Нужно ли в России закрывать цирки и зоопарки

Зоозащитники уверены, что слонам не место в цирках и зоопарках Фото: Илья Московец © URA.RU

Пандемия наглядно показала, что животным не место в цирках, а зоопарки нужно закрывать, уверены зоозащитники. Представители цирковой индустрии с ними не согласны — жизнь в дикой природе для зверей, по их оценкам, зачастую куда более жестока. Ко Всемирному дню защиты слонов, который отмечается 20 июня, URA.RU собрало мнения за и против привлечения зверей к человеческим развлечениям.

«Эксплуатировать животных запрещено уже в 45 странах мира, преимущественно в Европе. Содержание в неволе влечет большие физические и психические проблемы — мы часто видим, как в тех же зоопарках многие [звери] монотонно ходят из одного места в другое. Это говорит о том, что они стрессуют, что им не хватает своих клеток. Еще один фактор для стресса — дрессура: есть те, кто использует негуманные способы покорения животного», — заявила URA.RU эксперт общественной организации «Голоса за животных» Оксана Данилова.

Жизнь в неволе — это стресс для животных, уверены эко-активисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ее мнение разделяет эко-активистка, организатор приюта «Преданность» Марина Ангарова. «Содержание животных в таких условиях — чистое издевательство. Пусть дрессировщики или владельцы зоопарков сами закроют себя в клетку два на два метра и развлекают людей. Во время карантина многих и вовсе бросили — ну, а что, все закрыто, звери прибыли не приносят, зачем их кормить?» — задалась она вопросом в разговоре с агентством. По ее словам, волонтеры уже обращались к ней, чтобы отдать животных из цирков и мини-зоопарков, но в ее приюте для них нет условий.

Бывший работник цирка с 13-летним стажем, пожелавший не раскрывать своего имени, пояснил, что в Европе запретили работать с животными, поскольку там нет стационарных цирков. «Есть только шапито, которые и рождают почти весь негатив к циркам. В палаточных условиях содержать животных в комфорте очень тяжело, такие цирки в случае ЧП никто не будет содержать. Именно это мы видим во время пандемии COVID-19: многие животные в этих передвижных цирках страдают, им нечего есть», — уточнил он в беседе с URA.RU. Зверей, которые работают в государственных цирках, кормит правительство, поэтому их благополучие не зависит от прибыльности, подчеркнул представитель индустрии.

«Дикая природа порой более жестока к животным. В цирке и зоопарках у них совершенно иная форма жизни.

Сегодня у нас уже другая дрессура: раньше все работали на покорение зверя, теперь это медитация, во время которой и человек, и животное в равных правах.

Они фактически становятся семьей», — поделился в разговоре с URA.RU дрессировщик слонов, представитель цирковой династии Корниловых в четвертом поколении Андрей Дементьев-Корнилов. Также он подчеркнул, что во время пандемии во многих зоопарках и цирках есть специальный персонал для круглосуточного ухода за животными.

Если зверь был рожден рядом с человеком, оставлять его один на один с дикой природой нельзя, уверен ветеринар-блогер Баграт Агажанов. «Такие животные без людей просто умрут — они привыкли к их обществу, к их стилю жизни. Да, проблема жестокого обращения с ними есть, но это палка о двух концах: не все цирки и зоопарки считают зверей инструментом для заработка, много тех, кто заботится о своих подопечных и хорошо к ним относится», — пояснил он URA.RU.

В цирках должны работать только люди, считают зоозащитники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рано или поздно в России все же запретят использовать животных в развлекательных целях, считает бывший сотрудник цирка. И представители цирковой индустрии, и зоозащитники сошлись во мнении, что нужно разработать специальный план, чтобы животные не остались брошенными. Реализовать его предлагается в несколько этапов:

Отказаться от шапито, расширить вольеры в зоопарках;

Закрепить в законодательстве защиту животных в цирках и зоопарках, привлечь государство к созданию реабилитационных центров для зверей, от которых уже отказались;

Создать специальный комитет, который будет ежемесячно проверять, в каких условиях содержат зверей;

Выпустить документ, позволяющий уже имеющимся у дрессировщиков животным доработать свой век, но в то же время запрещающий покупать новых питомцев.

«Такие меры помогут пройти этот сложный этап и сделать цирки и зоопарки более этичными. Нужно избавляться от жестокости по отношению к животным, и мы можем пойти на этот шаг после пандемии коронавируса. Но в любом случае без помощи государства в решении этого вопроса не обойтись», — подвели итог эко-активисты.

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