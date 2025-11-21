Дело свердловского экс-замминистра Дубровина вернули из Москвы

Игорь Дубровин сейчас на свободе Фото: Илья Московец © URA.RU

Уголовное дело обвиняемых в мошенничестве бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина (должность занимал с 2017-го до 2019-го) и руководителя «Омега-Строй» Вадима Пономарева из московского суда отправили в суд Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердил адвокат второго фигуранта Карен Бадалян.

В июне стало известно, что материалы были направлены в Хамовнический районный суд Москвы. В конце октября дело вернули в столицу Урала. По словам Бадаляна, дело будут рассматривать в Академическом районном суде. Судя по картотеке инстанции, материалы туда пока не поступили.

Дубровин был задержан 14 декабря 2023 года в Забайкальском крае. Там он занимал пост зампреда правительства, но после уголовного дела был уволен с должности. Самолетом его доставили в столицу Урала, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и поместили в следственный изолятор.

Согласно материалам дела, Дубровин якобы установил фактический контроль над «Омега-Строй» — подрядчиком при строительстве жилья для военных. Тогда он работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны РФ. Сам Дубровин говорил URA.RU, что к моменту заключения контракта уже уволился из ведомства, поэтому никакого отношения к проекту якобы не имел.

Вместе с ним под уголовное преследование попали Пономарев и бывший учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов. Последний, по данным URA.RU, в начале года подписал контракт с МО РФ и отправился на фронт. Его дальнейшая судьба неизвестна.