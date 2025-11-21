Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Дело свердловского экс-замминистра Дубровина вернули из Москвы

21 ноября 2025 в 09:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Игорь Дубровин сейчас на свободе

Игорь Дубровин сейчас на свободе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Уголовное дело обвиняемых в мошенничестве бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина (должность занимал с 2017-го до 2019-го) и руководителя «Омега-Строй» Вадима Пономарева из московского суда отправили в суд Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердил адвокат второго фигуранта Карен Бадалян.

В июне стало известно, что материалы были направлены в Хамовнический районный суд Москвы. В конце октября дело вернули в столицу Урала. По словам Бадаляна, дело будут рассматривать в Академическом районном суде. Судя по картотеке инстанции, материалы туда пока не поступили.

Дубровин был задержан 14 декабря 2023 года в Забайкальском крае. Там он занимал пост зампреда правительства, но после уголовного дела был уволен с должности. Самолетом его доставили в столицу Урала, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и поместили в следственный изолятор.

Продолжение после рекламы

Согласно материалам дела, Дубровин якобы установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны РФ. Сам Дубровин говорил URA.RU, что к моменту заключения контракта уже уволился из ведомства, поэтому никакого отношения к проекту якобы не имел.

Вместе с ним под уголовное преследование попали Пономарев и бывший учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов. Последний, по данным URA.RU, в начале года подписал контракт с МО РФ и отправился на фронт. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Дубровин на свободе и готовится к судебному разбирательству. Параллельно он пытался доказать , что из кабмина Забайкалья его уволили незаконно. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете агентства.

Материал из сюжета:

Экс-замминистра строительства Свердловской области попал под уголовное дело

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал