В ХМАО наступит резкое потепление
26 ноября в округе потеплеет до нуля градусов
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В некоторых районах ХМАО 26 ноября резко потеплеет до +0, однако на следующий день — 27 ноября столбик термометра опустится до -27. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«26 ноября. Температура воздуха -2,-7, при прояснениях до -17, днем 0,-5, местами до -15. 27 ноября. Температура ночью -22,-27, местами -12,-17, днем -9,-14, местами -19,-24», — сказано на сайте.
Ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег и в отдельных районах метель. А также ветер 7-14 м/с.
