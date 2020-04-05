Сезон охоты 2020 под угрозой из-за коронавируса

Охотники негативно восприняли новость о запрете на охоту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи с введением режима самоизоляции и ухудшением эпидемиологической ситуации в ряде российских регионов отменили открытие весеннего сезона охоты на водоплавающую птицу и боровую дичь. Данное решение главы субъектов РФ приняли после соответствующей рекомендации федерального министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Он объяснил необходимость запрета тем, что режим самоизоляции необходимо соблюдать в полном объеме.

Как регионы восприняли рекомендации Москвы?

Пока к словам министра прислушались руководители 22 регионов — там запрет на охоту введен официально. Вслед за этим решили запретить и любительскую рыбалку. Соответствующие рекомендации Федеральное агентство по рыболовству направило в свои территориальные управления.

Среди регионов, где охота в этом сезоне не состоится, оказалась и Курганская область. Но там причиной запрета стал не только коронавирус. По заявлению первого замглавы департамента природных ресурсов Романа Рудницкого, охота в регионе этой весной запрещена из-за пожароопасности и сокращения численности водоплавающей птицы.

Охоту разрешили в Псковской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот губернатор Псковской области Михаил Ведерников охоту запрещать не стал, объяснив это тем, что для местных жителей данный род занятий в нынешних обстоятельствах является единственной отдушиной. Он предупредил, что отправляться на охоту компаниями более двух человек запрещено, как и передвигаться между муниципалитетами без веской причины. Охотников из других субъектов РФ он вовсе призвал не рисковать, так как существуют ограничения на перемещение.

Почему заразиться COVID-19 проще в городе, чем в лесу?

Власти опасаются массового наплыва охотников в сельскую местность, где пока нет вспышки коронавируса. Также есть мнение, что охотники соберутся большими компаниями и, тем самым, нарушат режим самоизоляции. Почему это не так, URA.RU объяснила президент ассоциации «Росохотрыбловсоюз» Татьяна Арамилева. «Скученность на весенней охоте — это из ряда вон выходящее явление. Не представляю толпу из ста человек, сидящую на расстоянии полуметра вокруг болота. Да, на базе может собраться пять человек, но мы в однокомнатных квартирах ютимся не в меньшем количестве», — подчеркнула эксперт.

Природа к тому же является лучшим местом для самоизоляции, отметил в разговоре с агентством президент охотничьего клуба «Славянский трофей» Сергей Лавриненко. Он тоже подчеркнул, что в весенний период люди преимущественно охотятся индивидуально, поэтому в городе даже больше шансов заразиться инфекцией. «Достичь полной изоляции невозможно. Мы все равно продолжаем ходить в магазин, выходим из дома и контактируем с людьми. И если соблюдать все меры предосторожности, ты не заразишься. Так почему на охоте это должно произойти?» — настаивает собеседник URA.RU.

Некоторые охотники берут на весенний сезон отпуск, чтоб побыть наедине с природой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Каких проблем ждать охотхозяйствам?

Охотничьи хозяйства, где продажа путевок является основной статьей дохода, могут недополучить огромные суммы, необходимые для содержания охотничьих угодий. Так как охота является сезонным видом деятельности, за счет вырученных в это время денег охотоведы живут весь год, объясняет Лавриненко. «Впереди посевная, работы по обеспечению охраны угодий, ремонт техники, покупка топлива, нужно выплачивать зарплаты егерям. Если сейчас они не получат средства, то не будут готовы к принятию охотников осенью», — отмечает президент охотничьего клуба «Славянский трофей».

Если весенний сезон будет закрыт, все работы в охотничьих угодьях приостановятся. Это и охрана от браконьеров, и регуляция численности хищников, и прикорм животных. По словам Арамилевой, существуют хозяйства, которые проводят исключительно весеннюю охоту, так как расположены на болотной местности с большим количеством водоемов. И им восполнить недостаток средств за счет охоты на копытных не удастся, так что их ждет незавидная судьба. «Что касается поддержки охотпользователей, то ни в одном регионе, где закрывают охоту, это не прозвучало», — подчеркнула собеседница агентства.

Что могли предпринять вместо всеобщего запрета?

Очередь за путевкой выстраивается длиной в сто метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как предлагает руководитель «Росохотрыбловсоюза», власти могли бы издать распоряжение, чтобы только местные охотники имели возможность охотиться в своих регионах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В таком случае не пришлось бы опасаться наплыва охотников из других областей. По ее мнению, оснований запрещать охоту жителям сельской местности просто нет, так как случаев заражения коронавирусом там не обнаружено.

Как в разговоре с URA.RU отметил курганский охотник Виктор Егоров, который активно выступает против отмены весенней охоты в регионе, было бы разумно не отменить, а перенести охоту на несколько дней. «Сейчас действительно в МФЦ и департаменте природных ресурсов может собраться много людей для получения путевок. Но можно было бы найти выход из ситуации — выдавать путевки дистанционно», — предложил охотник.

Однако Лаврененко настаивает, что сдвинуть сроки не выйдет, так как по законам природы есть определенные промежутки времени, когда можно охотиться, не нарушая природного режима. «Если сдвинуть установленные сроки охоты, можно нанести ущерб естественному течению жизни в животном мире. Если открыть охоту позднее, на часть дичи уже охотиться будет неправильно и невозможно», — заключил эксперт.