Мэрия Екатеринбурга анонсировала снос двухэтажного салона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу компании «Промавтосервис» (связана с девелопером Илдаром Губаевым), пытавшейся обжаловать решение нижестоящих инстанций о том, что двухэтажная постройка в центре Екатеринбурга над законсервированной станцией метро «Бажовская» была возведена незаконно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам юриста мэрии Евгении Рожок, суд отменил определение о приостановке обеспечительных мер, что позволяет городским властям перейти к сносу постройки. «Сегодня суд рассмотрел две кассационных жалобы, все ранее вынесенные судебные акты признаны законными. <…> За неисполнение решения суда у нас предусмотрена уголовная ответственность, не хотелось бы до этого доводить», — предупредила она.

На момент публикации директор «Промавтосервиса» Ренат Гараев не ответил на звонок корреспондента. Он является держателем основного пакета компании, а ее конечный бенефициар, по информации агентства, — девелопер Илдар Губаев. Он, предположительно, связан с бывшим вице-губернатором и вице-мэром Екатеринбурга Владимиром Тунгусовым.

Как писало URA.RU, ранее сотрудники Следственного комитета провели обыски в «Промавтосервисе», в ходе которых было установлено, что Губаев причастен к незаконному возведению двухэтажного здания на улице 8 Марта, 73. Ранее городские власти отмечали, что захват земли по подложным документам, подготовленных, предположительно, старой городской командой, препятствует развитию второй ветки метро.

В апреле по ситуации вокруг станции метро «Бажовская» было возбуждено уголовное дело. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что некое лицо внесло в государственный кадастр недвижимости заведомо недостоверные сведения о виде разрешенного использования земельного участка. Незаконно был изменен вид использования с «для размещения автостоянки на 280 мест» на «обслуживание автотранспорта». В итоге были введены в заблуждение работники мэрии.