру Краснова на должность генпрокурора», — сообщается на сайте Кремля. Ротация связана с тем, что Чайка переходит на другую работу. Источник РИА «Новости» в Совфеде сообщил, что сенаторы рассмотрят это предложение 22 января.

После послания Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина в полном составе. Сейчас формируется новое правительство.

Юрий Чайка — выпускник Свердловского юридического института (ныне УрГЮУ), занимал пост генпрокурора РФ с 2006 года. Краснов работал зампредседателя СК с 2016 года.

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