Воры в законе оказались «в карантине» из-за коронавируса и УК

Криминальные авторитеты в России опасаются уголовного преследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Воры в законе залегли «на дно» из-за принятия статьи УК РФ, наказывающей за ношение воровской «короны». Однако число преступлений в России не снизится, считают опрошенные URA.RU эксперты. На фоне пандемии коронавируса место организованной преступности в стране займет бытовая. По иронии судьбы, в сложившейся ситуации именно криминальные авторитеты могли бы помочь государству удержать на приемлемом уровне уличную преступность.

Мир организованной преступности — в затишье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Корона» становится опасной

Мир организованной преступности в России переживает период затишья. Это подтверждают и источники URA.RU в криминальной сфере. По словам инсайдеров агентства, воры в законе не рискуют объявлять свой статус и демонстрировать воровскую «корону» из-за статьи 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Статья предусматривает в том числе лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Некоторые криминальные авторитеты стали даже терять свою власть, поскольку условия для ее проявления не самые подходящие, отмечают собеседники агентства.

Текущая обстановка в мире с учетом пандемии коронавируса никак не поможет ворам в законе улучшить свое положение.

«Уже возбужденные дела [по статье 210.1 УК РФ], вероятно, будут доведены до конца. Все-таки у нас полиция и органы не брошены на какие-то горячие участки и работают в обычном режиме, пока ситуация в норме. Если начнутся погромы и массовые беспорядки, то тогда, конечно, будет не до воров в законе. А пока все идет своим чередом, в том числе и по этой статье. Думаю, если кто-то себя проявит, то будут возбуждены и новые уголовные дела», — рассказал криминолог Константин Корсаков в разговоре с URA.RU.

Ликвидировать организованную преступность в России не получится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автор книги «Исповедь русского гангстера», конфликтолог Михаил Орский в разговоре с информагентством также высказал мнение, что никаких изменений в мире организованной преступности на фоне всего происходящего не будет. «Основные изменения наступили в день принятия этого закона (статьи о криминальных авторитетах — ред.). И ничего более страшного и неприятного для криминальных авторитетов быть уже не может», — добавил он.

Орский также высказал мнение, что авторитет, который лидеры криминального мира имели на местах, мог бы помочь в сложившейся ситуации.

Воры в законе могут быть полезны силовикам: они бы выполняли функции участкового, но в мире криминала.

По словам эксперта, никто бы не пошел против слова вора, если тот, например, запретил красть из машин у больниц. Орский добавил, что организованная преступность является в определенной степени силовой структурой и ликвидировать ее полностью не получится.

В качестве примера можно привести уральского вора в законе Гию Свердловского (Георгий Акоев). По данным инсайдеров агентства, он помогает силовикам, именно поэтому ему удается избежать дела по статье 210.1 УК РФ.

Реальная преступность

Из-за карантина в России могут начаться грабежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на затишье в мире организованной преступности, эксперты все же прогнозируют всплеск бытовой криминальной активности из-за всех мер по борьбе с коронавирусом. Период самоизоляции и связанное с ним временное закрытие всех публичных мест может привести к грабежам и мошенничеству, считает Корсаков. «Как только система дает какой-то сбой начинается анархия. Это говорит о том, что природа человека такова, что такие кризисные ситуации у многих провоцируют преступное поведение. В обычной ситуации он себя так не поведет, а как только представится возможность, человек начинает себя вести таким образом», — пояснил он. В качестве примера эксперт привел периоды 90-х годов в России и войн. Он добавил, что усугубить ситуацию может дефицит товаров. Уже сейчас зафиксированы точечные случаи спекуляции товарами, например антисептиками, отметил Корсаков.

Для профессиональных преступников сейчас наступил не лучший период, соглашается Орский. По мнению эксперта, из-за закрытия кафе и торговых точек без работы временно остались много людей, некоторые из которых потеряли часть заработка. В связи с этим кто-то может начать воровать, уверен эксперт. «Особую опасность сейчас представляет уличная преступность, даже непрофессиональная. Кто сейчас полезет в квартиру, когда все сидят по домам? Кто будет красть сумку из машины, если никто никуда не ездит? Кто будет угонять машину, если сейчас имеют право остановить и спросить, зачем человек куда-то едет? В первую очередь будут кражи и уличные грабежи, например, вырвать у кого-то сумку с продуктами», — рассказал он.

Из-за временной общей самоизоляции может вырасти уровень кибер-преступности и бытовых конфликтов.

Употребление алкоголя приведет к бытовым преступлениям Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам Корсакова, уже активизировались хакеры и мошенники. Криминолог также предупредил, что ключевым факторов в бытовых преступлениях станет алкоголь. «Люди во время нерабочих дней берут алкоголь и сидят компаниями или семьями и пьянствуют, потому что делать нечего. Это у нас якобы такая национальная традиция. А там где алкоголь, там и криминал: поножовщина, драки и другое», — заключил эксперт.

URA.RU ранее направляло официальный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой предоставить данные об уровне преступности в регионе в марте 2020 года, когда в стране начали принимать активные меры по борьбе с коронавирусом. На момент публикации материала ответ на поступил. Корреспондент информагентства также направил запрос в МВД России.