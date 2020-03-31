На удаленную работу перешли 50% сотрудников правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса изменила работу свердловских властей. На удаленную работу переведено около 50% сотрудников регионального правительства. Домой отпустили преимущественно пожилых сотрудников, специалистов с детьми и тех, кто приезжает на работу из городов-спутников или с окраин. На работу ходят министры и их заместители: обязательно ношение медицинской маски и использование санитайзера при входе в здание, количество гостей в здания власти чиновники ограничивают самостоятельно, отменяя встречи.

Сложнее всего в условиях изоляции оказалось лицам, которые планировали попасть на прием к губернатору. «Введены ограничения на доступ в первый блок [неофициальное название секции в резиденции главы региона, где находится, в том числе, кабинет губернатора Евгения Куйвашева], у некоторых просто отключили магнитные карты. В приемной больше никакой толкотни, губернатор резко сократил число приемов», — знает инсайдер.

Губернатор Евгений Куйвашев резко сократил число встреч и никуда не выезжает Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова заявила, что ей неизвестно о подобных ограничениях.

Серьезные изменения из-за коронавируса произошли в графике Евгения Куйвашева: приемы глав не проводятся вторую неделю подряд, исключены все личные встречи и поездки. Исключением станет выезд губернатора в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 31 марта, где он проведет заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и оценит результаты эксперимента по созданию обсерватора для людей с подозрением на коронавирус в зале пустующего выставочного центра.

Из традиционных мероприятий остались только заседания по четвергам, совещания проводятся в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) — как рабочая группа федерального Госсовета, так и региональный Совет глав муниципальных образований.

Министр здравоохранения Андрей Цветков отменил поездки по региону и часть встреч Фото: Анна Майорова © URA.RU

«В правительстве для ВКС оборудован 15 этаж, оттуда можно связаться со всеми муниципалитетами по видеоконференции; комната с видеосвязью есть и в резиденции губернатора — и для звонов по территориям, и для связи с Москвой. Ничего дополнительно [после начала карантина по коронавирусу] не устанавливали», — уточняет другой собеседник агентства.

Все конференц-коллы проводятся на программном обеспечении, установленном на рабочие компьютеры и одобренном ФСО. А поэтому в совещаниях по ВКС невозможно принимать участие из дома, пожаловались несколько чиновников.

«Министр как собирал в 11:00 совещание с территориями по видеосвязи [до карантина], так и собирает. Но раньше он два-три раза выезжал в муниципалитеты, больше людей собирал у себя», — знает собеседник в окружении Андрея Цветкова. Пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков не ответил на звонок URA.RU.

Запрет на использование Skype был введен 9 лет назад — и чиновники следуют ему Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отказаться от ВКС и использовать видеозвонки по Skype, находясь в самоизоляции дома, нельзя, уточняют чиновники. Они напоминают о соответствующем распоряжении экс-главы аппарата правительства Свердловской области Сергея Козлова, подписанного еще в 2011 году в период работы губернатора Александра Мишарина.

Зато не под запретом WhatsApp — на время мессенджер стал основным средством связи чиновников. Здесь координируют работу как сами министры (отдают поручения главам подразделений), так и сами сами сотрудники (создают чаты без министра). Использование чатов подтвердили URA.RU четыре министра, попросив не уточнять их фамилии: такой механизм связи официально не утвержден.

Самое тонкое место — отправка документов: по закону ими нужно делиться только через систему электронного документооборота. «Конечно, регулярно сканы проскакивают, но вообще нам запретили гонять документы через WhatsApp», — признается сотрудник одного из ведомств.

У работы в эпидемию можно найти плюсы, рассказывает областной министр ЖКХ Николай Смирнов: «Меньше очных совещаний, это очень экономит время. Нужно меньше времени на сборы и переезды, гораздо быстрее решать вопросы в телефонном режиме. Надеюсь, опыт принятия решений, не созывая большие совещания, в будущем пригодится», — резюмировал Смирнов. Другой министр признается: «Все документы — через СЭД [систему электронного документооборота], никто со стороны не приходит, вся работа крутится вокруг коронавируса. Порядка стало больше, в этом смысле работать — одно удовольствие. Правда, задач больше стало», — признается другой член кабмина на условиях анонимности.