Как Пумпянский убивает доверие бизнеса к благотворительности

В 2019 году свердловские бизнесмены собрали 86,5 миллиона на помощь детям. Треть суммы сейчас заморожена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У меценатов Свердловской области появились вопросы к благотворительному аукциону «Екатерининская ассамблея». Благотворители выяснили, что треть из собранных в декабре 2019 года 86,5 миллиона рублей заморожена на счете в банке бизнесмена Дмитрия Пумпянского, организующего «Ассамблею». А значительная часть средств (порядка 30 миллионов рублей) до сих пор так не направлена в фонд «Жизнь в движении», в который обещали отдать все деньги, собранные на аукционе.

Очередной благотворительный аукцион «Екатерининской ассамблеи» (ЕА) прошел 6 декабря 2019 года в «Синара-Центре». Все собранные на нем деньги должны были поступить в московский фонд «Жизнь в движении» (помогает детям с проблемами опорно-двигательной системы). Главные организаторы ассамблеи — Свердловский союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и его председатель Дмитрий Пумпянский (глава попечительного совета ЕА).

На «Екатерининской ассамблее» в 2019 году удалось собрать 86,5 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На мероприятии тогда удалось собрать 86,5 млн рублей — в восемь раз больше, чем планировалось изначально. Эти деньги, по словам источника URA.RU, «практически сразу» направили на специальный благотворительный счет СОСПП в «СКБ-банке», связанном со структурами Пумпянского. На этом же счете сейчас хранятся 100,15 миллиона рублей, собранные бизнесменами весной на помощь больницам, где борются с коронавирусом, объясняет собеседник агентства.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе СОСПП и фонде «Жизнь в движении», после аукциона была достигнута договоренность: поскольку сборы сильно превысили ожидания, фонд получит не все 86,5 млн рублей, а 56,6 миллиона. К июню 2020 года в фонд пришла только часть — порядка 23 миллионов рублей (деньги перечисляются раз в квартал, объяснили в СОСПП).

«Странно, что средства держат на счетах полгода. Собрал благотворительную помощь — отдай ее сразу. Тем более, речь идет о тяжелобольных детях. Зачем тянуть?» — задается вопросом один из участников ЕА.

Фонд Евгения Миронова получил не все деньги, собранные на ассамблее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мы пришли к соглашению, что так будет проще отчитываться — даже с юридической точки зрения: освоил средства, отчитался и закрыл квартал. Нам так проще», — объяснила URA.RU директор «Жизни в движении» Мария Соколова. По ее словам, помощь уже оказана 20 детям из Свердловской области.

Оставшиеся с аукциона 29,9 миллиона рублей фонд, как рассказала директор, предложил зарезервировать и впоследствии направить либо свердловским благотворительным организациям, либо на его дополнительные программы для свердловчан. Но эту сумму, замороженную на счете «СКБ-банка» (принадлежит организатору «Ассамблеи» Пумпянскому), решено было потратить другим образом, утверждают источники.

URA.RU рассказывало, что Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области создал закрытый WhatsApp-чат, куда были приглашены крупные уральские бизнесмены — там они скидывались деньги на поддержку борьбы с COVID и решали куда их потратить. По данным инсайдера, заочным голосованием в этом чате бизнесмены (как отмечает источник, в списке — не все жертвователи) решила направить 29,9 миллиона, собранных на благотворительном аукционе для больных детей, на борьбу с коронавирусом. Несколько опрошенных URA.RU бизнесменов воздержались от ответа на вопрос об их участии в голосовании. Предприниматель, входящий в попсовет ЕА, заявил корреспонденту, что «ничего не знает» о том, как и кем принималось решение о направлении средств на борьбу с COVID-19.

«У СОСПП есть свой благотворительный счет на борьбу с COVID-19, на котором еще есть 100,15 миллиона рублей (потрачено почти 93 миллиона). Если эти 100,15 миллиона закончатся, и у врачей будет потребность в помощи, мы используем средства, собранные „Екатерининской ассамблеи“», — объясняет собеседник URA.RU в СОСПП. Если же борьба с коронавирусом не потребует дополнительных вливаний, 29,9 миллиона разморозят и направят либо в фонд «Жизнь в движении» на дополнительные программы для свердловчан, либо в местные благотворительные организации, объяснила Соколова.

«Все настолько запутано, что перестаешь понимать, на что мы собирали деньги. Зачем, спрашивается, вообще все это?» — недоумевает статусный предприниматель. По его словам, он и его коллеги утратили веру в благотворительные акции и задумываются, участвовать ли в «Ассамблее» в 2020 году. «Проще тогда самому перечислять помощь — как показывает практика, так получается надежнее», — считает другой предприниматель.

В кулуарах до сих вспоминают, кто организовывал статусный банкет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В кулуарах вспоминают и другой неприятный казус с «Екатерининской ассамблеи». Подрядчиком по организации благотворительного вечера 6 декабря стало агентство Magic In Events, в котором работает дочь вице-президента СОСПП Михаила Черепанова — Анастасия Ершова. Хотя до этого мероприятие регулярно проводило агентство Даниила Макеранца (входит в попсовет ЕА) Be Brand. Тогда Михаил Черепанов объяснял URA.RU, что в участии дочери не видит никакого конфликта интересов. В какую сумму обошлась организация вечера выяснить не удалось. Ершова в разговоре с URA.RU не озвучила траты, но отметила, что для оплаты банкета были привлечены «средства спонсоров», чтобы «собранные благотворителями средства попали благополучателю, а не шли на расходы». «К средствам, собранным благотворителями на аукционе для финансирования благотворительного проекта, наш коллектив отношения не имеет», — подчеркнула она.

В пресс-службе СОСПП, который организовывает ассамблею, URA.RU подтвердили, что часть средств, собранных на «ЕА», действительно заморожена — для борьбы с коронавирусом. «На сегодняшний день <…> потребность в расходовании зарезервированных средств отсутствует. Они полностью сохранены. В случае появления такой потребности легитимное решение об этом будет принято руководящими органами СОСПП», — сообщили в организации. Также в Союзе подчеркнули: «Средства, собранные на „Екатерининской ассамблее“, аккумулируются на расчетном счете СОСПП. Данные взносы являются целевым, благотворительным пожертвованием на „Екатерининскую ассамблею“. По ним ведется раздельный учет и контроль, данные средства направляются только на реализацию проектов Екатерининской ассамблеи».