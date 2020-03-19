Депутаты Екатеринбурга уводят прибыльный актив у Вексельберга

Оппоненты Виктора Вексельберга в борьбе за «Водоканал» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Возобновилась борьба за крупнейшее екатеринбургское муниципальное предприятие — МУП «Водоканал». Группа депутатов и общественников начала атаку на стратегический актив по двум направлениям — критикуя качество его работы и занимая управленческие посты в его структуре. Представители этой группы входят в команду контролирующего часть городской думы авторитетного бизнесмена, который ранее уже предпринимал попытки установить контроль над стратегическим активом.

Как сообщил URA.RU знакомый с ситуацией источник, принято решение о трудоустройстве на «Водоканал» двух входящих в эту группу депутатов: Антона Гусева и Григория Вихарева. Гусев будет руководить направлением, связанным со складской логистикой. Какой пост займет его коллега Вихарев, пока не известно.

Какой именно пост займет Григорий Вихарев, пока неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU

По неофициальной информации, документы о трудоустройстве Вихарева еще находятся на подписании. Несмотря на это он дебютировал в качестве представителя «Водоканала» на прошедшем 19 марта заседании рабочей группы Общественной палаты Свердловской области, на котором рассматривалась поступившая от жителей города жалоба на качество поставляемой предприятием воды, сообщает очевидец.

На совещании звучала критика муниципального предприятия — второй способ борьбы за МУП. «Заявители хотели узнать, почему после мытья рук на коже появляются раздражения. Понять, каким образом очищается поставляемая вода. Гендиректор „Водоканала“ [Евгений] Лузгин нам пояснил, что по итогам тендеров используются китайские реагенты», — рассказал агентству член Общественной палаты области Валерий Черкашин (причисляется к окружению упомянутого выше авторитетного бизнесмена). Он подчеркнул, что в Екатеринбурге производятся собственные реагенты для очистки воды, но они дороже зарубежных аналогов.

Валерий Черкашин задался вопросом об используемых «Водоканалом» реагентах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член общественной палаты пояснил, что общественники намерены провести контрольное исследование качества поступающей в квартиры воды по результатам которого будут принимать решения о своих дальнейших шагах. «Не удивлюсь, если мы по результатам замера увидим, что [населению] подается техническая вода, тариф за которую составляет 13 рублей за кубометр, вместо питьевой, за которую люди реально платят 35 рублей за кубометр», — подчеркнул Черкашин.

Общественник заверил агентство, что члены рабочей группы не будут рассматривать вопрос о целесообразности приватизации «Водоканала» или передачи его в концессию: «Наша цель разобраться с жалобами населения. Что делать с самим предприятием будут решать другие лица и структуры».

Александр Высокинский — принципиальный противник приватизации «Водоканала» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как ранее сообщало URA.RU, вопрос о приватизации или передачи в концессию «Водоканал» является ключевым в екатеринбургской политике. Мэр Александр Высокинский неоднократно заявлял, что МУП должен остаться в собственности города. Однако контролирующий часть гордумы авторитетный бизнесмен продолжал борьбу за потенциально прибыльный актив.

Именно с борьбой за «Водоканал» связывают политический кризис, захвативший в ноябре—декабре 2019 года думу и администрацию Екатеринбурга. Тогда связанная с упомянутым выше авторитетным бизнесменом группа депутатов пригрозила отклонить проект бюджета муниципалитета на 2020 год. В ходе аппаратных переговоров с вошедшими в конфликт с мэром думцами выяснилось, что они готовы смягчить позицию в случае принятия главой города решения о приватизации МУПа.

В январе 2020 года планы данной группы спутали представители АО «Российские коммунальные системы» (РКС), основным акционером которого является ГК «Ренова». Они заявили о готовности заключить концессионный договор на управление «Водоканалом». Спустя всего два месяца оппоненты компании Виктора Вексельберга предприняли ответные шаги. Сейчас пресс-служба АО комментирует ситуацию так: «Компания не следит за деятельностью депутатов и политическими процессами в Екатеринбурге. Участие РКС возможно исключительно в инициированном администрацией города открытом концессионном конкурсе. Иных вариантов для модернизации водоканала Екатеринбурга не рассматривается».

Депутат Антон Гусев сообщил URA.RU, что действительно подавал документы на трудоустройство в «Водоканале», но о планах работы на новом месте он пока предпочитает не говорить: «Я участвую в дополнительных выборах в Заксобрание по Краснотурьинскому округу и это направление для меня сегодня является более приоритетным». Дозвониться до Григория Вихарева не удалось. В пресс-службе «Водоканала» факт трудоустройства Антона Гусева подтвердили, но сообщили, что информации по назначению Григория Вихарева нет.