Курганские чиновники нашли врага, чтобы спрятать свои ошибки

Аварии на сетях водоснабжения в Кургане происходят почти ежедневно. Но власти не торопятся принимать меры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане нарастает конфликт вокруг «Водного Союза». Чиновники обвиняют поставщика воды в попытке дестабилизировать обстановку в регионе, а руководство компании ссылается на колоссальное недофинансирование, на уровне порядка 300 млн рублей ежегодно. Подробности в интервью генерального директора «Водного Союза» Владимира Овсянникова.

— Проблема с водой — одна из самых острых в Кургане и Курганской области. Сейчас начинается ремонтная кампания, что планируете успеть сделать за это лето?

Гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников считает, что чиновники сделали врага из поставщика воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Мы не можем строить планы. Финансирование, которое мы получаем по тарифу, не позволяет нам выполнять плановые работы. Все что мы можем — проводить аварийные ремонты.

— На аварийные ремонты хватает финансирования?

— Сложный вопрос. На самом деле, все средства, которые мы планировали в бюджете этого года на ремонтные работы, фактически израсходованы. Сейчас пытаемся найти внутренние резервы. Но мы уже раньше провели большую работу по оптимизации расходов, и ресурсы этого направления исчерпаны. Можем работать только за счет роста задолженности.

— Сейчас какая задолженность?

— Огромная — уже порядка 900 млн рублей. Мы должны в основном не банкам, а подрядчикам, поставщикам, предприятиям, у которых брали займы.

— Это серьезная цифра. Какие могут быть последствия, если не рассчитаетесь?

Аварии все масштабнее, а финансирования все меньше. Долги «Водного Союза» уже 900 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Наша деятельность будет парализована. В суде рассматривается вопрос о выплате нам субсидии от администрации Кургана за уже выполненные ремонты, но решения пока нет. При этом уже вступают в силу решения по искам к нам от подрядчиков, которых мы привлекали к работе в рамках этой субсидии. Есть риск, что мы не сможем сделать оплату даже обязательных платежей: налогов и зарплаты. Даже боюсь делать какие-то прогнозы.

— Слышал, вы недовольны зарплатами?

— Фактически, нам предложен фонд оплаты труда на уровне 2014 года. Средняя зарплата по «Водному Союзу», включая руководство, на уровне 20 тыс. рублей.

— А что в таких условиях происходит с работниками?

Возле дома 39 на улице Комиссаров «Водный Союз» уже работает над благоустройством после устранения очередной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— У нас колоссальная текучесть кадров. Ежегодно меняется порядка трети персонала. Те, кто приходят, конечно же, не имеют опыта и достаточной квалификации. И новые люди, видя все трудности, с которыми мы сталкиваемся, также уходят.

— А что с инвестпрограммой? Вы говорили, что семь лет не согласовывают.

— Это тоже тарифный вопрос. Отсутствует инвестиционная надбавка, это означает, что не заложены деньги на плановые модернизации. При устранении аварии улучшение сети в целом не происходит.

— Тем не менее, работы ведутся на улицах Кургана. Что сейчас делаете?

— Работы проводятся постоянно. Сегодня, например, мы ремонтируем водопровод на улицах Мусоргского, Кравченко и Тобольной. Продолжается устранение провала на Дзержинском кольце. Длительных объектов нет — устранили аварию и уехали.

— Мэр Кургана Андрей Потапов утверждает, что вы намеренно перекопали город. Как можете это прокомментировать?

По всему Кургану десятки раскопок, но это не плановый ремонт, а устранение аварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Мы совершенно точно не перекапываем что-то намеренно, чтобы создать дополнительные проблемы другим. Каждую раскопку, которую мы сделали, мы же и восстанавливаем. И это наши затраты. Я бы мог понять подозрение администрации, если бы благоустройство проходило за их счет, но нам эти раскопки никто сегодня не финансирует.

— Говорят, что много не раскопок, а просто провалов на дороге. Это действительно так?

— Система канализации изношена на 95%. Происходят разрушения коллекторов, туда уходит грунт и образуются провалы. Спрогнозировать, где это произойдет, невозможно — в любом месте города. За исключением тех 5% участков, которые были заменены.

— Сколько сейчас раскопок в Кургане, и сколько из них вызваны необходимостью ликвидировать провалы?

Сети изношены на 95% — авария может произойти в любой точке города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Не восстановлено около 20 раскопок. Порядка 5 из них — в связи с провалами. Чиновники приводят в пример прошлый год, когда было всего 12 раскопок. Но тогда была уникальная ситуация, и такого раньше никогда не было. 20-30 раскопок — это обычная цифра для этого времени года. Нет оснований говорить, что произошло что-то экстраординарное.

— Власть устраивает такая ситуация? Ведь, если я правильно понимаю, это приводит к росту аварий на сетях.

— Нам пока удается не допустить роста количества аварий, благодаря проведенной ранее огромной работе. Но аварии становятся сложнее и объемнее. Если раньше, чтобы устранить провал, нам нужно было раскопать 10 метров, то сейчас 20, а то и больше. И мы ведь не просто раскапываем. В соответствии с правилами благоустройства, мы вывозим грунт, а затем засыпаем песок, асфальтируем. Все чаще мы сейчас устраняем не точечные аварии, а протяженные разрушения.

— В некоторых СМИ прозвучали обвинения «Водного Союза» в попытке дестабилизации обстановки в регионе. Насколько помню, это не первый раз, когда «Водный Союз» пытаются скомпрометировать в глазах федерального центра. Например, как было перед визитом премьер-министра Михаила Мишустина.

Такие обвинения мы слышим не в первый раз. И администрация неоднократно пыталась с помощью правоохранительных органов доказать этот тезис, но это ни разу не находило подтверждение. По той ситуации уже давно прошла проверка, никаких нарушений в нашей работе не нашли.

Вообще мы находимся под пристальным вниманием всех надзорных и контролирующих органов. Проверки проходят регулярно, и никаких нарушений никто не находит.

— Судя по всему, диалог с властями не выстраивается. Чем это грозит Кургану и региону в целом?

— Ситуация действительно серьезная, но не по нашей вине. Невозможно проводить работы бесплатно. Невозможно за полцены купить материалы, заправить баки топливом, заплатить подрядчикам половину. Мы давно говорим, что денег не хватает. Ежегодно подаем тарифные заявки, доказываем необходимость повышения расходов. Чиновники, зная, что финансовое положение нам не позволяют в полном объеме проводить необходимые ремонты, не дают нужный тариф. Старение сетей продолжается, возможности «Водного Союза» снижаются. Если говорить о дестабилизации, она, в первую очередь, инициирована администрацией.

Нет необходимого взаимодействия. Я так полагаю, что создание образа врага в виде «Водного Союза» — это отвлекающий маневр. Я понимаю, что у администрации есть проблемы, но скрывать эти проблемы за счет перекладывания ответственности на «Водный Союз» — некорректно.