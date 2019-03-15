«Нужно переломить ситуацию»: уральские губернаторы готовы помочь депрессивному Зауралью

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов собрал в Кургане уральских губернаторов на окружном совете. В ходе него главы регионов обсудили, чем могут помочь Курганской области, чтобы вывести ее из статуса депрессивной территории, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
«Это самый проблемный регион Урала. Бюджет региона составляет 40 млрд рублей при том, что собственные доходы составляют только половину. Люди предпочитают уезжать в другие регионы. Менее половины населения сельских территорий обеспечено хорошей питьевой водой. Нужно переломить ситуацию», — сказал Цуканов на совещании.
Уральские губернаторы рассказали, как могут помочь Зауралью. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область готова закупать больше зерна из Зауралья, а также отметил потенциальные возможности медицинского кластера на базе клиники Илизарова.
Глава Челябинской области Борис Дубровский пригласил в машиностроительный кластер «Курганмашзавод». «Новый статус даст заводу возможность господдержки для создания импортозамещающих производств», — подчеркнул он. Также Дубровский отметил перспективы региона в случае появления высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Курган в Казахстан.
Не все губернаторы готовы оказать поддержку депрессивному региону. К примеру, глава Югры Наталья Комарова считает, что в этом нет смысла, так как участие в кооперации не скажется на ее оценке как главы конкретного региона. С таким подходом не согласился Цуканов. «Макрорегион для того и создавался, чтобы понимать, что нам мешает развиваться», — вступил в дискуссию полпред. Он отметил, что необходима максимальная конкретизация дорожных карт, и предложил подписать новые соглашения между регионами уже на ближайшем экономическом форуме российского уровня. Также было решено создать рабочую группу, которая займется сближением экономических интересов регионов.
Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков отметил, что в Зауралье есть и положительные тенденции. Так, увеличение продолжительности жизни за 5 лет на 2,5 года он назвал «настоящим прорывом». В то же время он констатировал, что на Урале сильнее, чем во всей стране, снизились доходы населения, и предложил несколько направлений совместного развития регионов.
Цуканов подчеркнул, что в Зауралье есть значительный потенциал: растет производство мяса, молока, картофеля. Самообеспечение зерном составляет 200%, овощами — 150%, обеспеченность картофелем превышает нормы четырехкратно. По мнению полпреда, северные регионы могли бы использовать потенциал АПК Зауралья.