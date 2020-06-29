Застройщики Екатеринбурга готовятся к переделу земли

В ближайшее время незаконная постройка над станцией метро «Бажовская» будет снесена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители крупного строительного бизнеса Екатеринбурга боятся, что решение о сносе незаконного здания над законсервированной станцией метро «Бажовская» станет прецедентом, и начнется передел земельных участков, на которых уже стоят объекты. Как рассказали URA.RU источники в городских структурах власти, девелоперы уже выходят на мэрию с многочисленными вопросами о будущем своих проектов, согласованных при старой городской команде.

Ранее арбитражный суд Уральского округа признал, что компания «Промавтосервис» (связанная с крупным застройщиком Илдаром Губаевым, которого относят к окружению бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова) незаконно — по поддельному постановлению сити-менеджера Александр Якоба — возвела двухэтажное здание и обустроила парковку на пересечении улиц 8 Марта и Большакова.

Предполагается, что снос двухэтажного салона начнется в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основные опасения бизнесменов связаны с тем, что разрешения на строительство, которые они согласовывали с предыдущей командой администрации и областным минстроем, будут аннулированы, а статус объектов, которые уже возведены, оспорят через суды (это грозит потерями в сотни миллионов рублей, оценивают на строительном рынке). По словам собеседников URA.RU в городских структурах власти, после того, как стало известно о решении суда по ситуации с «Бажовской», в кабинет к главе города Александра Высокинского пришел представитель одной из крупных компаний, которая реализует большой транспортно-логистический проект в городе.

«Мне такие же проблемы, как у Губаева, вообще не нужны. Вы мне лучше сразу скажите, где я могу строить, где не могу. Я же на вашей стороне, за государственную власть», — передают примерное содержание обращения к мэру влиятельного бизнесмена, тесно работавшего с предшественниками мэра Александра Высокинского. Сам Высокинский не ответил на звонок корреспондента.

«Все ведь читают новости. Они [бизнесмены] прямо другими стали, пытаются продемонстрировать главе [города] лояльность», — передает настроение девелоперов источник URA.RU.

Когда администрация получит исполнительный лист по «Бажовской» (скорее всего, 29-го или 30-го июня), власти перейдут к сносу здания. «Промавтосервис» при этом намерен обратиться в Верховный суд. Директор предприятия Ринат Гараев в разговоре с агентством подтвердил, что рассматривает такой вариант. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, Губаеву поставлено условие: если его структура будет пытаться обжаловать приговор суда, силовики возобновят проверку в ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (СУЭРЖ).

Речь может идти о некоей схеме перевода как минимум 45 муниципальных земельных участков из городской собственности в долевую, знает источник URA.RU. Этот кейс в администрации описывают на примере бывшего дома детского творчества по улице Советской, 47в. В 2018 году с подачи депутата думы Екатеринбурга Михаила Вечкензина стало известно, что в 2015—2017 годах СУЭРЖ передал городской участок под зданием, в котором располагался дом творчества, застройщику — ООО «Дом творчества», который, по неподтвержденной информации, связан с Илдаром Губаевым. В феврале 2018 года свердловский минстрой выдал «Дому творчества» разрешение на строительство на данном участке жилого дома на 204 квартиры. Дом в итоге построен, его готовят к сдаче в эксплуатацию. Прокуратура и Следственный комитет ранее не нашли доказательств незаконности сделок, рассказывает источник. «Город попытается вернуть эти участки. Но юридически это очень сложно», — объясняет инсайдер.

В «черном» списке городских властей есть еще одно незаконно возведенное сооружение — недостроенное 36-этажное здание рядом с железнодорожным вокзалом, на улице Героев России, 2. Проверка управления Ростехнадзора по Свердловской области в прошлом году показала, что оно было воздвигнуто самовольно, без соответствующих разрешений. Сейчас мэрия пытается снести с 8-го по 36-й этаж офисного центра, который является частью ТДЦ «Свердловск». Кроме того, в районе ТДЦ расположен объект, вызывающий у мэрии сомнения, но его название пока не раскрывается.

Мэрия Екатеринбурга добивается частичного демонтажа ТДЦ «Свердловск» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эти эпизоды — первые в череде большой земельной ревизии в городе, но далеко не последние, знает источник URA.RU. В феврале 2020 года вице-мэр по строительству Алексей Бирюлин сообщал о схеме вывода земельных участков под жилищное строительство. На момент публикации связаться с ним не удалось (чиновник находится на больничном). Сейчас власти, по данным агентства, изучают на наличие аналогичных нарушений строительные проекты общества «Малышева-73», компании «Форум-групп» (где замгендиректора — экс-замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Мямин), а также ООО «Астон», директор которого — Вячеслав Трапезников, бывший руководитель Орджоникидзевского района Екатеринбурга, один из соратников Владимира Тунгусова.

В разговоре с агентством представитель «Малышева-73» Илья Клюжин отметил, что к компании «не было никаких претензий» по поводу строек. «Когда начинают озвучивать конкретные наименования, это выглядит как попытка оказать давление и отвлечь от по-настоящему важных проблем», — сказал он. Сергей Мямин сказал корреспонденту, что у властей «даже потенциально нет поводов» для разбирательства в проектах его предприятия. «Никаких связок [с историей вокруг „Бажовской“] нет», — заверил менеджер. Вячеслав Трапезников, возглавляющий также Ассоциацию строителей Урала, отказался отвечать на вопросы агентства.