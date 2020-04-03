Инсайды ЯНАО: уголовка за ввоз карантина в округ

Многим ямальцам на работу только в мае Коллаж: соцсети

Ямальцем, заразившем земляков коронавирусом, заинтересовались силовики, а замгубернатору, отвечающему за безопасность региона, не доверили борьбу с пандемией. Народ идет в волнтеры, чтобы занять себя в режиме самоизоляции, а власти ожидают роста правонарушений.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Позиции замгубернатора по безопасности пошатнул коронавирус

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, курирующий вопросы безопасности региона, оказался на вторых ролях в борьбе с коронавирусом, уверены инсайдеры, близкие в высшему руководству округа. «Да, Бессонов входит в оперативный штаб, но сейчас он занят совсем другой проблемой — предстоящим весенним паводком, — отмечают собеседники URA.RU. — Весь груз ответственности по коронавирусу лег на плечи Татьяны Бучковой [замгубернатора ЯНАО, курирующая социальный блок и медицину — ред.], она и отдувается за все, что связано с коронавирусом».

Злые языки поговаривают, что паводки — тема, знакомая Бессонову больше, нежели пандемия и карантин. «В ситуации, когда фактически речь идет о безопасности населения, логично было бы предположить, что разруливать все будет силовик и спасатель, как во многих других регионах», — шепчутся в коридорах окружных властей.

Политическую карьеру ямальского депутата похоронил видеоролик

Выпущенный депутатом Заксобрания ЯНАО Еленой Лаптандер клип о самоизоляции пошел во вред певице, рассказывают инсайдеры URA.RU. Простые ямальцы не оценили трудов поющего политика. «Не стоило ей так затрагивать эту тему. Можно же было сделать обычное обращение, как это делают все, и все бы прошло гладко», — делятся источники агентства в окружном парламенте поговаривают.

«Она и так не особо воспринималась как депутат, а после выхода песни может вообще поставить крест на политической карьере», — поговаривают слухачи. Да, клип снят неплохо, он веселый и задорный, однако певица показала еще раз: она артистка, а не политик, и на место в новом составе заксо ей лучше не рассчитывать.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Газовику грозит «уголовка» за ввоз коронавируса на Ямал

Сотруднику компании «Газпром добыча Надым», которого подозревают в завозе инфекции на Ямал, может грозить уголовная ответственность, рассказал инсайдер URA.RU в правоохранительных органах. «Сейчас проводится эпидрасследование гражданскими властями, а параллельно — проверка по нашей линии, — пояснил собеседник агентства. — Если подтвердится, что ямалец действительно пренебрег рекомендациями властей и ходил на работу с признаками ОРВИ после выезда в зараженный регион, будет ставиться вопрос о возбуждении дела».

При этом действия силовиков в отношении переносчика будут зависеть от ряда факторов — прежде всего, каковы реальные последствия от случившегося. «Если распространение коронавируса удастся локализовать в пределах района и летальных случаев не будет, разносчик может считать, что ему крупно повезло», — уверен инсайдер.

Ямальская молодежь рвется в волонтеры, чтобы не сидеть дома

Призыв властей вступать в волонтерские организации, которые будут помогать пожилым ямальцам во время самоизоляции, дал неожиданный результат, сообщают инсайдеры URA.RU. «Молодежь записывается в волонтеры, чтобы не просиживать в самоизоляции и не тухнуть от безделья», — рассказывают собеседники. Однако, признаются они, работы всем не хватает. Связано это с тем, что в регионе живут преимущественно молодые люди, а лиц 60+, которым предписано не покидать своих домов, мало.

Силовики лично предупреждают ямальцев об ответственности за нарушение карантина

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После введения ответственности за нарушение карантина ямальские силовики начали персонально предупреждать граждан о необходимости соблюдать самоизоляцию, сообщают жители региона. «Если раньше только улицы и дворы патрулировали, то сейчас звонят на мобильные. Говорят, что если будем нарушать, начнут штрафовать», — рассказал собеседник URA.RU.

При этом в полиции говорят о том, что реальных наказаний пока нет, сотрудники ограничиваются устными предупреждениями. Однако в ряде муниципалитетов уже ходят слухи о выписанных жителям протоколах.

На Ямале готовятся к введению «сухого закона»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на то, что ограничений на продажу спиртного власти ЯНАО пока не ввели, вопрос с повестки не снимался, рассказали URA.RU источники, близкие к окружному правительству. «Пока полный и ли частичный запрет продаж спиртного находится в проработке, — сообщил собеседник агентства. — Решений никаких не принималось, но они на подходе».

По информации инсайдера, решение может быть форсировано после того, как Минздрав РФ поддержал инициативу тех регионов, которые уже ввели ограничения. Сторонники такого шага говорят, что это реально должно снизить риск нарушений в период самоизоляции.

Ямальские мэры решили договориться с волонтерами, чтобы избежать проблем

Муниципалитеты вынесли урок из истории с пенсионером из Ноябрьска, квартиру которого буквально засыпали снегом недобросовестные коммунальщики. Поговаривают, что теперь власти будут лучше координировать работу с волонтерами. «Сейчас делается все, чтобы волонтеры работали в связке с мэриями, а не в ущерб им, — говорят инсайдеры. — Если еще где-то кого-то откопают без согласования, будет совсем неприятно».

Проблемы пенсионеров администрации решать готовы, но для этого нужно хотя бы знать о них. Некоторые волонтеры об этом забывают и почему-то сообщают не властям, а журналистам, как это произошло в Ноябрьске, когда засыпанное снегом окно одинокого старика расчищали не коммунальщики, а молодые добровольцы, причем на камеру.

Ямалу грозит еще один вариант завоза коронавируса

Жители Ямала стали отправлять своих детей к родственникам в другие регионы России, воспользовавшись неожиданными каникулами, сообщают инсайдеры агентства. Это может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки спустя время.

«Опрометчивость родителей зашкаливает, — поговаривают слухачи. — Неизвестно, сколько, кто и откуда привезет вирус». Отследить поездки сложно, границы округа не перекрывались, если выезд произошел до введения общей самоизоляции и сейчас ребенок у родни в другом регионе — всё очень печально. Жесткий контроль пока касается только приехавших из-за рубежа, а инфекцию в регион уже завезли, и совсем не из-за границы.

Коронавирус в Пангодах может подтвердиться у десятков человек

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число заболевших в Пангодах не ограничится двенадцатью, уверены источники URA.RU в Надымском районе. «Первые двое, у кого был подтвержден коронавирус, занимают в компании „Газпром добыча Надым“ далеко не рядовые должности — это руководители, — сообщил инсайдер. — Пока болезнь не проявилась, они оба успели провести по нескольку совещаний, со многими работниками и жителями Пангод здоровались за руку».

Источники уверены, что число заразившихся из-за этого может достичь нескольких десятков. Сейчас у всех жителей поселка, закрытого на жесткий карантин, берут пробы на коронавирус, на въездах выставлены кордоны, в Пангоды можно попасть только по спецпропускам.

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