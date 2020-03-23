Госслужащие получат удаленный доступ к системе электронного документооборота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловских чиновников переводят на работу в удаленном режиме, рассказали URA.RU несколько источников в правительстве региона и аппарате губернатора. Трудиться из дома сотрудники, которым согласовали home-office, начнут с 24 марта.

«Разрешение на удаленную работу дано сотрудникам большинства департаментов аппарата губернатора. В то же время все вице-губернаторы, их советники и помощники, а также управление документационного обеспечения и секретариат ходят на работу в обычном режиме», — знает источник агентства.

Ключевое требование к персоналу — возможность полного выполнения своих обязанностей. Учитывая, что большинство задач дается через систему электронного документооборота, весь понедельник госслужащие учатся работать с ней в удаленном режиме.

Свердловские министры продолжают ходить на работу, но разрешение трудиться удаленно получили некоторые сотрудники региональных министерств. Тем, кто не может выполнять обязанности, находясь дома, разрешено появляться на работе через некоторое время и позже уезжать с нее, чтобы не пользоваться общественным транспортом в час пик.

Глава регионального минпрома Сергей Пересторонин подтвердил отправку части сотрудников на удаленную работу, но уточнил, что основная масса его подчиненных не может сделать этого: «У меня в штате всего 51 человек, за каждым закреплены предприятия, на которых в том числе выпускаются средства защиты и медицинская продукция, необходимая для борьбы с коронавирусом. Поэтому в удаленном доступе будут работать порядка 10 человек, но все с компьютерами», — уточнил Пересторонин.

Специалистам, которые продолжают ходить на работу, минимизируют контакты друг с другом, заявили URA.RU в региональном оперштабе по профилактике коронавируса: «Часть государственных служащих переходит на удаленный режим без ущерба для производственного процесса по согласованию с руководителями структурных подразделений — тех, в которых это возможно. Также принято решение о проведении части рабочих совещаний с большим числом участников в режиме видеоконференцсвязи».

Чиновники работают из дома до 12 апреля, если срок не будет продлен.