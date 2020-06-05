Свердловские бизнесмены пересылают рейтинг: кто самый щедрый

Дмитрий Пумпянский (справа) собирал деньги с коллег через WhatsApp Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Этой весной уральские бизнесмены соревновались в том, кто больше пожертвует на борьбу с коронавирусом. Областной Союз промышленников и предпринимателей создал свой закрытый клуб благотворителей. URA.RU, проанализировав вклады этих бизнесменов, составило рейтинг крупнейших жертвователей, а также нашло тех, кто менее активен в благотворительной кампании.

В начале апреля президент СОСПП, владелец ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский лично создал чат в WhatsApp, в который попал 21 бизнесмен. Также был открыт спецсчет, куда представители закрытого клуба жертвовали деньги (всего — 100,15 млн рублей). В чате бизнесмены определяли, как потратить собранные суммы. Вице-президент СОСПП Михаил Черепанов отправлял в чат запросы на поддержку от больниц или организаций, а предприниматели голосовали за запросы. Если инициатива получала большинство голосов, пожертвования перечислялись нуждающимся.

Помощь СОСПП наряду с профессионализмом медиков определяет эффективность борьбы с коронавирусом в регионе, уверены бизнесмены Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Подобным образом с начала апреля в СОСПП прошло 17 голосований. По их итогам благотворители закупили для свердловских больниц десятки тысяч масок, защитных костюмов и аппаратов ИВЛ. Эта помощь — в оснащении медучреждений оборудованием и средствами защиты — наряду с профессионализмом медиков определяет эффективность борьбы с коронавирусом в регионе (всего 0,54% летальных исходов от числа зараженных), уверены в окружении неравнодушных предпринимателей.

В топ-5 основных жертвователей СОСПП вошли Дмитрий Пумпянский (перечислил на спецсчет 30 миллионов рублей), Андрей Симановский (15 миллионов рублей), девелоперы Константин Погребинский и Игорь Заводовский (10 миллионов рублей), директор «Евраз-НТМК» Алексей Кушнарев (10 миллионов рублей), топ-менеджер НЛМК Валерий Шевелев (10 миллионов рублей). В конце текста приведен рейтинг бизнесменов по их вкладу.

На этом фоне не такими значительными выглядят пожертвования других крупных бизнесменов. Так, Валерий Ананьев (20-е место в рейтинге жертвователей), возглавляющий «Атомстройкомплекс», пожертвовал 300 тысяч рублей (выручка компании в 2019 году, по данным СБИС, — 5,4 миллиарда рублей). Директор уральского филиала «Сбербанка» Владимир Черкашин (13-е место в рейтинге из 21) — 700 тысяч рублей. Вице-президент ГК «Кировский» депутат Госдумы Лев Ковпак (18-е место в рейтинге) — полмиллиона рублей.

«Конечно, суммы пожертвований у нас никто не считает. Но даже Воеводин [Михаил, гендиректор „ВСМПО-Ависма“] переживает непростые времена, а скидывает 500 тысяч рублей. А бизнесмены, не терпящие убытков, могли бы делиться большим», — сетует инсайдер в кулуарах.

Лев Ковпак в разговоре с URA.RU отметил, что, помимо участия в благотворительном проекте СОСПП, оказывает и иную помощь. Так, он и его отец Игорь Ковпак подготовили и распространили несколько тысяч продуктовых наборов, приобрели швейцарский аппарат ИВЛ для ГКБ №40 Екатеринбурга, а также направили миллион рублей на питание сотрудников ГКБ №40. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» URA.RU объяснили, что, «помимо взноса в СОСПП, компания направляет средства для закупки санитарных средств для горожан, реализует различные социальные и благотворительные проекты, направленные на поддержку екатеринбуржцев».

В пресс-службе уральского «Сбербанка» URA.RU сообщили, что общий объем пожертвований структуры на борьбу с COVID-19 составил почти 13 млн рублей: «В эту сумму входят как средства банка, так и личные деньги сотрудников и руководителей. <…> Порядка 1,3 миллиона рублей поступило от банка в фонд Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, еще 500 тысяч рублей будет перечислено туда в ближайшие дни».

Александр Петров, заработавший на коронавирусе, пока не присоединился к крупным бизнесменам Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Еще большее удивление в бизнес-кругах вызывает свердловский депутат Госдумы, создатель уральского фармкластера Александр Петров, который вообще не участвует в благотворительных акциях. При этом в отличие от крупных бизнесменов Петров не несет убытков из-за коронавируса, а, наоборот, получает прибыль. Как писало URA.RU, выручка компании «Медсинтез», принадлежащей его семье, от производства препарата «Триазавирин» (его используют против COVID-19) составляет от 200 до 700 млн рублей в месяц. «Петров — едва ли не единственный, кто заработал на коронавирусе. Да, он не входит в СОСПП, но с его стороны было бы правильным присоединиться к благотворителям, помочь нуждающимся», — считает статусный бизнесмен. На момент публикации получить комментарий помощника Петрова не удалось.

В СОСПП отметили, что при создании благотворительного счета суммы пожертвований не обговаривались. «Благотворительность — дело добровольное. Здесь важна любая помощь. Мы благодарны каждому жертвователю за каждый рубль. Благодаря объединению усилий предпринимателей региона, Союзу удалось в кратчайшие сроки собрать на спецсчет более 100 миллионов рублей. <…> Бизнес объединился, чтобы как можно скорее победить вирус и вернуть стабильность экономике», — отметили в пресс-службе союза.

В общей сложности бизнесмены собрали 100,15 миллиона рублей Фото: инфографика URA.RU

Уральские бизнесмены много занимались благотворительностью. Учредители Фонда Святой Екатерины Игорь Алтушкин («Русская медная компания»), Андрей Козицын (УГМК) и Андрей Симановский (ГК «Сима-ленд») — оперативно организовавших доставку необходимых региону средств индивидуальной защиты и 100 аппаратов ИВЛ. «После того, как прибыл первый борт, организованный Алтушкиным, Козицыным и Симановским, другие бизнесмены тоже решили включиться в хорошее дело и быстро организовались на альтернативной площадке — СОСПП», — рассказывает источник агентства в бизнес-кругах.