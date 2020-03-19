Свердловские политтехнологи нашли способ заработать на коронавирусе

Политтехнологи используют тему распространения коронавируса, обещая последствия как в сквере на Октябрьской площади Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Группа политтехнологов продвигает проект кампании по борьбе с паникой из-за эпидемии короновируса в Свердловской области. Профинансировать проект предлагается свердловским властям. Как стало известно URA.RU, консультанты таким образом нашли новый аргумент для продвижения услуг после отказа главы региона от дорогостоящей PR-кампании о поправках в Конституцию.

Ранее Евгений Куйвашев отказался от финансирования большой PR-кампании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пул экспертов из десяти человек возглавляет председатель набсовета Bakster Group Ринат Хазеев, рассказывают собеседники агентства в политтехнологической среде. Как писало URA.RU, ранее Хазеев предложил администрации губернатора несколько дорогостоящих стратегий для подготовки голосования по поправкам в Конституцию стоимостью от 500 до 800 миллионов рублей. Однако губернатор Евгений Куйвашев отказался от дополнительных расходов: кампания будет проведена силами облизбиркома.

Теперь, по информации инсайдера, команда Хазеева подготовила новый тезис: «Власти неэффективно информируют население о коронавирусе (симптомах, методах профилактики и борьбы с болезнью). Это вызывает панику, которая впоследствии может привести к протестам и снижению явки при голосовании 22 апреля. Эксперты доказывают, что власть повторяет ошибку, допущенную год назад перед протестами в сквере у драмтеатра: именно замалчивает проблему, игнорируя очевидные факты», — раскрывает аргументы политтехнологов инсайдер.

Областные власти отделят тему голосования по Конституции от истории с коронавирусом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Для консультантов внезапно возникшая тема коронавируса — едва ли не единственная возможность подключиться к подготовке к голосованию за Конституцию, рассказывают осведомленные чиновники. «У технологов не остается работы — за них уже все сделали в Москве, им не надо толком ничего придумывать. А распространить агитку мы можем и своими силами», — передает логику властей высокопоставленный функционер.

На аппарат губернатора аргументы о коронавирусе пока не производят впечатление. «Мы нормально информируем [людей] по линии Роспотребнадзора, через официальные ресурсы и соцсети отбиваем фейки о числе заболевших и условных вертолетах (имеется в виду видео, где неизвестные распыляют антисептик с борта вертолета — прим. ред.). К тому же к этой работе подключились СМИ — даже незаконтрактованные. Более того, в обществе никакой паники нет. Зачем в таких условиях привлекать технологов?» — задается вопросом управленец. Несмотря на это, он оценивает аргумент с внезапностью протестов против строительства храма очень сильным ходом: «Но он может впечатлить только дилетантов».

На момент публикации Ринат Хазеев не ответил на звонок URA.RU. «Это мнимая конспирология», — прокомментировала информацию о переговорах политологов с областными властями директор регионального департамента информполитики Юлия Прыткова.