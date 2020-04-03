Тюменские инсайды: татары нашли виноватого

В Тюмени ужесточаются меры карантина Коллаж: соцсети

Коронавирус поразил все сферы жизни Тюменской области — власти собираются пересмотреть бюджет, на крупнейших предприятиях области ждут сокращений, а простые тюменцы опасаются всплеска преступности. Кроме того, в свежих «Инсайдах» — дело чести медиков и раскол в самой влиятельной национальной диаспоре региона.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Моор предугадал план Путина

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В высоких кабинетах обсуждают, что продление выходных, о котором 2 апреля заявил президент России Владимир Путин, не стало сюрпризом для тюменского губернатора Александра Моора. Якобы он предугадал, что одной неделей все не ограничится, и заранее готовил план по поддержке региональной экономики в кризисный период. «Но вот хватит ли у власти денег, чтобы это план реализовать — не знает и сам губернатор», — передают слухачи

Главные агитаторы за изменение Конституции получат высокие должности

В Желтом доме поговаривают, что организация голосования по обновлению Конституции рассматривается как кадровый трамплин. Якобы власти объявили, что депутаты, кто на своих участках сможет привлечь на голосование наибольший процент избирателей, получат должности в правительстве или места в новом составе областной думы в 2021 году. «Именно поэтому многие молодые депутаты и общественники кинулись рьяно агитировать за поправки в основной закон страны. Хотя народу из-за коронавируса сейчас вообще не до этого», — рассказывают источники.

Бюджет региона будет пересмотрен

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что на фоне снижения стоимости нефти бюджет Тюменской области будет серьезно секвестирован. «При планировании расходов в нем закладывалась стоимость барреля нефти на уровне 42 рубля за баррель. А 2 апреля баррель торговался уже по 10 долларов. Свой вклад внес и коронавирус, из-за которого регион несет колоссальные потери в виде налогов. Планируется, что при пересмотре бюджета областное правительство в первую очередь будет ориентироваться на поддержку жителей региона и закладывать траты на пособия по безработице, которая будет расти. А еще нужно поддерживать бизнес. Где денег взять?» — переживают слухачи.

Тюменские медики поставили себе цель на время эпидемии

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В медицинских кругах перешептываются, что лучшие медики региона бьются за жизнь одного из тюменцев, заболевших коронавирусом. У мужчины довольно много отягчающих факторов, включая диабет и избыточный вес — но врачи прилагают все усилия, чтобы он вышел из больницы живым. «Не допустить не одной смерти от опасной болезни на территории области — дело чести для тюменской медицины. Причем, это не установка власти — профессиональное сообщество само негласно поставило себе такую цель», — рассказывают слухмейкеры.

Назван первый кандидат на вылет с рынка застройщиков

В бизнес-кругах шепчутся, что одной из первых жертв карантина по коронавирусу может стать застройщик «Страна Девелопмент», прославившаяся на всю Тюмень скандальным пиаром — компания незаконно использовала бренд «Европейский», за что была наказана УФАС. «Застройщик последнее время не очень грамотно вел свой бизнес — закупил большое число дорогостоящих земельных участков на Московском тракте, у ЖК „Новин“, около объездной. В том числе землю у аэропорта Плеханово, участок спорный из-за близости к санитарной зоне. На все эти приобретения компания взяла займы. Говорят, что в изменившихся условиях компания может скатиться до банкротства из-за сильной закредитованности», — передают слухмейкеры.

Главный подрядчик тюменских властей готовится принять непопулярное решение

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах тюменского правительства поговаривают, что главную компанию тюменского депутата Николая Руссу «Мостострой-11» ждут массовые сокращения, если экономическая ситуация в стране не изменится в ближайшие месяцы. «Именно эта компания задействована в самых масштабных проектах по строительству дорожной инфраструктуры в Тюменской области. Поскольку стройки заморозят, Руссу ничего другого не останется, как сокращать персонал. Безработными могут стать до двух тысяч человек», — отмечают слухачи.

Тюменцы опасаются всплеска коррупции на фоне коронавируса

По слухам, тюменцы очень обеспокоены тем, что многие молодежные активисты якобы добровольно вышли на улицы городов, чтобы отслеживать нарушителей режима самоизоляции. Жители области переживают, что новоявленные дружинники не столько будут защищать горожан от потенциальных носителей коронавируса, сколько попытаются заработать на эпидемии. Да и от патрульных полицейских ждут того же. «Говорят, цена за безпроблемный проход по городу начинается от 3 тысяч рублей», — сообщают сплетники.

Татары нашли виновного в расколе их движения

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поговаривают, что значительная часть тюменских татар (самое влиятельное национальное лобби в регионе) недовольна активностью экс-депутата гордумы Динара Абукина. Якобы тот, активно продвигая свою концепцию развития сибирских татар, по сути расколол автономию и восстановил против себя многих национальных лидеров. «Создал свое собственное движение, набрал туда ангажированных деятелей, тянет одеяло на себя. Среди татар зреет идея отстранить бывшего депутата от общественной деятельности. Не исключено, что в дело пойдут компроматы и вбросы», — утверждают слухачи.