Захват земли в центре Екатеринбурга ударит по карьере министра

Михаил Волков может оказаться под подозрением у силовиков из-за громкого земельного спора в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разбирательство вокруг захвата земли над перспективной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге может обернуться проблемами для свердловского министра строительства Михаила Волкова. Как сообщают источники агентства, в ходе расследования силовики вышли на областное правительство, заподозрив региональных чиновников в причастности к нарушениям при передаче городской земли застройщику.

На этой неделе арбитражный суд Уральского округа признал, что компания «Промавтосервис» (связанная с девелопером Илдаром Губаевым) незаконно возвела двухэтажное здание и обустроила парковку на земельном участке на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. Запущенная Следственным комитетом региона проверка по заявлению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского показала, что «неустановленные лица» подделали постановление главы администрации города Александр Якоба, на основании которого ООО «Промавтосервис» был выделен землеотвод. Предполагалось, что помимо двухэтажного салона на участке будет возведена многоэтажка.

Правоохранительные органы признали, что участок был присвоен незаконно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В апреле прокуратура инициировала уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». А в конце мая сотрудники Следственного комитета провели обыски в «Промавтосервисе», в ходе которых, по информации источника URA.RU, были найдены документы, подтверждающие участие в махинации Илдара Губаева — ключевого бенефициара компании.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, ранее прокуратура направляла губернатору Евгению Куйвашеву представление, в котором говорилось о нарушениях минстроя, допущенных при согласовании незаконной стройки: глава ведомства Михаил Волков выдал компании «Промавтосервис» разрешение на строительство капитального объекта на месте будущей станции метро «Бажовская», а первый замминистра Виктор Московских затем одобрял ввод здания в эксплуатацию. Также инсайдеры уверены: простым представлением дело не ограничится. «Раз процесс запущен, а дело имеет резонанс, силовикам выгодно найти статусного фигуранта», — предполагают в кулуарах.

Именно Михаил Волков выдал «Промавтосервису» разрешение на строительство объекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в мэрии Екатеринбурга проводит параллели: застройщика Илдара Губаева связывают с командой бывшего замгубернатора, а также экс-вице-мэра Екатеринбурга Владимира Тунгусова. А Михаил Волков, долгое время работавший с Тунгусовым в мэрии Екатеринбурга (на посту замглавы департамента архитектуры), также считается человеком из его окружения.

Другой собеседник агентства в мэрии приводит еще одно совпадение: Михаила Волков проводил переговоры с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Министр склонял городскую власть к компромиссу с бенефициаром «Промавтосервиса». «Когда администрация судилась в арбитраже за возвращение земли, министр предлагал договориться с бизнесом и не судиться. Но получил отказ», — сообщил инсайдер. По его словам, если действия минстроя действительно будут признаны незаконными, на руководство ведомства могут пасть подозрения в коррупции. «Решение об отставке в таком случае — лучшее, что может случиться», — отметил источник.

«Исходя из решения суда, к минстрою действительно могут возникнуть претензии. Изначально участок не был в собственности „Промавтосервиса“, это была аренда без права капитального строительства. И, когда дополнительными соглашениями меняли статус участка, в одних документах был указан вид разрешенного использования „для размещения автостоянки“ без права капитального строительства, в других документах — „обслуживание автотранспорта“ с возможностью построек. И здесь министерство должно было проверить, как менялся статус земли, но не проверило», — рассказал URA.RU юрист, знакомый с тонкостями строительного рынка Екатеринбурга.

На момент публикации Волков и Высокинский были недоступны для комментариев. В окружении министра URA.RU обратили внимание на то, что министерство строительства к участию в суде привлекалось в качестве третьего лица, «даже не ответчика». «Разрешение на строительство [автосалона с подземной парковкой] было выдано законно, так как заявка соответствовала всем требованиям», — объяснили в областном правительстве. В адрес минстроя направлен запрос на официальный комментарий по теме, ответ на него к моменту публикации не поступил. В прокуратуре обещали уточнить информацию о представлении в адрес Волкова.