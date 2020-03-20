Югорские инсайды: чиновники заработают на Конституции

На этой неделе в супермаркетах «Лента» в Югре закончилась туалетная бумага Коллаж: соцсети

Югорские чиновники пытаются получить выгоду из хаоса, который происходит: придумали, как зарабатывать на голосовании по Конституции, обрадовались отмене суперимиджевого события из-за коронавируса. А чиновница-блогер зарабатывает на пандемии подписчиков. Но и предприниматели не дураки: требуют от власти льгот.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Окружные чиновники рады отмене шахматной олимпиады

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ходят слухи, что чиновники югорского правительства выдохнули с облегчением, узнав, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение об отмене проведения шахматной олимпиады и конгресса ФИДЕ в Ханты-Мансийске. График строительства спортивных объектов для проведения этого мероприятия оставался напряженным и в случае их неготовности к старту соревнований власти ХМАО получили бы большую порцию критики в свой адрес.

«Теперь можно все спокойно достроить. А сама олимпиада еще может запросто пройти в Ханты-Мансийске, когда пандемия коронавируса в мире утихнет. Никто же пока не говорит о переносе этого мероприятия в другое место», — шепчутся в кулуарах правительства.

Из-за коронавируса у чиновников стали «самые чистые руки в ХМАО»

Слухмейкеры охотно делятся информацией, о том, что в правительственных учреждениях Югры везде висят дозаторы с антисептиками для рук, «как в больницах». «Их повесили в туалетах, в коридорах, в некоторых залах заседаний. На какие деньги их купили не понятно, но наверняка купили не по одному литровому баллону», — рассказывает анонимный осведомитель, добавляя, что югорский «Белый дом» и связанные с правительством структуры из-за обилия санитайзеров могут похвастаться «самыми чистыми руками в ХМАО».

Членам избиркомов дадут возможность подзаработать

Слухачи рассказывают, что во время подготовки голосования по поправкам в Конституцию, члены участковых избирательных комиссий заработают на югорчанах. «Члены УИКов (участковых избиркомов) будут ходить по квартирам, раздавать брошюры, разъясняющие поправки, объяснять процедуру голосования, просто напоминать о дате. За каждую квартиру получат определенную сумму», — рассказывает осведомленный источник. По его словам, учет УИКовцы будут вести через специальное мобильное приложение, которое правда так до конца и не доделано. В него будут заноситься данные тех, кто открыл дверь, чтобы не было подтасовок и члены избиркомов не приписывали себе доп.нагрузку.

В Югре могут отменить досрочные выборы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что из-за введения режима повышенной готовности в Югре теперь под вопросом проведение досрочных выборов главы поселка Сытомино, которые намечены на 26 апреля. Они имеют все признаки массового мероприятия, которые с 18 марта отменены в регионе. «Конечно, после ухода Вячеслава Парначева поселок уже полгода находится без главы. Но если бы у него не возникло конфликта с мэрией Сургутского района, то может быть он и работал дальше. Но поскольку он сразу был неугоден районным властям, то никто и не уговаривал его остаться, когда он писал заявление об уходе с поста. Какое решение насчет выборов примут в итоге окружные власти, никто не знает. Прецедентов раньше таких не было», — шепчутся слухачи

Югорские бизнесмены просят снизить им арендные ставки…

Говорят, что югорские предприниматели начали обращаться к владельцам торговых центров и магазинов с просьбами о снижении арендных ставок. Они вынуждены пойти на такой шаг из-за стремительного роста курса валюты и сокращения покупательской активности. «Это только продуктовые ретейлеры сейчас испытывают бум. Остальные группы товаров стали продаваться хуже. Люди, понимая, что надвигается экономический кризис начинают крайне осторожно совершать покупки. Да и угроза коронавируса сократила количество посетителей торговых центров. В общем, малый бизнес в шоке от всего происходящего», — обсуждают слухмейкеры.

…а бизнесменов Нижневартовского района попросили о мастер-классе

Поговаривают, что несколько предпринимателей Нижневартовского района пригласили на мастер-класс в Сургутский район, чтобы они рассказали, каким образом тем удается не просто сохранять производство, но и выходить на федеральные рынки. «В районе есть успешный кейс бизнесмена, которая занимается производством косметики. Ее активно поддерживает местная власть, благодаря чему дела у нее в гору и идут. Другой предприниматель — фермер. На его продукцию вообще очередь. И он тоже развился благодаря поддержке администрации. Поэтому не совсем понятно, чему они будут учить, если все дело даже не в их талантливости, а в том, что работают они в удачном месте», — говорит инсайдер.

Instagram-чиновница из Нижневартовска стала популярнее из-за коронавируса

Фото: аккаунт ilyana_bagisheva

Источник в блогерской среде Югры обратил внимание, что директор департамента экономического развития администрации Нижневартовска Ильяна Багишева, а по совместительству блогер в Instagram, набрала популярности в последнее время. «Она, конечно, любит Instagram. При этом использует его не только чтобы рассказать о работе, но и о том, какая она красивая. И показать есть что! Под ее постами чаще можно встретить комментарии в духе „красавица“ и „очаровательная девушка“, чем вопросы, связанные с развитием бизнеса, за который она отвечает в администрации. Но из-за коронавируса и покупательской паники Багишева чуть ли не каждый день ездит по магазинам, чтобы проверить наличие товара. И пишет об этом в Instagram, собирая подписчиков и благодарные отзывы, но уже не о своей внешности, а о работе», — добавляет внимательный инсайдер. По его мнению, ее Instagram — идеальный пример того, как чиновник может и должен вести соцсеть. «Ее хочется лайкать только за внешность, а тут еще и профессионал», — резюмирует слухач.

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