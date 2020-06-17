В Госдуму от Курганской области отправляют советника полпреда

Алексей Багаряков для большинства курганских политиков является «темной лошадкой» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кулуарах обсуждают неожиданного кандидата в Госдуму от Курганской области в 2021 году. Им может стать Алексей Багаряков — советник полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и бывший замглавы администрации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Источники URA.RU считают, что этот ход — часть большой сделки между бывшим и нынешним боссами Багарякова.

Алексей Багряков уже был депутатом Госдумы с 2008 по 2011 годы. В нижней палате российского парламента уроженец Свердловской области представлял интересы Алтайского края от КПРФ. В 2016 году политик участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу (Свердловская область).

За год до выборов элиты начинают обсуждать возможных кандидатов в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«В следующем году Багаряков снова попробует силы на выборах в Госдуму. Не исключено, что полпред перекинет своего советника в Курганскую область», — полагает источник URA.RU в свердловских политических кругах.

Выбор в сторону Курганской области, по мнению собеседника в Зауралье, логичен: регион находится под патронажем Николая Цуканова. В прошлом году полпред призвал губернаторов всего УрФО оказывать Курганской области посильную помощь в развитии экономики, а в апреле по его просьбе региону выделили часть медицинских товаров для борьбы с коронавирусом, которые глава РМК Игорь Алтушкин купил в КНР и передал Свердловской и Челябинской областям.

Алексей Багаряков хорошо знаком со свердловскими политиками. Бороться с таким кандидатом сложно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседники URA.RU не исключают, что решением по выдвижению Багарякова в Госдуму от Курганской области полпред может не только усилить свои позиции в регионе, но и решить вопрос с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. «Среди свердловских элит ходят разговоры о натянутых отношениях между полпредом и главой региона. Не исключено, что урегулировать их разногласия поможет выдвижение Багарякова в Курганской области, — уточнил инсайдер. — Сейчас Багаряков активно работает в родном Нижнетагильском округе, встречается с горожанами и общественниками. И это доставляет свердловским властям неудобства: в округе высокая конкуренция, и наличие Багарякова в нем нежелательно. Поэтому полпред может оказать большую услугу свердловскому губернатору».

Фигура Багарякова в курганской политике может привнести новые краски в регион, полагает политолог Андрей Шуклин. «Он [Багаряков] не курганский, не испытывает влияния со стороны местных элит. Такой депутат будет самостоятельной политической фигурой, — отметил эксперт. — Возможно, как раз такой депутат будет уравновешивать в каких-то моментах региональную исполнительную власть, будет таким „политическим балансиром“».

Кроме того, Багаряков может стать раздражителем для губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Это представитель активного класса свердловских чиновников.

Факт, что если он [Багаряков] пойдет на выборы в Госдуму, это не понравится Шумкову. И тот постарается сделать все, чтобы поставить своего кандидата», — полагает политолог Александр Безделов.

Источник URA.RU не исключает, что Багаряков будет выдвигаться от «Единой России» по одномандатному избирательному округу (единственному в регионе). Что касается курганского депутата Госдумы Александра Ильтякова (одномандатник), то он вряд и отреагирует на появление соперника из соседнего региона. «Курганская область — регион сложный. С нулевой известностью и рейтингом крайне сложно за несколько месяцев получить достойный результат», — оценивает шансы свердловского политика социолог Сергей Ширяев.

Эксперты считают, что грамотные политтехнологии могут раскрутить даже неизвестного кандидата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Сергей Мошкин не исключил, что Багаряков может выдвинуться от Курганской области в Госдуму, но не от «Единой России». «Если он, допустим, посчитает, что от какой-либо другой партии ему идти проще, и это дает больше шансов на победу, он это сделает», — заявил эксперт. Мошкин обратил внимание, что ранее в Госдуме Багаряков входил во фракцию КПРФ.

Однако политолог Андрей Шуклин напоминает, что есть технологии, которые позволяют за несколько месяцев сделать из неизвестного человека узнаваемого кандидата. Недостаточно популярный кандидат может пройти в Госдуму по партийному списку. «А в целом при поддержке полпреда можно сделать очень многое», — добавил он.

Сам Багаряков назвал информацию о своем возможном выдвижении в Госдуму от Курганской области бредом. В пресс-службе полпредства URA.RU сообщили, что не обладают информацией об участии Багарякова в выборах в Госдуму и договоренностях об этом с полпредом.