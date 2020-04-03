Коронавирус поможет переизбраться главе ХМАО на третий срок

Губернатор Югры Наталья Комарова рассчитывает на летний визит президента РФ Владимира Путина в регион Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У губернатора Югры Натальи Комаровой есть реальные шансы быть переизбранной на посту главы региона осенью 2020 года. Это возможно при условии успешной кампании по борьбе с коронавирусом и голосованию по обновлению Конституции РФ. К такому выводу пришли аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В своем докладе (его копия имеется в распоряжении URA.RU) они проанализировали все сильные и слабые стороны «хозяйки Югры» за десять лет управления регионом.

В АПЭК считает, что у губернато Югры Натальи Комаровой сформировался собственный управленческий стиль Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Авторы доклада считают, что у Комаровой за время нахождения на посту губернатора ХМАО выработался собственный управленческий стиль — «жесткое менеджерирование проблем и конфликтов, детальное внимание к проблемам территории и эффективное делегирование полномочий». Но десятилетний бэкграунд в роли главы региона сам по себе не является каким-то ключевым аргументом для Кремля, считает политолог Евгений Минченко. «Наталья Владимировна за последнее время подправила свои рейтинговые показатели. Есть риски, связанные с тем, что она достаточно давно на посту губернатора. Но есть аргументы и за. К тому же в Югре нет электорального фактора, потому что глава региона выбирается не прямым способом, а региональными парламентариями. Устойчивость Комаровой также еще и зависит от позиций мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил Минченко.

Аналитики АПЭК отмечают, что поскольку Югра является локомотивом роста российской экономики, это накладывает серьезный отпечаток на длительность и серьезность согласований при определении фигуры губернатора ХМАО. В регионе добывается 42,5 процента всей нефти в стране, 7,9 процента — выработки электроэнергии, 4,9 газа. Эти показатели могут быть достигнуты лишь при наличии конструктивных и устоявшихся взаимоотношений между политическими и бизнес-элитами считает руководитель АПЭК, политолог Дмитрий Орлов.

«За время пребывания на посту губернатора Югры Комарова сформировала условный „корпоративный консенсус“ — систему формальных соглашений и неформальных связей с основными сырьевыми игроками, работающими в регионе. Несомненно, это укрепляет ее шансы на то, чтобы вновь стать губернатором ХМАО», — прокомментировал эксперт.

В докладе АПЭК уделено серьезное внимание соглашениям о сотрудничестве между властями ХМАО и всеми нефтяными компаниями, работающим в регионе — «Роснефти», «Сургутнефтегазе», «ЛУКОЙЛе», «Газпром нефти», «Славнефти». В 2019 году в регион было привлечено почти 940 миллиардов рублей в качестве инвестиций и львиная доля этих средств приходится на предприятия ТЭК.

Глава ХМАО Наталья Комарова смогла пролоббировать нужны закон для нефтяников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Взамен Комарова выступает в качестве лоббиста отрасли на федеральном уровне. Она приняла активное участие в изменении федерального закона «О недрах», которые вступят в силу 31 мая. «Будет введен отдельный вид пользования недрами — „для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых“. Недропользователи смогут пользоваться лицензионными участками на протяжении 15 лет. Более того, компании смогут несколько раз продлевать срок пользования на 5 лет, а по совмещённой лицензии (право пользования несколькими видами участков недр) — разово продлевать его на 3 года. Предприятия не будут также осуществлять разовые и регулярные платежи за разработку участков», — отметили плюсы нового законопроекта аналитики АПЭК.

Сама Комарова на итоговой пресс-конференции 2019 года заявила о готовности продолжить работу на посту руководителя ХМАО. С точки зрения закона она может быть вновь избрана эту должность. В 2015 году произошел переход от прямых выборов главы регионы к процедуре его утверждения окружным парламентом, что обнулило первый губернаторский срок Комаровой.

Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что Комарова активно ведет консультации на федеральном уровне о своем переизбрании. «С февраля губернатор часто вылетает в командировки в Москву.

Она уже провела встречи со всеми ключевыми фигурами нового российского правительства, плюс тет-а-теты в администрации президента с [Антоном] Вайно [главой администрации президента РФ] и [Cергеем] Кириенко [первым заместителем администрации президента РФ]. Плюс ожидается, что летом в Югру все-таки должен приехать глава государства Владимир Путин», — сообщил инсайдер.

Процедурно, губернаторская кампания в Югре должна начаться в мае. Глава Тюменской области Александр Моор начнет консультации с партиями, представленными в региональном парламенте, те выдвинут ему нескольких кандидатов и он направит их российскому президенту. А тот в августе пришлет шорт-лист претендентов в думу Югры, где в единый день голосования и будет избран губернатор ХМАО.

«Ипотечное агентство Югры» оказалось в центре скандала Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Аналитики АПЭК в своем докладе указали на несколько ключевых проблем, которые сейчас стоят перед окружными властями. Одна из них — это недавняя голодовка участников жилищных программ льготного кредитования. 10 югорчанок проводили акцию протеста из-за того, что вынуждены по решению судов возвращать в бюджет компенсации, которые они получали как участники окружной программы ипотечного кредитования. Суммы достигают миллиона рублей. После личной встречи с губернатором активистки решили пересмотреть стратегию своих действий для решения проблемы. «Иногда происходят такие коллизии, когда вроде очевидно, что люди попали в сложную жизненную ситуацию, но законных оснований для оказания помощи им нет. Уже хорошо, что этот конфликт властям удалось перевести в правовую плоскость и снять напряжение», — прокомментировал политолог Андрей Шуклин.

Еще одна проблема — ликвидация балков. Югра брала на себя обязательства переселить всех людей из такого жилья до конца 2019 года. Однако сделать это так и не удалось. На начало января в регионе насчитывалось почти полторы тысячи таких строений. В итоге, на эту ситуацию обратили внимание в полпредстве УРФО.

А в феврале в Югру прилетал на тот момент заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, который пригрозил персональной ответственностью, вплоть до уголовной, вице-губернатору ХМАО Андрею Зобницеву и шести мэрам, где не расселены балки — решить этот вопрос.

После критики в свой адрес югорские власти сделали заявление, что до конца декабря округ избавится от балочного наследия.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО отправлен запрос о реакции властей на доклад агентства политических и экономических коммуникаций. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что прошлогоднее обращение Комаровой к жителям было воспринято политическим истеблишментом региона в качестве предвыборной программы.